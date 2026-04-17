CB Gran Canaria-Zaragoza: el ‘efecto Che’ contra la maldición del Arena

Llega otra jornada de la Liga Endesa y seguimos inmersos en el mismo bucle. Continuamos hablando de finales para el Dreamland Gran Canaria, enmarañado en una lucha fratricida por la subsistencia en la ACB. Esta vez toca volver al Arena, donde los amarillos se enfrentan (19.00 horas, Dazn) a un Casademont Zaragoza que vive las mismas angustias clasificatorias que los amarillos. Día del estreno del nuevo proyecto claretiano comandado por Néstor Che García ante una parroquia desesperada que se sigue agarrando a un clavo ardiendo para, a falta de ocho jornadas, no perder la fe cuando el abismo del descenso toca a la puerta.

La hinchada grancanaria espera, por fin, celebrar una victoria y que el atisbo de mejoría experimentado por su equipo el pasado domingo en Vitoria ante el Baskonia, a pesar de salir derrotado por 88-86, se traduzca esta vez en una alegría, y más siendo un enemigo directísimo el adversario que visita el recinto de Siete Palmas, antaño fortín y ahora recinto maléfico para sus moradores. De hecho, en el marco de esta Liga Endesa, el Granca no ha ganado un envite como local desde el 3 de enero, cuando se imponía al UCAM Murcia. El resto de apariciones, para olvidar. Tanto que las dos últimas, frente al Río Breogán y el San Pablo Burgos, terminaron con sonoras pitadas.

Pero ahora es tiempo de reseteo y de unidad para salir de la situación acuciante en la que se encuentra el cuadro claretiano. Así está ahora la situación, clasificatoriamente hablando, a falta de ocho jornadas para la finalización del campeonato. Los amarillos marchan antepenúltimos (16º) con el mismo balance que el Morabanc Andorra (17º) que ocupa la última plaza de descenso por adjudicar, dando por sentado que el Granada tiene los dos pies en la categoría de plata. Idéntico número de partidos ganados (26) y perdidos (siete) que grancanarios y andorranos tiene el San Pablo Burgos (15º); luego viene el Casademont Zaragoza (14º), que cuenta con una victoria más que los tres conjuntos citados anteriormente, aunque tiene un choque más jugado al adelantar su duelo de la próxima jornada liguera, la 28º, con el Bilbao, ante el que caía por 82-84.

Los maños se presentan en el Arena después de un cambio en el banquillo, que por el momento ha resultado satisfactorio para sus intereses. La llegada del veterano Joan Plaza le ha otorgado consistencia a la escuadra aragonesa. Los zaragozanos aterrizan en la Isla sin DJ Stephens ni Trae Bell-Haynes, lesionados, y con el ala-pívot Jaime Fernández entre algodones. Por su parte, el Dreamland Gran Canaria afronta la cita con todos sus efectivos a punto en el apartado físico.

Cabe recordar que en el duelo de la primera vuelta, disputado en el Pabellón Príncipe Felipe, el Granca salía derrotado por 95-84, en un encuentro que se desnivelaba a favor de los locales en el tercer cuarto. Así pues, aunque la prioridad es ganar, los amarillos, según transcurra el enfrentamiento en el Arena, también tendrían el reto de igualar o superar esos 11 puntos para poner a su favor el averaje particular con el Zaragoza de cara a posibles empates en la tabla al final del campeonato, pues de los equipos de la zona baja de la tabla solo lo tiene ganado con el Andorra.