Balvin, a punto de dar el sí a su regreso al CB Gran Canaria

Todo apunta a que el pívot checo, Ondrej Balvin, será el elegido por Willy Villar para apuntalar el juego interior del Granca, en la que sería su segunda etapa en la entidad claretiana, tras lucir la elástica amarilla entre 2017-19.

A sus 33 años, regresaría a la ACB, donde ha defendido además de los colores del Granca, los del Baloncesto Sevilla, Estudiantes y Bilbao.

Segundo fichaje veterano para el 'Che' García

A la espera de la confirmación oficial de su llegada por parte de la entidad claretiana, la dirección deportiva habría cumplido su palabra de reforzar dos posiciones clave para su nuevo entrenador, Néstor Che Garcia, que había reclamado los fichajes de un base, puesto para el que se fichó a Brandon Jefferson, que se encuentra ya en la Isla, y un pívot, rol que desarrollaría el checo.

El interior centroeuropeo militó la pasada temporada en el Obradoiro, en la Primera FEB y llegaría a la Isla procedente de los Hong Kong Bulls.