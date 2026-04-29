El 'Che' García se encomienda a Carlos Alocén y el maño certifica la novena victoria del CB Gran Canaria a la heroica (100-101)

De puro infarto. Así ha sido la segunda victoria del Granca en la era de Néstor Che García en el banquillo. Los grancanarios que arrancaron el encuentro con un marcador adverso de 10-2 y que llegaron a ir perdiendo de 15 puntos en el duelo ante el Unicaja, uno de los semifinalistas de la Final a Cuatro de la Basketball Champions League, terminaron forzando la prórroga para llevarse un triunfo de carácter que lleva la huella de su técnico (100-101).

El triunfo claretiano en el Martín Carpena supone un chute anímico y un golpe en la mesa que certifica el cambio de inercia que se vivió ante el Girona, y que coloca a los amarillos en el camino correcto para asegurar su permanencia en la ACB.

Un arranque preocupante

Una horripilante puesta en escena del Dreamland Gran Canaria obligaba al técnico claretiano, Néstor Che García, a detener el tiempo tras menos de tres minutos transcurridos, tras recibir en contestación a la canasta inaugural de Kassius Robertson, un parcial de 10-0, por obra de la dupla formada por Alberto Díaz y Tyson Pérez.

Tobey rompía la sequía claretiana con una canasta de oficio bajo el aro del esloveno, pero el Unicaja golpeaba de nuevo desde fuera del arco con dos nuevos triples consecutivos, de Kendrick Perry y James Webb III, que mantenían un asombroso 100% de acierto en triples para desesperación del banquillo claretiano, que veía como Alberto Díaz estiraba desde la línea de castigo la diferencia hasta los 15 puntos (19-4).

La vieja guardia al rescate

El Granca tiraba de la vieja guardia para intentar aferrarse al partido, endosando un parcial de 0-6, obra de Brussino, Pelos y Tobey, que llevaban al técnico local, Ibon Navarro, a detener el partido a 3:55 para el final de la primera manga (19-10).

Los grancanarios apretaban en defensa y Tobey confirmaba la mejoría de los claretianos, que sufrían la visita a la línea de castigo de Justin Cobbs, que convertía dos de sus tres lanzamientos para poner fín a su racha en contra de 0-8.

Duarte ponía tierra de por medio desde fuera del arco, pero los amarillos no rehuían la batalla y devolvía el golpe con un canastón de Wong y un mate brutal de Kuath (24-16).

Los amarillos decían la última palabra en la primera batalla con un triple patentado desde la esquina de Pierre Pelos que ponía el 25-19.

Intercambio de golpes en el reinicio del juego

Sulejmanovic con cinco puntos de su cuenta particular se bastaba para mantener a raya los intentos de remontada claretianos por parte de Pelos y Wong (30-23).

El Granca afinaba su mirilla desde la larga distancia para acercar posturas con dos triples de Pelos y Robertson, que paliaban el efecto de los puntos de Duarte y Kravish. Metu se sacaba de la manga un canastón con el regalo del adicional que reducía la distancia a dos puntos con una gran acción de Wong.

Dos acciones consecutivas de Cobbs y Tyson Pérez enfadaban al Che que no dudaba en parar el partido en busca de soluciones, a poco más de tres minutos para el descanso (42-36).

Los amarillos apretaban en la recta final de la primera parte con Metu, Alocén y Wong, para enfilar la recta final de los primeros 20 minutos, con un 44-43, tras una colosal defensa de Maniema sobre Duarte que impedía que los ahorradores anotasen un último triple.

Exhibición de Wong

Un nuevo triple de Alberto Díaz volvía a dar oxígeno al cuadro malagueño en el reinicio del juego; pero el Granca respondía con el hombre de moda en la Isla, Nico Brussino, que perforaba el aro andaluz desde la Pampa argentina. Los discípulos del Che lo intentaban, pero el Unicaja respondía a cada intento de los insulares de acercarse en el luminoso.

El pico y pala de los claretianos no bastaba, a pesar de los esfuerzos de Wong y Metu, para contrarrestar el poderío de Tyson Pérez desde todas las distancias para mantener a raya los intentos visitantes por voltear el luminoso (59-54).

El Dreamland Gran Canaria entraba en la batalla cuerpo a cuerpo con los malagueños en un partido que aceleraba su ritmo para entrar en la recta final del tercer acto. Metu inauguraba su casillero de triples, Wong entraba hasta la cocina malagueña sin llamar y Pelos osaba a intercambiar triples con Perry, para llegar al asalto final con todo abierto (69-65).

Robertson lastra el ataque amarillo

Robertson se obcecaba en el lanzamiento de tres a pesar de no estar acertado en el arranque del último acto. Pelos inauguraba la última batalla, pero el Unicaja encontraba la respuesta en el exclaretiano Olek Balcerowski, que poco después fallaba incomprensiblemente un mate en solitario ante la mirada de Albicy que se quitaba de en medio para evitar una falta innecesaria.

El Che sentaba al desacertado escolta canadiense para dar entrada a Wong, que junto a Pierre Pelos volvían a colocar a los amarillos a una canasta de la igualada. Sulejmanovic rompia la sequía andaluza.

El triple se le resiste al Granca

El triple se resistía a un Granca que veía como Metu no acertaba a pesar de estar totalmente liberado y con tiempo para pensar. Unicaja seguía perdonando, pero los claretianos seguían concediendo demasiadas segundas opciones a los malagueños.

Robertson seguía comentando errores y le daba alas a Alberto Díaz para cortar la sequía local. Pero Wong volvia a enfundarse el traje de superhéroe para clavar un triplazo monumental, que completaba Metu para volver a acercarse a dos puntos.

A la prórroga

El Unicaja respiraba con un nuevo triple de Perry, que era minimizado con cuatro tiros libres convertidos por Carlos Alocén e Isaiah Wong que mantenían a los amarillos vivos en la pelea por el partido (82-81).

Perry con un canastón a una mano se emperraba en ser la kriptonita del efecto Che con cinco puntos de una tacada, triple incluido, con cuatro de cuatro para él, en presencia de Metu, para llevar al técnico argentino hasta el pedal del pánico a 35 segundos para el final (87-81).

Metu con un triple a tabla en la cara de Alberto Díaz aplazaba de momento el alirón de los malagueños. Wong robaba el balón a 22,5 segundos a Kalinoski y el escolta con ascendencia china del Granca se levantaba para igualar la contienda a 10 segundos para el final, igualando su tope de anotación en la ACB (25 puntos), tras cederle el honor Brussino a su compañero. Perry fallaba el último lanzamiento y el partido iba a la prórroga (87-87).

La fe mueve montañas

El Che se santiguaba antes del arranque del añadido. Perry daba una de cal y otra de arena desde el tiro libre, pero era Pelos quien ponía a los amarillos por delante en el marcador por primera vez en el partido, desde la canasta inaugural.

Balcerowski se hinchaba a hacer faltas personales, aunque el polaco no terminaba de matar a sus ex, errando tres de sus cuatro lanzamientos y Pelos aprovechaba la magia de Alocén para mantenerse por delante.

El ala-pívot francés se convertía con su eficacia en una pesadilla para un Unicaja que no daba con la tecla para frenarle. Wong estiraba la renta desde la línea de castigo, pero Webb volvía a encoger el corazón del Granca desde la esquina. Brussino aportaba su grano de arena con una bandeja, pero los amarillos perdían en la batalla por faltas personales a Pelos.

Tyson Pérez fallaba uno de sus dos tiros de castigo, todo lo contrario que Wong, que estiraba la renta hasta los cuatro puntos. Pero el Unicaja sumaba un 2+1, Tobey era eliminado por su quinta falta personal y Olek regresaba a la línea de tiros libres. El polaco igualaba la contienda tras fallar el segundo, pero era el equipo de Ibon Navarro el que recogía el rebote y Balcerowski forzaba una nueva falta, pero volvia a marrar su segundo lanzamiento, dejando a los malagueños un punto arriba (100-99).

Una falta de Alberto Díaz sobre Carlos Alocén llevaba al maño hasta la línea de personales para voltear el marcador. El maño clavaba sus dos lanzamientos. Ibon Navarro lo paraba a falta de dos décimas de segundo para intentar evitar el triunfo claretiano, pero Metu y Kuath evitaban la sorpresa, para segurar la novena victoria de los amarillos, la segunda en la era Che García, con un agónico 100-101.