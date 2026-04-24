CB Gran Canaria-Basquet Girona: Prohibido fallar ante la amenaza del infierno

Han transcurrido 112 días desde la última vez que el Dreamland Gran Canaria salió del Arena victorioso en un partido de la Liga Endesa. En aquella ocasión, el UCAM Murcia hincó rodilla en Siete Palmas tras uno de los mejores choques de los claretianos de esta campaña, pero, visto con perspectiva, ese duelo terminó siendo un espejismo. El conjunto amarillo ha vivido, desde aquel lejano 3 de enero, un proceso de descomposición por la pasividad y autocomplacencia de su directiva que le ha situado al borde de la zona de descenso, lo que le obliga esta tarde (19.00 h., Dazn) a ganar al Girona para dejar atrás su peor racha de derrotas en la última década (8) y no depender de que el Granada logre tumbar al Andorra mañana para no acabar la 28ª jornada ocupando uno de los puestos de retorno a Primera FEB.

La llegada de Néstor Che García al banquillo grancanario solo ha conseguido mejorar la intensidad de una plantilla que mantiene los mismos problemas que tenía con Jaka Lakovic, el anterior técnico. De ese modo, ante la ausencia de caras nuevas que eleven, de una vez, el rendimiento del cuadro isleño, el preparador argentino tendrá que tirar con lo que tiene para intentar sacar adelante todo un match ball, ya que, después de este encuentro, el calendario se envenena: cuatro visitas a pistas complicadas, como la del Barça o la del Valencia, y solo dos envites en casa, siendo uno de ellos el derbi ante el Tenerife. Tal es la urgencia del Granca que no puede fallar, un aspecto que ha llevado al entrenador de Bahía Blanca a trabajar, a lo largo de esta semana, cuestiones fundamentales como la defensa o el rebote. Pero su equipo también tiene que dar un vuelco a sus porcentajes en el tiro exterior para estabilizarlos hacia un mínimo competitivo.

Tranquilidad gerundense

Enfrente estará un Girona que ya ha sumado las 12 victorias que le conceden una salvación virtual para navegar con tranquilidad. A pesar de haber perdido en cuatro de sus últimos duelos, ya que solo pudo ganar al Granada, compitió a gran nivel ante cuatro adversarios de la parte alta de la clasificación y ha ido acumulando buenas sensaciones. Asimismo, se han reforzado esta semana con la incorporación del pívot canadiense con pasaporte checo de 2.06, James Karnik, que viene para ayudar en la rotación interior ante las dudas sobre las recuperaciones de Nikola Maric y Juan Fernández. En ese sentido, el equipo de Moncho Fernández se destaca por ser uno de los mejores de la ACB en la faceta reboteadora, el segundo que más triples anota e intenta, así como el segundo de la competición que más asistencias reparte. Entre sus piezas más destacadas están el escolta Pep Busquets, que resalta en un mercado de cupos falto de talento, el base estadounidense Otis Livingston y el cinco lituano Martinas Geben.

Ante eso, el Granca afronta otro partido decisivo, por no llamarlo de nuevo final, en el que vuelve a poner en juego 31 temporadas en la élite. Sin excusas y con la urgencia de dar ya un golpe sobre la mesa, los insulares saltarán a la pista con el agua al cuello y con el apoyo de una afición que no abandona a los suyos. El infierno acecha y escapar es cada vez más difícil.