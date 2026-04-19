Néstor 'Che' García, entrenador del CB Gran Canaria, tras la derrota en casa ante el Zaragoza: "No seré yo quien toque el botón del pánico"

Desolación. Es la palabra que mejor refleja el rostro de Néstor Che García en su comparecencia ante los medios en el Gran Canaria Arena tras sufrir su primera derrota como local al frente del banquillo del Dreamland Gran Canaria, su segunda consecutiva y ante un rival, el Casademont Zaragoza (74-78), que además de ser un rival directo por la salvación, le gana también el averaje particular, tras imponerse en la ida y en la vuelta.

El entrenador argentino agradeció al público su apoyo, porque "creen en nosotros" y quiso agradecerle a la marea amarilla el caluroso recibimiento en su estreno como técnico de los claretianos en el Arena. Catalogó el juego de hoy como "durísimo y cerrado", destacando que sus hombres durante la primera mitad estuvieron "muy erráticos". "Los jugadores tiran a meter, pero en el primer tiempo tuvimos dos aciertos de 19 intentos desde los tres puntos y eso para nosotros ofensivamente nos dejó en 30 puntos, pero en la segunda parte fuimos paso a paso, de a poco, pero fallamos en los rebotes ofensivos, donde nos agarraron 16 y la diferencia estuvo ahí, porque cuando cada punto y cada rebote cuenta, nos castigaron ahí", explicó.

"Llegamos al final con toda la chance de ganar, pero Wright-Foreman metió dos canastazos, aunque hicimos todo lo posible para que no nos pasase, pero nos pasó el otro día (ante el Baskonia) y nos pasó hoy en el final", agregó el entrenador amarillo.

Metu dependencia en el apartado anotador

El Che reconoció que "tenemos problemas para hacer puntos, dentro del ratio de la liga somos el equipo que menos anota y durante la semana hemos visto muy bien a Metu, por eso empezamos jugando para él y me parece que tuvo una noche muy buena, creo que además fue su mejor partido con nosotros hasta el momento". Incidió en señalar que el resto de jugadores siempre "la tiran a meter y cuando uno la mete tapa errores". "Si pudimos tirar 19 triples en la primera parte es porque fluimos y nos la pasamos, tratamos de buscar la mejor opción, pero al final no entró la pelota", agregó, al tiempo que destacó la incidencia de "la ansiedad por querer ganar en casa seguramente influyó, porque los jugadores son seres humanos, tienen una responsabilidad enorme y eso seguramente ha influido también".

La necesidad de ir al mercado

Al ser interrogado sobre la necesidad de acudir al mercado para apuntalar una plantilla que desde fuera al menos da la impresión de que no basta para asegurar el objetivo de la permanencia, García no dudó en trasladar la responsabilidad de dicha decisión a la dirección deportiva, argumentando que "no soy el indicado para tomar esa decisión, el partido recién ha terminado ahora y con el staff veníamos revisando y trabajando en todo lo que teníamos que mejorar y no tengo dudas, conociendo al presidente del club y a Willy Villar, que todo lo que podamos hacer para mejorar al equipo lo vamos a hacer". "Hoy no puedo contestar a esta cuestión porque recién terminamos duele y estoy recaliente, duele porque teníamos mucha fe en poder ganar este partido, pero no entró la pelota y cuando no entra todo se hace más difícil".

La falta de fluidez en el juego

Ante los problemas en la dirección del juego por la falta de acierto de los tres bases, además de la apuesta por Wong en determinadas fases del partido ante los maños, el Che declaró que "combinamos mucho con los bases porque quería encontrar la fluidez necesaria para poder anotar, busqué distintas formaciones para tratar de atacarles a ellos, porque sabíamos que en el pick'n roll iban a ser muy agresivos y por eso quería romper un poco más, buscamos las opciones para tirar, pero muchas veces uno tiene una estrategia y cuando no se van dando las cosas uno va cambiando esa estrategia, hemos buscado como staff todas las opciones para salir de esa falta de fluidez, me fui bajito en un momento, apostando por el small ball".

García no dudó en reconocer que "necesitamos más" de su pareja de pívots, "todos necesitamos de todos, hoy se nos cargó de faltas Pelos, que abre la cancha y tiene tiro, y lo positivo es que a Metu lo tenemos bien y nos sirve muchísimo para jugar de cuatro, y abrirnos la cancha, no pasa por pedir, pero todos tenemos que aportar más porque estamos en una situación que todos saben y a esta altura no es necesario explicarlo pero si dar lo mejor cada uno".

La minifalda de las estadísticas

En la misma línea que su antecesor en el cargo, Jaka Lakovic, incidió en destacar que vio "al equipo trabajando bien durante la semana, pero tenemos que pelear más en el rebote ofensivo, por supuesto que vamos a trabajar más en la parte anímica y psicológica, porque las estadísticas son como una minifalda, porque muestran muchísimas cosas, pero no lo más importante, por eso tenemos que seguir trabajando en la cabeza, los veo comprometidos y he visto un vestuario con dolor por no haber ganado".

El rol de Brussino

El argentino destacó a su compatriota Nico Brussino, el único tres puro del equipo tras la lesión de Salvó, que jugó una minutada ante el Zaragoza y afirmó que "le conozco muy bien y tengo mucha confianza en él, defensivamente hizo un partido perfecto, más allá de los puntos que hizo y nosotros lo usamos como tres y cuatro falso, en esa posición a nivel natural no tenemos a un jugador en esa posición, por eso hay veces que me voy a jugar small ball por esa situación, pero él estuvo cansado, hablé con él, pero hay ocasiones que uno viene a remar y él me da confianza cuando está en la cancha, de hecho metió varios puntos importantes, defendió muy bien a Yusta y él veía que era algo sólido y por eso prefería no tocarlo".

"No vamos a apretar el botón del pánico, por lo menos yo, porque todavía quedan siete partidos", aseguró el responsable del banquillo claretiano. "Esta semana hicimos muchísimas cosas, este equipo tiene 89 puntos en la ACB y hoy le bajamos 10 puntos, hemos entrenado durante la semana y yo por lo menos, el botón del pánico no lo voy a apretar", concluyó.