Néstor 'Che' García manda un aviso de guerra para el CB Gran Canaria: «Cuando la pelota esté en el piso nos vamos a tirar de cabeza»

Tambores de guerra. El Che más pasional manda un aviso a la Marea Amarilla. Néstor García, el nuevo entrenador del CB Gran Canaria, atendió a los medios de comunicación esta mañana en el Arena con motivo de la previa de la final por la salvación de mañana (19.00 horas, DAZN) ante el Casademont Zaragoza. Para el argentino, el público va a ser fundamental y, de hecho, aprovechó su comparecencia para lanzar un mensaje a todos los seguidores claretianos, dejando claro que su equipo va a romperse la cara por sacar adelante este importantísimo duelo.

«En primer lugar, a nuestra gente le pido que se le vaya el enojo. Cuando uno está enojado, toma malas decisiones. Luego, les pido que nos apoyen porque les vamos a necesitar y sé que en esta cancha se hacen sentir muchísimo. Los necesitamos con mente positiva y apoyándonos. El equipo va a entregarse por completo y sé que los aficionados van a estar contentos. Es cierto que los tiros pueden entrar o no, pero que tengan claro que, cuando la pelota esté en el piso, nos vamos a tirar de cabeza a por ella», declaró el preparador de Bahía Blanca.

Un estado de ánimo óptimo

Por otro lado, el Che señaló que está «muy contento» por el trabajo de la semana y explicó que ve a los jugadores «bastante bien a nivel anímico. Nos han transmitido una gran alegría; están unidos, juntos y con muchas ganas de salir de esta situación». Aun así, no se atrevió a hablar de bloqueos mentales a la hora de salir a la pista, ya que alegó desconocer si existía un «problema de confianza antes en el equipo. Lo que sí sé es que hemos trabajado con intensidad y con alegría. Desde mi punto de vista, cuando hay un buen ambiente y un buen humor, se logran mejores cosas. El cuerpo técnico está muy tranquilo por cómo hemos trabajado a lo largo de la semana. Da gusto venir a trabajar».

No obstante, no eludió hablar de la ansiedad del equipo, aunque reiteró el hecho de mantenerse positivos para tumbar a un equipo como este Zaragoza que también está pasando por una situación similar: «A nivel emocional estamos pasando un momento parecido, pero creo que nosotros estamos buscando ejecutar cada día mejor. A mí me parece que, cuando uno juega bien, tiene muchas más posibilidades de ganar. Por supuesto que va a haber ansiedad, pero quizás la ansiedad se esfume cuando entren en la cancha. Hemos agarrado muchísima confianza en lo que estamos haciendo; los dos equipos nos jugamos grandes cosas, por lo que lo principal es concentrarse. El deseo de ganar estará», aclaró.

Mentalidad positiva y elogios para Metu

Continuando con ese enfoque a lo positivo, el argentino matizó que durante los entrenamientos no se dirige a sus pupilos cuando «no les sale algo. Al contrario, les hablo de que les va a salir todo bien. Así están más tranquilos. Tenemos mucha fe y no hemos hablado ni apretado el botón del pánico, para nada. No voy a estar presionando ni volviendo loco a los jugadores con la obsesión de ganar, porque eso trae ansiedad. Y ningún ser humano está preparado para tomar decisiones cada dos segundos. Muchas veces hay que entenderles».

Precisamente, uno de los jugadores a los que hizo referencia fue a Chimezie Metu, quien el pasado domingo anotó 18 puntos con cuatro triples y dio un paso adelante claro para intentar cambiar la dinámica perdedora que arrastra el Granca. En ese sentido, el Che exclamó que el nigeriano es «un jugadorazo, un excelente jugador que me encanta. Aunque primero habría que señalar que está evolucionando de la lesión que traía y ya ha agarrado más confianza. Por tanto, como todo gran jugador, cuando está en una etapa de evolución de una lesión larga, muchas veces se frustra porque las cosas no le están saliendo, pero no es su caso. Es una pieza clave para nosotros y estamos contentos con él».