El CB Gran Canaria se reencuentra con la silla eléctrica del Arena

Todo suma y todo resta. Sobre todo en una situación de crisis deportiva como la que atraviesa el Granca en una temporada en la que el sueño claretiano se ha tornado en pesadilla ante el riesgo real de perder la categoría. El Gran Canaria Arena ha pasado de ser un fortín inexpugnable, temido por sus rivales, a convertirse en una silla eléctrica para los jugadores amarillos y en una bicoca para sus adversarios.

El propio Néstor Che García, entrenador de los insulares, reconoció en el postpartido, tras hincar la rodilla ante el Casademont Zaragoza, que jugar como locales les genera un plus de ansiedad a sus pupilos, lo que les lleva a estar atenazados. Un solo partido como local le sirvió al argentino para detectar un hecho que no deja de ser una rémora para los grancanarios, a pesar de que la afición apoyó en todo momento a sus jugadores ante los maños y ni siquiera al final del duelo increparon al palco como en los últimos encuentros de la era Lakovic.

109 días de sequía en casa

Hay que remontarse al 3 de enero, 109 días atrás, para encontrar la última victoria en la Liga ACB del Dreamland Gran Canaria ante su afición, contra el UCAM Murcia. Ese espejismo no sirvió de punto de inflexión para remontar el vuelo.

El Girona, presidido por Marc Gasol y dirigido por Moncho Fernández, uno de esos entrenadores históricos en el baloncesto español que siempre ha tenido un gran cartel en los pasillos del Arena es el siguiente equipo en visitar el recinto de Siete Palmas. Llega este sábado (19.00 horas, Dazn) con la caña preparada para pescar en el río revuelto del Granca. Una derrota ante el cuadro gerundense, sumado a un triunfo del Morabanc Andorra ante el Covirán Granada, llevaría irremediablemente a los amarillos a pisar la zona roja de la tabla. Para evitar esa situación dantesca deben romper una sequía histórica que les ha llevado a claudicar en sus últimos ocho compromisos ligueros.

Los refuerzos no llegan

El trabajo en los despachos para intentar mejorar la plantilla a estas alturas del curso no termina de fructificar en fichajes, a pesar de que a las oficinas de la dirección deportiva han llegado distintos ofrecimientos de jugadores, que por unos u otros motivos no terminan de convencer a Willy Villar.

En unos casos por falta de interés de los claretianos, y en otras, como en el caso de Ibou Badji, porque el jugador desestime la oferta: finalmente no vestirá la elástica amarilla al preferir una oferta superior económicamente con tintes exóticos.

Karnik, nuevo pívot del Girona

Lo cierto es que los días corren y los grancanarios no son los únicos que están peinando el mercado de fichajes, como demuestra la incorporación por parte de su próximo adversario, el Girona, del pívot James Karnik, que podría debutar ya este sábado en el Gran Canaria Arena ante los claretianos.

La búsqueda de un base y de un pívot continúa en pleno apogeo, mientras el equipo vuelve mañana a los entrenamientos tras disfrutar de una jornada de descanso para intentar recuperar la mejor versión de los jugadores de cara a la nueva final que viene.

El método ‘Che’

La llegada de Néstor Che García parece haber revitalizado el espíritu competitivo del equipo, aunque en el último duelo ante el Casademont Zaragoza por momentos se vivieron algunos episodios que recordaron a la etapa final de Jaka Lakovic en el banquillo claretiano.

El argentino ha cambiado la política de rotaciones, y parece querer también entregarse a la vieja guardia pretoriana del esloveno; al igual que le falló a su antecesor, ésta volvía a hacer lo mismo, en algunos casos, ante los maños.

Paso al frente de Brussino

Caso aparte es el de Nico Brussino. No solo fue el mejor en el último partido del Granca, sino que dio un paso al frente; asumió un rol protagonista en defensa y en ataque. Pero se vio solo. Otros veteranos como Andrew Albicy, que volvía a las andadas con un partido lamentable, y Mike Tobey, al que se debe de exigir algo más si se pretende revertir esta situación, naufragaron.

De expediente X podría calificarse la ausencia de la rotación de Ziga Samar y de Carlos Alocén, a pesar del juego desplegado por el director de orquesta galo. Las quejas del Che sobre la fluidez del juego del equipo llaman la atención por esa falta de relevo, esa búsqueda de algo diferente. Hasta Isaiah Wong fue utilizado por el argentino en algunos momentos para llevar la manija de los isleños.

Necesidad de un base y un pívot

Por todo ello, no resulta baladí la búsqueda de un base en el mercado que aporte en defensa y, sobre todo, en ataque. No se le escapa a nadie que ninguno de los tres directores de juego claretianos tiene demasiados puntos en sus manos.

Por su parte, en la posición de pívot, Eric Vila y Kur Kuath son los otros dos grandes olvidados por el técnico albiceleste, motivo por el cual se trabaja en la llegada de un nuevo interior que sirva para paliar la sequía reboteadora en la pintura, porque Chimezie Metu parece haber llegado para tener vía libre y jugarse todos los tiros que pasen por sus manos; pero el sacrificio defensivo brilla por su ausencia, lo que ha terminado pagando Pierre Pelos, sacrificado en el cinco.