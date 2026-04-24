Néstor 'Che' García, entrenador del CB Gran Canaria: «Somos el peor equipo de la ACB en ataque y no podemos conceder tantos rebotes»

Las cartas sobre la mesa a poco más de 24 horas para otra final. El Che García ante un partido vital que puede marcar el destino claretiano. El CB Gran Canaria afronta mañana (19.00 h., Dazn) un duelo en el Arena ante el Girona, en el que están obligados a ganar, algo que debe venir de la mano con la mejoría en algunos apartados del juego. De hecho, el preparador argentino no dudaba a la hora de señalar los aspectos donde los isleños tienen que elevar notablemente su rendimiento para ser más competitivos en otro duelo decisivo en el recinto de Siete Palmas.

«Por momentos ante el Zaragoza realizamos una muy buena ejecución en el primer tiempo, pero no las metimos. Creo que el gran problema que tuvimos fueron los rebotes ofensivos que concedimos. Por lo tanto, hemos trabajado muchísimo el tiro para mejorar los porcentajes y en la forma de proteger nuestra canasta. Desde mi punto de vista, los tiradores se hacen y los reboteadores nacen. Somos el peor equipo en ataque de la ACB y no podemos conceder tantos rebotes ofensivos. Eso es algo que hemos trabajado mucho», reseñaba el de Bahía Blanca.

Más trabajo atrás y una rotación que se va a alargar

Más allá de esa imperiosa necesidad de mejorar para evitar el fracaso y batacazo que supondría un descenso, García aseguraba que su equipo ha aprovechado esta semana para pulir cuestiones defensivas, algo que también le pasó factura ante Zaragoza, aunque con especial incidencia en algunos jugadores que en otros. En ese sentido, el preparador aclaraba que ha visto a sus pupilos currar más «intenso en las sesiones de entrenamiento. Estamos ajustando bastante porque jugamos contra un equipo que juega muy bien y que mete muchos triples. Debemos estar al nivel de concentración que merece la situación en la que estamos. Estamos con ganas de sumar una victoria».

Cuestionado por la rotación de este nuevo Granca, el Che explicaba que lo visto ante Zaragoza, con un equipo muy corto, sobre todo en la segunda parte, no cree que se vaya a repetir «Hay cosas que pasan en el partido del sábado que uno las ve con el periódico del domingo de otra manera. Estoy conociendo al equipo y solo hemos jugado dos partidos. En el primer partido jugamos contra Baskonia y jugaron los doce, aunque sean pocos minutos. Nosotros seguimos investigando cosas para saber qué podemos hacer para salir de esta situación», destacaba.

Mercado abierto y elogios para el Girona

En cuanto al mercado de fichajes, donde la entidad claretiana está inmersa para encontrar algo que pueda subir el nivel del plantel, el estratega argentino argumentaba que el club está haciendo todo lo posible para «mejorar el equipo. Hemos recibido un montón de informes de jugadores que podrían estar disponibles desde la semana pasada, pero al final no hubo oportunidad de concretar nada porque hay algunos que vienen cansados después de acabar otras ligas y prefieren descansar. Entonces, en concreto no tenemos nada. La idea es que los jugadores que vengan puedan cubrir un par de posiciones para prevenir en caso de que suframos alguna lesión».

Por último, el ex del Fuenlabrada se deshacía de elogios hacia el Girona, alegando que es uno de los equipos que «mejor juegan de la ACB. Casi que actúan de memoria, de forma automática y con gran agresividad. Meten muchos puntos, tienen bases y escoltas muy habilidosos, están segundos en asistencias, terceros en rebotes... No vendrán relajados; cualquier equipo que pasa por un momento bueno lo quiere mantener».