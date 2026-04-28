Néstor 'Che' García, entrenador del CB Gran Canaria: «La victoria del sábado nos da credibilidad, pero ganar al Unicaja es clave»

Aferrados a la fe. Creer como mantra. Néstor Che García, técnico del CB Gran Canaria, tiene claro cuál es el camino para conseguir la salvación a final de esta temporada y evitar un batacazo histórico para el club claretiano. En la previa del duelo de mañana (19.00 horas, Dazn) ante el Unicaja de Málaga, el técnico argentino reiteró la importancia de lo que supuso la victoria del pasado sábado ante el Girona, lo que llevó a los amarillos a romper una mala racha de diez derrotas seguidas. Esta circunstancia resulta fundamental para, según el preparador isleño, seguir creyendo que el trabajo que están realizando los jugadores es el adecuado para lograr el objetivo.

«Pudimos haber ganado los dos partidos anteriores y sabíamos que estábamos cerca. La victoria contra el Girona me da a entender que el equipo está fuerte a nivel moral porque, después de esas dos derrotas, sobre todo la de Zaragoza, no es fácil levantarse. Esto nos da credibilidad y nos ayuda a creer que estamos haciendo lo correcto. Ahora vamos a Málaga para enfrentarnos a Unicaja, que tiene un equipazo y lleva muchos años con el mismo entrenador. Sin embargo, al final, sobre la cancha jugamos cinco contra cinco; tienen una cabeza, dos manos y dos piernas como nosotros. Vamos a ir a por todas porque sabemos que es un partido clave, aseveró el estratega sudamericano.

Buen ambiente y sin cansancio

A la hora de relatar cómo se ha encontrado el vestuario tras ese importante paso adelante en forma de victoria, el Che argumentó que los isleños mantienen una línea positiva: «Hemos seguido trabajando bien y, como dije la semana pasada, los jugadores continúan unidos a pesar de la derrota ante el Zaragoza, por lo que estamos contentos con el ambiente generado después de ganar el sábado. Lo cierto es que hemos hecho un trabajo diferente porque hay jugadores con mucha carga de minutos y hemos dividido a la plantilla en cuatro grupos para preparar el duelo ante Unicaja. Se ha hecho un esfuerzo para que se recuperen, se traten y ese tipo de cosas», comentó.

No obstante, el ex del Fuenlabrada aseguró que, pese a esa situación física, su equipo está «fresquísimos y con ganas. Ya tenemos ganas de subirse al avión para enfocarnos directamente en Málaga. Venimos al pabellón muy temprano para ver cosas y hablarlas. Ahora tenemos sesión de video y, esta noche, cuando aterricemos, otra más. Es decir, estamos durante las 24 horas para nuestro equipo».

Elogios a Brussino y pinceladas sobre Brandon Jefferson

El estratega de Bahía Blanca también se deshizo en elogios para Nico Brussino. De su compatriota dijo que no le preocupa la gran cantidad de minutos que está jugando porque, si sigue «jugando así, no me importa mucho el tiempo que esté en pista durante los partidos porque está pasando un momento espectacular. Aun así, estas son suposiciones que hacemos en el staff para tratar de bajar los minutos y las cargas. También lo podemos hacer durante la semana con ejercicios diferenciados. Además, tenemos un cuerpo médico y de fisios muy buenos».

Por otra parte, Néstor García contó sus sensaciones sobre el fichaje de Brandon Jefferson, el base que había pedido para mejorar el nivel de esa posición, alegando que es un jugador con «mucha experiencia en Europa. Entendemos que, por cómo se está jugando en la ACB, necesitamos a alguien que cree para el resto un poco más. Tiene puntos en las manos y creo que nos va a ayudar».