Las matemáticas hablan: el CB Gran Canaria roza el 52% de opciones de salvarse

El Dreamland Gran Canaria depende de sí mismo para salvar la categoría y evitar el fracaso de un posible descenso a la Primera FEB. Las matemáticas le otorgan a los amarillos un 51,8% de opciones de lograr el objetivo. A ello se aferra su técnico, Néstor Che García, quien de momento sigue negándose a activar el botón del pánico, a la espera de que la dirección deportiva le pueda apuntalar la plantilla con un base que mejore la circulación de balón y un interior que añada músculo y eficacia en el rebote.

Las derrotas en la última jornada del San Pablo Burgos y del Morabanc Andorra mantienen a los claretianos fuera de las plazas de descenso y las estadísticas por encima del 50% en cuanto a sus opciones matemáticas para lograr el objetivo. Precisamente, el punto de ventaja que mantienen los grancanarios en el basket averaje con respecto al conjunto andorrano es la principal ventaja a la que se aferran de momento los isleños para no pisar la zona roja de la tabla.

El calendario más duro de todos

Sin embargo, no todo es halagüeño para un Granca que afronta el calendario más difícil y exigente de los equipos implicados en la lucha por la permanencia. Los pupilos del Che reciben en el Arena al Girona, La Laguna Tenerife y BAXI Manresa y visitan al Unicaja, Barça, Hiopos Lleida y Valencia, en las siete finales que le restan de la temporada regular.

El otro hándicap a superar por los grancanarios es el de tener perdido el averaje con todos sus rivales directos por el descenso, salvo en el caso del defenestrado Covirán Granada y del propio Andorra. Además, el Gran Canaria Arena, a diferencia de lo que sucede con el resto de sus adversarios, ha dejado de ser un fortín inexpugnable, como se vio en los dos primeros encuentros del argentino al frente del equipo, en los que a punto estuvo de dar la campanada en su visita al Baskonia en el Fernando Buesa Arena y sin embargo, tropezó ante el Zaragoza en presencia de su hinchada, en su estreno en casa.

Breogán, Manresa y Lleida, virtualmente a salvo

El Río Breogán y el BAXI Manresa, con cuatro victorias de colchón sobre el descenso, parecen descartados al 100% de la lucha por la salvación, al igual que un Hiopos Lleida al que las matemáticas le atribuyen un 99,4% de opciones de salvarse, dando la razón a los dirigentes del conjunto ilerdense, que en plena mala racha apostaron por renovar a su entrenador Gerard Encuentra, que consiguió revertir la situación y afrontar la recta final con la tranquilidad que le da el tener 10 triunfos en su casillero, una cifra que podría marcar al final de curso la permanencia en la ACB.

Burgos y Zaragoza en el buen camino

También roza virtualmente la salvación el Zaragoza tras su triunfo ante los grancanarios en la última jornada. Los maños tienen un partido más disputado que sus rivales, le tiene el averaje ganado al Burgos y al Granca, además de contar con un +16 de su duelo en la primera vuelta ante el Andorra, lo que deja a los de Joan Plaza con un 91,2% de opciones de salvarse.

En cuanto a las opciones de permanencia del Burgos, las estadísticas lo sitúan en un 64,8%, a pesar de tener un calendario exigente, en el que los hombres de Porfi Fisac disputarán varios duelos directos, pero cuenta con el aval de haberle ganado sus dos encuentros directos al Dreamland Gran Canaria.

Entre amarillos y andorranos, el acompañante del Granada

El Morabanc Andorra, que es quien ocupa actualmente la penúltima plaza, tiene un 44,1% de opciones de salvarse por tener el averaje perdido por un punto con los grancanarios, pero cuentan con un calendario asequible, pasando por su encuentro de la próxima jornada ante el Granada, que en caso de ganarlo y de un tropiezo en casa de los amarillos, les permitiría enrocar con ellos su posición en la tabla.

Por último, la reacción de los nazarís en la recta final de la temporada, con tres triunfos sumados en el 2026, le mantienen matemáticamente vivo, con un 0,8% de opciones de salvación, siempre que gane cinco de los siete partidos que le quedan para dar carpetazo a la temporada regular.