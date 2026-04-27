Las claves de un primer atisbo de resurrección: las decisiones del 'Che' García que han revitalizado al CB Gran Canaria

La vitamina Che ya funciona. Las teclas tocadas por el argentino han revitalizado a un equipo que era incapaz de levantar la cabeza. El Dreamland Gran Canaria se quitó un peso de encima grande cuando el pasado sábado salió victorioso del Arena tras tumbar al Girona. Ese alivio se agrandó después de la derrota del Andorra en Granada, ya que ahora los amarillos tienen una ventaja clave de dos triunfos respecto a los del Principado por el hecho de tener el averaje ganado con ellos. Sin embargo, más allá del desempeño de sus rivales en la batalla por evitar el descenso, la influencia de Néstor García desde el banquillo en este atisbo isleño de resurrección ha sido notable.

Las decisiones tomadas por el preparador de Bahía Blanca tras dos tropiezos ante el Baskonia y el Zaragoza, siendo el de los maños más doloroso por la imagen mostrada y lo decisivo del envite, le avalan. El ex del Fuenla resultó decisivo y sus jugadores así lo refrendaron.

Pelos y Metu como pareja

La primera cuestión que quiso modificar fue la composición de su juego interior. Desde casi el primer día, el Che le restó importancia a Kur Kuath en la rotación, algo que le llevó a conjugar de otra manera esas posiciones. Aun así, no había terminado de dar con el quinteto que mejor le funcionaba hasta que su apuesta clara por Pierre Pelos en la posición de pívot ha reforzado la defensa y el rebote. Además, su mayor acierto en el tiro exterior respecto a Mike Tobey es un plus para abrir el campo y elevar algo los porcentajes. De hecho, el cinco de Monroe no volvió a la pista desde la mitad del tercer cuarto.

En ese sentido, el rol del galo también ha sido una ayuda a un Chimezie Metu que ha adolecido de trabajo defensivo, pero la ayuda del 13 amarillo le proporciona un escudo interesante en esa labor. No obstante, no es solo la compañía del ex del Bourg la que ha liberado más al nigeriano, sino que el resto de jugadores que le rodean sobre el parquet también le acompañan en ese camino. Con Andrew Albicy, Nico Brussino e Isaiah Wong las lagunas del californiano atrás se ven menos visibles y le liberan del todo para ser decisivo en ataque, donde sí marca la diferencia. Ese cambio del técnico argentino fue vital para elevar el nivel colectivo y no sufrir en la faceta reboteadora.

El plus de Isaiah Wong

Otra de las modificaciones que ha hecho el Che García ha estado más en lo psicológico. El estratega se ha metido en el bolsillo a sus pupilos, aunque no en forma de colegueo, sino de más confianza, y uno de los casos que destaca es el de Isaiah Wong. El escolta nacido en Nueva Jersey ha dado un paso al frente en ambos lados de la pista, resultando muy importante ante el Girona, respondiendo con 25 puntos clave y un esfuerzo atrás tan consistente como regular.

Las sensaciones con el dos son distintas a las que había mostrado con anterioridad; ahora parece que se ha quitado el bloqueo de encima y se ha desatado, algo que se puede observar en su lenguaje corporal y en la convicción con la que toma ciertas decisiones. Esa versión más decisiva es obra del entrenador, que ha conseguido desbloquear al ex de los Hornets.

Dos visitas al dentista

A pesar de que la victoria ante el Girona es oxígeno, todavía no es suficiente. El Granca continúa en una situación delicada, debe seguir mirando al mercado y sabe que el peligro de descenso es aún real. Es por ello que el dulzor del triunfo se disfrutará poco porque mañana los grancanarios visitan al Unicaja de Málaga (19.00 horas, Dazn) en un duelo adelantado de la jornada 30 por la disputa de los andaluces de la Final a Cuatro de la BCL y el domingo volarán hasta el Palau para medirse con el Barça.

Estos duelos a domicilio van a remarcar si los síntomas de la reacción claretiana son creíbles y suponen dos ocasiones para dar un nuevo zarpazo a la permanencia. Eso sí, enfrente se van a encontrar con dos equipos con necesidades: El Unicaja, pese a tener la mente en la competición europea donde se juega el título, no ha asegurado su billete para el Playoff –es octavo y solo le separa una victoria del noveno, el Bilbao–, mientras que el Barcelona quiere evitar cerrar su tercer año consecutivo en blanco y busca acabar bien la liga regular. Por tanto, el Gran Canaria vivirá dos visitas al dentista con más calma, pero con la urgencia de intentar dar un campanazo en forma de salto total para salvarse.