Acertar en el mercado, la clave del CB Gran Canaria para salir del pozo ante los movimientos acertados de sus rivales

Dos partidos le han bastado, ante el Baskonia y el Casademont Zaragoza al nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor Che García, para detectar la necesidad de apuntalar la plantilla para lograr la permanencia en la Liga Endesa. El tropiezo ante los maños el pasado sábado evidenció una falta de confianza del argentino en sus tres bases, con Andrew Albicy volviendo a las andadas, no respondiendo con juego a la apuesta decidida por él de su nuevo entrenador, que le mantuvo en pista algo más de 27 minutos, en los que el galo evidenció que no está y que tampoco hay motivos para esperarle. Los siete minutos que jugó Carlos Alocén y el minuto dispensado a Ziga Samar, a pesar del bajo nivel ofrecido por el capitán, también enciende las alarmas sobre la urgente necesidad de incorporar a un director de orquesta de garantías que sea la extensión de su técnico en la cancha.

La sangría de rebotes sufrida por los amarillos ante los aragoneses, con un Mike Tobey indolente y un Kur Kuath que tampoco convence al profesor argentino, obliga a Willy Villar a buscar un guardaespaldas para Chimezie Metu, cuya misión en este Granca a la deriva parece ser la de llevar la batuta ofensiva del equipo, pero sin aportar nada en defensa. Urge encontrar un refuerzo que se encargue de tapar el agujero en la retaguardia de los amarillos cuando el nigeriano esté en cancha.

Sin recambio natural para Salvó

A pesar de que desde la lesión de Miquel Salvó, el equipo sólo cuenta con un tres natural en la plantilla, Nico Brussino, el Che no se mostró en el postpartido preocupado por dicha circunstancia, a pesar del riesgo evidente ante una posible baja de su compatriota, poniendo el punto de mira en la fluidez del juego y en la batalla por el rebote, si bien dejó la pelota de la decisión de reforzar al equipo en el tejado de un Willy Villar al que se le acumula el trabajo, en un mercado en el que sus rivales directos se han movido con diligencia y empiezan a ver sus frutos.

La baja controvertida de Braian Angola, convertido en jugador franquicia del Asvel y la deseada de Louis Labeyrie, para dar entrada a un Kassius Robertson que de momento no mejora prácticamente en nada al escolta colombiano y a un Chimezie Metu, que tras su mini pretemporada parece que empieza a liderar el ataque de los amarillos, gozando de una libertad de movimientos que no tenía con su anterior jefe, Jaka Lakovic.

Revolución nazarí

Llama la atención que en esa cruenta batalla por aferrarse a la salvación, en la que el mercado de fichajes parece ser el clavo ardiendo en el que el acierto o el error, puede marcar las diferencias en las siete finales que le restan hasta el final de la temporada regular, sea el defenestrado Covirán Granada, el más activo, con hasta siete nuevas incorporaciones con el curso empezado, comenzando por el banquillo, donde Arturo Ruiz tomó el relevo de Ramón Díaz, dando la baja a Travis Munnings, Matt Thomas, Zach Hankins, Iván Aurrecoechea y Micah Speight, que fueron relevados por Javan Johnson, el exclaretiano Mehdy Ngouama, Amar Alibegovic, Jassel Pérez, Amida Brimah y William Howard.

El cambio radical de los nazarís en cuanto a su roster le ha servido para pasar de tener un sólo triunfo en su casillero a cuatro, siendo el Unicaja su última víctima en la pasada jornada. En lo que va de 2026, los andaluces acumulan tres triunfos por dos de los claretianos.

Buenos movimientos de Andorra, Burgos y Zaragoza

Su principal rival por la permanencia, el Morabanc Andorra, también se ha movido en el mercado, sustituyendo Zan Tabak a Joan Plaza, quien curiosamente se hizo cargo del banquillo del Casademont Zaragoza. En el Principado se dio la baja a Ferran Bassas y Morris Udeze, para dar entrada a Sir’ Jabari Rice, Kostas Kostadinov y Xavier Casteñeda, que derrotaron además de al Granca, al propio Zaragoza y al Río Breogán, aunque no pudieron salvar el averaje con los claretianos.

Los maños, sacaban las vergüenzas del Granca a relucir el pasado sábado, con un equipo remozado que coge aire gracias a las salidas de Josh Richardson, Joel Soriano, Sadik Kabaca, Erik Stevenson y Lucas Langarita, merced a la aportación reciente de Justin Wright-Foreman e Isaiah Washington. Lo mismo que un San Pablo Burgos, que con la llegada de Porfi Fisac al banquillo, también tumbó a su exequipo, sacando partido de los fichajes de Jaden Shackleford y Max Heidegger.