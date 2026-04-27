Oficial: Brandon Jefferson refuerza la posición de base del CB Gran Canaria

Nuevo base en la oficina. El Dreamland Gran Canaria se refuerza para luchar por la permanencia. El conjunto amarillo ha hecho oficial el fichaje del base estadounidense Brandon Jefferson (25 de noviembre de 1991, Flower Mound, Texas) hasta final de temporada, lo que responde a la clara necesidad de los claretianos de mejorar las prestaciones de su plantilla y, en concreto, en la posición de director de juego.

Jefferson llega procedente del AS Karditsas griego, con el que ya terminó de competir. En el torneo heleno promedió 15,3 puntos, 3,7 asistencias y 2,5 rebotes por partido. A lo largo de su carrera ha estado en multitud de equipos en Europa, llegando a disputar la Euroliga con el Union Olimpija esloveno en el curso 2016/17. El base texano se destaca, sobre todo, por ser un anotador que se ha mantenido a lo largo de toda su carrera por encima del 34% de acierto en el tiro exterior, un aspecto que puede ser de gran ayuda para el equipo del Che García.

Necesidad de un descarte

Por otra parte, esta nueva incorporación obligará al Granca a tener que realizar un descarte para todos los partidos a menos de que se concrete alguna salida por tener en este momento 12 jugadores en nómina. Al contar con ficha de extracomunitario, los damnificados tendrían que ser Isaiah Wong o un Kur Kuath que no cuenta tanto en los planes del Che.