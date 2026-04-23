Pierre Pelos, jugador del CB Gran Canaria: «Ahora somos los jugadores los que tenemos que demostrar que queremos ganar»

Paso al frente. Se acabaron las excusas. El CB Gran Canaria se está jugando cada semana su supervivencia en la ACB, después de una temporada nefasta a nivel deportivo, que bebe de una planificación negligente y de una serie de decisiones tomadas a destiempo. Sin embargo, tras la salida de Jaka Lakovic y el fichaje de Metu, último movimiento hasta ahora en la plantilla claretiana, a la espera de concretar, al menos, dos fichajes más, los jugadores amarillos ya no cuentan con ningún escudo protector, algo que ha llevado a Pierre Pelos a dejar claro que ahora, con la visita del Girona como clavo ardiendo al que agarrarse este sábado (19.00 horas, Dazn), depende de ellos.

«Es el momento de visibilizar a nuestros aficionados que sabemos lo que queremos. Somos los jugadores los que tenemos que demostrar que queremos ganar y mejorar. No queda otra que seguir peleando, tanto por nosotros mismos como por ellos y por el club. El objetivo es sacar victorias para mantenernos en la Liga Endesa, que es la meta que debemos afrontar por donde estamos ahora mismo, aunque es duro sentir que uno lo da todo en pista y seguimos perdiendo. No queremos estar en este lugar, pero por supuesto vamos a luchar», señalaba el galo.

La llegada del 'Che' y su cambio de rol

Al ser cuestionado por los cambios que se han producido con el aterrizaje de Néstor Che García en la Isla, Pelos aclaraba que la principal modificación ha sido a «nivel mental». «Es un entrenador diferente, tanto a la hora de dirigir como de trabajar. Intenta darnos más confianza y está hablando mucho con todos los jugadores, sobre todo, con los veteranos. Está claro que necesitamos tiempo, porque esto en tres semanas no cambia por completo, hay que esperar. Es difícil cambiarlo todo de la noche a la mañana».

Por otro lado, se mostró un tanto contrariado a la hora de hablar de su rol con el técnico argentino a los mandos, reseñando que su papel ha «cambiado, es así (risas). No sé si será mejor para el equipo, eso ya lo veremos».

Mensaje para la afición y un partido complicado

Más allá de la autocrítica, el ex del Bourg agradecía a los aficionados por su apoyo y les pedía estar «juntos en este momento, aunque sea difícil para ellos. Sé que nos van a animar siempre, en cualquier situación. Hay que darles las gracias porque estamos en una situación delicada para todos. Aun así, tenemos una buena atmósfera en el vestuario y vamos a intentar que todo vaya mejor, porque tenemos que ganar. Necesitamos estar enfocados en el objetivo, porque si empezamos a pensar en todo lo que está pasando será más complicado. Hay que acabar fuerte la temporada, tenemos siete partidos por delante y, para mí, todo es posible».

Por último, del Bàsquet Girona, el próximo rival en el Arena, explicaba que, como cualquier equipo de la ACB, es «difícil y esta temporada están haciendo un gran año desde la línea de tres. Es un buen adversario, juega bien y ya veremos qué pasa este sábado».