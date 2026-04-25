Brussino se viste de Mesías y devuelve la fe a la afición del CB Gran Canaria (100-90)

Un partido mesiánico se ha sacado de la manga Nico Brussino, que parece haber renacido de la mano de su nuevo técnico, Néstor Che García, que ha recuperado la mejor versión de su paisano, que ha dado un paso al frente para liderar a los suyos y sumar un triunfo ante un Girona, que no encontró la manera de parar al alero argentino (100-90).

Los amarillos ponen fin a la mala racha de ocho derrotas seguidas para sumar la octava victoria de la temporada, que les permite tomar aire antes de afrontar una semana mortal en la que se medirán al Unicaja y al Barça.

Quinteto inicial inusual

El Granca saltaba a la cancha sin novedades en su roster que llevarse a la boca para recibir a un Girona con la necesidad de ganar para poder soñar con jugar en Europa. El Che sorprendía en su quinteto inicial sacrificando a sus dos pívots para colocar en la posición de cinco a Pierre Pelos. Albicy comenzaba regalando un tiro libre en el inicio, para no variar esta temporada, pero el propio Pierre y Brussino conseguían la primera renta decente en el luminoso tras enchufar dos triples consecutivos.

En el bando gerundense, Sergi Martínez ponía el contrapunto con cinco puntos de su cosecha particular, siendo el único jugador acertado en los inicios del encuentro (7-5).

Los triples dan la primera ventaja al Girona

El Girona no tardaba en voltear la situación, con dos triples de Needham y Busquets y los primeros puntos de Karnik, el nuevo pívot de los catalanes fichado esta misma semana (9-13).

Los claretianos comenzaban a precipitarse en sus acciones, cayendo en los viejos vicios y Livingston aprovechaba para hurgar en la herida con un nuevo triple que llevaba a Néstor Che García, el técnico claretiano, hasta el pedal del pánico, a 4:25 para el final del primer acto y con un 9-16 en el luminoso.

Metu, desacertado en el inicio

Metu no terminaba de afinar su punto de mira y el Girona campaba a sus anchas, poniendo tierra de por medio gracias a su acierto desde la línea de tiros libres (9-20).

El Granca cortaba su sequía con una canasta tras rebote de Tobey, pero los catalanes seguían sacando petróleo de sus visitas a la zona de castigo; pero un triple de Kassius Robertson servía a los grancanarios para maquillar su despropósito anotador en el primer acto (16-24).

Robertson y Brussino dan la vida a los amarillos

El intercambio de golpes en el inicio del segundo acto, contriples de Robertson y Needham incluidos, no le bastaban a los isleños para reducir la diferencia en el marcador. Brussino acercaba posturas desde fuera del arco con dos triplazos, mientras Metu compensaba su falta de acierto con varias capturas importantes para meterse en partido y Moncho Fernández, técnico visitante, congelaba el tiempo a 5:33 para el descanso (29-32).

El Granca apretaba los dientes en defensa, Metu perdonaba el tiro libre de la igualada y Moncho Fernández lo paraba tras un intercambio de canastas entre Geben y Wong, descontento con la nueva iniercia de sus hombres en el partido, a falta de 3.22 para el descanso (35-36).

Wong culmina la remontada

Los amarillos se encomendaban al talento de Isaiah Wong para voltear el marcador, desatando la alegría del respetable en el recinto de Siete Palmas, que veía como los suyos tomaban el mando del marcador.

Los gerundenses intentaban recuperar la ventaja con dos canastones de Livingston, pero Brussino y Kuath respondían con fuego, decidiendo el Che parar el partido tras una canasta de Karnik que colocaba el 47-44. La pizarra del argentino no daba con la tecla en los últimos 22 segundos, llegándose al ecuador del mismo con el marcador inalterable.

El Granca entraba en la tercera manga con un triple de Brussino, pero el Girona le pagaba con la misma moneda, con un inspirado Needham, mientras Sergi Martínez reducía la ventaja claretiana a la mínima expresión (50-49).

Girona recupera el mando

Los catalanes aguantaban sin descomponerse y conseguían recuperar el mando del partido a la contra, endosando un parcial de 0-7 que era roto por Albicy con un triple desde la esquina (58-59).

Los dos equipos pasaban por una fase de desacierto de cara al aro, que era rota por Karnik, obligando al Che a parar el juego para evitar un nuevo despegue gerundense a 3:35 para el final del tercer acto (58-61).

Vila y Samar, para dar descanso

El Che daba entrada a Vila, en un giro de guion inesperado, que permitía al catalán medirse a su equipo de formación, estrenándose desde la línea de castigo, pero el ala-pívot gerundense no tardaba de dar la palada de arena, fruto de la falta de concentración y de la falta de ritmo por su ausencia de los partidos.

Samar entraba en pista para dar descanso a Brussino en el tres y Hildreth decía la última palabra para llegar al asalto final en un pañuelo (64-67).

Wong devuelve la fe a la grada

Wong aparecía en el reinico del juego para volver a liderar el juego de los claretianos con cinco puntos de su cosecha, pero el Girona respondía con los puntos de Geben y un triple de Livingston. Metu adelantaba a los amarillos con un 2+1 y Moncho Fernández congelaba el reloj a 08:05 para el final del duelo (73-72).

Maniema tenía sus primeros minutos en pista desde la llegada del Che al banquillo y el suizo no tardaba en visitar la línea de castigo, colocando las tablas en el marcador con un tiro libre convertido que reseteaba el partido con poco menos de siete minutos para el final.

Metu, triple desde Nigeria y mejoría general

Metu encestaba desde Nigeria un triple que hacía arder el Arena, pero el Girona se encontraba con una falta sobre Livingston, que le daba tres lanzamientos al jugador del Girona, convirtiendo dos de ellos (77-76).

Los tiros libres convertidos por el nigeriano y por Wong colocaban a los amarillos en el buen camino para acabar con su mala racha. Karnik enchufaba un 2+1, pero Pelos entraba en escena para igualar la apuesta desde fuera del arco (84-79).

Defensa y coraje para salir de la UVI

El Granca mordía en defensa en una recta final en la que conseguían dejar a un lado los nervios para recuperar una fiabilidad desde la línea de castigo que les podía sacar de la UVI, con la dupla Metu-Brussino como protagonista (88-81).

El público apretaba, Moncho Fernández se ganaba una técnica por protestar una falta señalada a Needham y el Granca no desaprovechaba el regalo para poner tierra de por medio, con algo más de dos minutos por disputarse (91-84).

Brussino ejecuta la sentencia gerundense

Brussino se elevaba para clavar los dos triples de la ejecución gerundense, mientras el público vibraba con los suyos y Moncho Fernández tiraba de tiempo muerto para intentar evitar lo que parecía inevitable a 55 segundos para el final (98-85).

El Arena se entregaba a su Mesías particular, Nico Brussino, al grito de MVP, en un final de fiesta que terminaba con la octava victoria de los amarillos poniendo fin a su mala racha de ocho derrotas consecutivas (100-90).