Ibou Badji, canterano del Barça que milita en la G-League, posible refuerzo del juego interior del CB Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria trabaja en un escenario complicado, el del mercado de fichajes en esta recta final de temporada en el que el cierre de los traspasos entre equipos ACB, obliga a Willy Villar a bucear en las ligas extranjeras, especialmente en la G-League.

El primer nombre que ha saltado a la palestra es el del pívot natural de Thionck Essyl (Senegal), Ibou Badji (23 años y 2,13 metros), formado en la cantera del Barça y que llegaría a la Isla procedente del filial de los Charlotte Hornets, el Greensboro Swarm. En su carrera profesional, tras lograr debutar en el primer equipo blaugrana, fue cedido al Lleida, antes de dar el salto a la Liga de desarrollo estadounidense, en las filas del Wisconsin Herd y Rip City Remix, antes de recalar brevemente el curso pasado en las filas del vecino La Laguna Tenerife, donde disputó siete partidos, con una media de cinco minutos en ACB, en los que logró 2.1 créditos de valoración, 1.9 puntos, 0.3 rebotes y 0.3 asistencias.

La llave para traer un base diferencial

Esta temporada regresó a la liga de desarrollo de la NBA, promediando unos discretos dos puntos y cuatro rebotes por encuentro.

Su condición de cupo, como jugador formado en la cantera del Barça le permitiría al Granca abrir su mercado en otras posiciones, como pueda ser la de base, para incorporar a un jugador que no sea ni comunitario ni cotonou.