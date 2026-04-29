Unicaja de Málaga - CB Gran Canaria: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El CB Gran Canaria, que logró una victoria vital ante el Granada en casa, busca sumar un nuevo triunfo a domicilio frente a un rival que quiere certificar su presencia en el playoff. Isaiah Wong y Brussino, con 51 puntos entre ambos, se encargaron de levantar a un equipo que parecía ya moribundo en un encuentro en el que la unión entre jugadores y afición fue clave para sellar la victoria.

El Unicaja de Málaga se presenta como una buena vara de medir para los hombres de Néstor García, en su objetivo de certificar su presencia en la mejor liga del mundo fuera del ámbito de la NBA

El ‘Che’ abraza a Brussino al término del choque del pasado sábado ante el Girona, en el Arena. / Andrés Cruz

En el partido de ida, los malagueños conquistaron el Arena gracias a una espectacular segunda mitad. Con un parcial de 31-54, sellaron un triunfo en el que Olek Balcerowski dominó los aros a su antojo, firmando 16 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 25 de valoración.

¿A qué hora juega el CB Gran Canaria?

El partido Unicaja de Málaga - CB Gran Canaria correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa se jugará este miércoles 29 de abril, a las 19:00 hora de Canarias (20:00 hora peninsular) en el Martín Carpena. El encuentro se adelanta debido a la presentación de los malagueños en la Final Four de la Basketball Champions League.

Dónde ver el Unicaja - CB Gran Canaria

El partido entre malagueños y claretianos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen DAZN en la opción de baloncesto, además, también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87-89 de la plataforma y en Orange.

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