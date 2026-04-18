Este CB Gran Canaria huele a descenso (74-78)

Noche de perros. Otra más en una temporada para olvidar y que puede acabar en tragedia. El CB Gran Canaria no logró sacar adelante una nueva final por la permanencia en la ACB y desperdicia una de sus balas ante un rival directo como el Casademont Zaragoza (74-78). Si bien es cierto que los jugadores dieron un paso adelante para remontar en los instantes finales del duelo, en un deporte donde se juega durante 40 minutos y en el que te estás jugando la vida, no vale solo con estar presente un rato. Y eso fue lo que le sucedió al equipo de un Néstor Che García que, aunque no quiere apretar el botón del pánico, está destinado a ello después de una actuación horrible en el rebote y en el tiro exterior.

Cada vez quedan menos para el final, pero los amarillos ya acumulan diez derrotas seguidas y no entran ya en los puestos de descenso porque el UCAM Murcia ganó al Andorra, porque si es por los méritos propios, la historia podría ser diferente. Mucho tiene que cambiar esto para evitar lo que sería el mayor bochorno de la historia de la entidad claretiana. Porque los puntos de Chimezie Metu, que anotó 24, defendió en muchas ocasiones con la mirada y acabó como el mejor de los grancanarios, sirvieron para despejar dudas. El público se portó y apretó, a pesar de la indiferencia total con la que terminaron el duelo y que la semana que viene tendrá que volver a responder frente al Girona.

Delirio interrumpido

Arrancó el Granca algo dubitativo, tibio y cometiendo errores. La actividad del Che en el banquillo era muy distinta a la de sus jugadores en ataque, pero lo arreglaron con inteligencia y defensa. Metu estrenó el marcador tras casi dos minutos de juego, mientras el Zaragoza sufría para anotar. La aparición de Bojan Dubljevic aportó algo de luz a los maños en un instante de dudas amarillas, un escenario que volvió a resolver Metu con un bonito rectificado que provocaba la primera ventaja local (8-7). La realidad reflejaba que el pésimo porcentaje de acierto en el triple y la falta de ritmo estaban mermando a un Granca que necesitaba una marcha más, aunque su rival vivía un panorama similar. Ese extra se lo sumó Brussino, que sacó dos faltas en ataque y transformó una bandeja al contraataque tras robo.

Las primeras rotaciones llegaron pasados los seis minutos de primer cuarto y la intensidad defensiva se mantuvo, un aspecto fundamental para el nuevo entrenador. Y, a partir de ahí, los tiros empezaron a entrar. Entre Wong, Kuath y Brussino provocaron el primer delirio en el Arena, así como el primer tiempo muerto de Plaza, acompañado por un gesto del Che hacia la grada que levantó al público. La respuesta de Zaragoza llegó con una canasta de Spissu y un triple de Wright-Foreman, lo que devolvió la igualdad a un periodo que se cerró con un marcador de 20-18.

Mala dinámica y mala imagen

La parálisis claretiana aparecía de nuevo, al mismo tiempo que Wright-Foreman entró en calor. Cuatro puntos seguidos del jugador de Queens hicieron que el recinto de Siete Palmas sintiese una especie de déjà vu respecto a noches anteriores, pero Néstor García no quiso esperar más y paró el duelo. Otra vez, el desacierto desde el 6,75 supuso un problemón. El atasco se fue acrecentando y el Che se despojó de su chaqueta, síntoma de que la cosa no iba bien. Zaragoza se vino arriba y un triple del uruguayo Joaquín Rodríguez ahondó en la crisis (22-29).

Empezó entonces a faltar velocidad, chispa y energía para solventar las dudas. También desapareció la fortaleza defensiva y los aragoneses se auparon rápido hacia su máxima ventaja del choque, colocando el 27-37 en el electrónico. Durante casi cuatro minutos, los claretianos no fueron capaces de anotar puntos en juego, tuvo que ser Alocén, con una bombita, el que rompió la mala racha de un segundo cuarto horrible. Las sensaciones resultaron idénticas a las vistas con Jaka Lakovic. La imagen de equipo bloqueado reapareció (30-39).

Vergüenza reboteadora en un quiero y no puedo

Después del descanso, el Che introdujo en pista un quinteto con Wong como base, algo inusual. El técnico argentino buscaba reacción porque observaba cómo sus jugadores flaqueaban. La defensa de Tobey tampoco ayudaba para mejorar, ya que sus errores dejaban el camino libre en la zona para un Dubljevic fallón que campase a sus anchas, algo que se trasladó al rebote de forma flagrante. Eso sí, no fue el único que perpetró una masacre reboteadora pocas veces vista en el Arena -hasta diez capturas ofensivas logró el Zaragoza en el tercer cuarto-. Una antideportiva sobre Wong calmó las aguas con un parcial de 4-0, aunque el cambio de panorama no llegaba. Los nervios comenzaron a aparecer. Aun así, Metu ejerció como el fontanero de un equipo cuyas tuberías seguían perdiendo agua para firmar el 40-46.

La Marea Amarilla, a diferencia de lo que ocurría sobre la pista, sí que acompañó mejor para generar un ambiente eléctrico. Eso, quizás, ayudó a levantar algo el vuelo de los claretianos, que continuaban negados en el triple y a los que les costaba muchísimo ejecutar cualquier acción. Cada error dolía y se sumaba a una mochila invisible construida por una directiva negligente mediante la confección de una de las peores plantillas de la historia moderna insular. Así pues, los fallos en los tiros libres también acabaron por desquiciar, incapaz de ponerse por delante y de coger un rebote. Era el mismo Granca de todos estos últimos meses con la única diferencia del inquilino del banquillo amarillo (49-57).

Reacción tardía

Unos tímidos gritos de sí se puede iniciaron el asalto final. Sin embargo, lo perpetrado por los jugadores en pista no lo arregló nadie. Metu se dedicó a anotar para mantener con vida a los amarillos y en defensa decidió tomarse el día libre, su tónica habitual. Además, con un porcentaje paupérrimo en el tiro exterior por parte de los locales, no se podía ir a por el partido con argumentos, sino con una convicción insuficiente. Con la que estaba cayendo, la gente no dejó de animar y apretar. Gracias a un parcial de 8-0, los del Che se reengancharon, aunque rápidamente le apagaron los plomos y tuvo que parar la contienda a poco más de cinco minutos para el final con un marcador de 62-68.

La crispación creció y Pelos asumió galones, con dos canastas consecutivas. Metu se activó y donde sí rindió de veras fue en ataque, siendo el único jugador determinante de verdad; lo que un lado te quita, en el otro te da. Y la caldera estalló. Un triple del nigeriano abrió el intento de milagro y el Arena se vino abajo. El marcador estaba 69-70 a poco más de un minuto. El infarto estaba casi asegurado.

Diez derrotas seguidas

Encontró Wong una buena falta para irse a la línea y poner por delante al Gran Canaria después de muchos minutos, pero la fiesta duró muy poco porque una faltita de Metu provocó el 2+1 de Wright-Foreman (71-73). A remar de nuevo. Lo intentó Wong con otra penetración y, en esta ocasión, falló, lo que complicó aún más la situación. Quedaban 40 segundos y la bola era maña. Y Wright-Foreman ajustició las esperanzas insulares con un canastón increíble. Lo paró el Che para buscar un último resquicio que no llegó.

Pese a otro lanzamiento desde fuera convertido por Metu, nada cambió y a Zaragoza no le tembló la muñeca, certificando un triunfo vital para ellos y hundiendo más a un Granca que ya suma diez derrotas seguidas (74-78).