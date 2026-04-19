El CB Gran Canaria peina el mercado para escapar del descenso

Urgencia y miedo. El CB Gran Canaria busca otra vuelta de tuerca para intentar lograr una salvación que evite el peor fracaso de la historia claretiana. Después de la derrota ante el Zaragoza del pasado sábado en el Arena se ha vuelto a evidenciar que el nivel de la plantilla no es suficiente como para afrontar esa batalla por la supervivencia, un aspecto que ha llevado al club a entrar de lleno en el mercado de fichajes.

La realidad amarilla expone que solo con la llegada del Che García a la Isla no es suficiente; si bien es cierto que el nuevo técnico ha podido mejorar el ánimo de sus jugadores, algo que se ha visto en los dos choques que ha dirigido, esa circunstancia no funciona por sí sola. A la hora de la verdad, se siguen repitiendo de forma casi tortuosa los mismos problemas de juego de toda la temporada. A eso se le sumó el hecho de que el argentino recortó la rotación y no utilizó su fondo de armario. Durante el duelo frente a los aragoneses, solo ocho jugadores claretianos tuvieron un peso real en la pista, superando o rozando los 20 minutos. Mientras tanto, los otros cinco se convirtieron en espectadores desde la banda. En especial, llama la atención que el Che prefiera jugar con Pelos como pívot, olvidándose de Kuath, y el escaso protagonismo tanto de Alocén como de Samar. De hecho, el estratega de Bahía Blanca optó por Wong como base durante la segunda parte antes que por los dos ex del Real Madrid. Todo eso rubrica que con lo que hay ahora en nómina no da.

Dos posiciones claras

Por esa razón, la entidad isleña se ha puesto a buscar, de forma prioritaria, un cinco y un director de juego que ayuden a Néstor García a contar con más armas para las siete batallas que quedan por la permanencia en la ACB. Esas posiciones son las que más urgen reforzar dada la falta de confianza en los hombres de la segunda unidad que ha mostrado el preparador argentino y por el mal rendimiento ofrecido estos meses por Andrew Albicy y Mike Tobey. Ambos, que en el pasado han sido vitales, sobre todo el galo por todos sus años en la Isla, están pasando por un pico de forma muy bajo y no están consiguiendo sumar para el colectivo todo lo que deberían.

Cada vez resta menos para que se dé por cerrada la temporada y las sensaciones del Granca siguen sin ser las óptimas. El resto de sus rivales han ganado, han ido al mercado cuando lo necesitaban y han sido más competitivos a estas alturas. Por lo tanto, la entidad tiene que dar un paso adelante y la directiva acertar con los refuerzos. Y están obligados a ello por lo que está en juego y por lo que supone un descenso a la Primera FEB.