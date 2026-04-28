Unicaja de Málaga-CB Gran Canaria: el renacer claretiano se examina ante un 'coco' irregular

Aliviados, pero con urgencias. Con la cabeza limpia y ante una ocasión interesante de dar un zarpazo a la permanencia. El Dreamland Gran Canaria disputa esta tarde (19.00 h., Dazn) un clásico moderno de la Liga ACB al enfrentarse al Unicaja de Málaga en un duelo adelantado de la jornada 30. La participación de los malagueños en la Final a Cuatro de la Champions League ha obligado a modificar las fechas de este encuentro y, solo tres días después de conseguir su primera victoria desde el 11 de febrero al vencer al Girona en el Arena, el cuadro amarillo afronta otra final por evitar un descenso que sería catastrófico para la entidad.

Lo hará ante un conjunto, el dirigido por Ibón Navarro, que ha dejado sensaciones encontradas a lo largo de esta temporada, que tiene la mente en la competición europea y que necesita ganar como sea para no salirse de la zona de los Playoffs.

El 'Che' ya da con la tecla

La plantilla dirigida por Néstor Che García logró un triunfo vital al tumbar a los catalanes y romper así una mala racha de diez derrotas seguidas. Esa bombona de oxígeno llegó con una buena imagen por parte de los grancanarios, dando señales de mejoría y viendo cómo los ajustes del nuevo entrenador empiezan a funcionar. Clave para ello resultó el partido de un Nico Brussino líder total de la escuadra claretiana en el peor momento de la historia reciente del club. Con el argentino como guía, Isaiah Wong exponiendo su mejor versión y un plantel bastante comprometido, incluyendo a un Chimezie Metu que sigue siendo letal en ataque, pero que ya está mejor rodeado en defensa, el Granca revivió.

Sin embargo, ese primer atisbo de resurrección no es suficiente y la competición marca que la visita al Carpena, una pista que no se le ha dado mal a los amarillos durante las últimas campañas, examina de nuevo si lo visto en Siete Palmas es creíble del todo o no. Todo ello, sin la presencia del nuevo base insular, un Brandon Jefferson que aterriza hoy en la Isla y que no viajó con el resto de sus compañeros hasta la ciudad andaluza. Eso sí, ya estará a disposición del Che para medirse al Barça el domingo.

Un rival disfrazado de dudas

Por su parte, el Unicaja de Málaga está viviendo un curso de vaivenes en el que le ha faltado regularidad. Los malagueños, que ya ganaron a los claretianos durante la primera vuelta en el Arena (72-81), vieron cómo su proyecto quedaba roto por la salida de gran parte de su núcleo duro en verano y eso les ha afectado a su desempeño. Por ello, necesitan la victoria porque buscan ir cerrando su billete para los Playoffs –están octavos, con solo una victoria por encima del noveno, el Bilbao– y deben evitar pensar en esa Final a Cuatro de la BCL que es su camino más corto para levantar un título esta temporada. Además, los de Ibón Navarro llegan a este envite con varios jugadores en duda por molestias físicas: Nihad Djedovic, Killian Tillie, Jonathan Barreiro y Chris Duarte arrastran cuestiones que mantienen en vilo su presencia. Quien sí estará es el excanterano isleño Olek Balcerowski, que sigue creciendo a nivel de juego e importancia.

A pesar de todo, este Unicaja es un lobo con piel de cordero y el Granca tiene que estar listo para la batalla. Llegó la hora de demostrar que la reacción del sábado es real y que este equipo tiene el espíritu necesario para salvarse.