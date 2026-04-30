Carlos Alocén, el revulsivo obligado del 'Che' García, que puede valer la permanencia del CB Gran Canaria

Las inercias marcan el mundo del deporte, tanto en lo positivo como en lo negativo. Es una máxima de la que el Dreamland Gran Canaria puede ser uno de los ejemplos más claros esta temporada. Si en la recta final de la era Jaka Lakovic, el equipo estaba en plena inercia negativa y todo lo que se intentaba salía mal, con la llegada de Néstor Che García, ese giro hacia la inercia positiva en la que ha entrado el equipo, ha logrado que incluso lo que podría ser visto como algo negativo, como es perder a tu base titular, Andrew Albicy, en pleno intento de remontada, se tornó en un revulsivo efectivo y obligado, que terminó con su sustituto, Carlos Alocén, convirtiéndose en el héroe de la noche, sobre el parqué de un Martín Carpena que no daba crédito, ante la lección de juego y la frialdad con la que el maño ejecutó al Unicaja ante su afición, clavando los dos tiros libres que le daban el triunfo final por 100-101, logrando una victoria que virtualmente les deja a una de la salvación, a cinco partidos para el final de la temporada.

No es baladí la condición de profundo creyente que el entrenador argentino ha manifestado desde su llegada a la Isla. Ni siquiera estando al borde del abismo, tras la derrota en casa ante el Casademont Zaragoza, cambió su discurso: "Yo no seré el que toque el botón del pánico".

Oportunidad inesperada, pero aprovechada

Esa fe en su gente es la que ha logrado transmitir a sus jugadores desde el minuto uno y es la que sumada a la tregua concedida por la hinchada amarilla por el cambio de entrenador, ha derivado en una situación como la que se vivió ayer en Málaga, en la que un Carlos Alocén, que sigue en periodo de recuperación de su lesión de rodilla, pero que ante la baja de su compañero, da un paso al frente para aferrarse a esa oportunidad con las dos manos para guiar al equipo hasta la novena victoria de la temporada, la segunda en la era del Che.

Nadie duda del talento natural de un jugador diferente, como es el director de orquesta aragonés, capaz de dar un pase imposible o de conectar con sus compañeros de una forma que sólo los genios son capaces de hacer. Cierto es que su físico en ocasiones le hace pasar apuros en defensa ante alguno de los bases más top de la categoría, pero lo compensa con su clarividencia de ideas en ataque, como se pudo ver sobre el parqué del recinto malagueño.

Una deuda cobrada con el baloncesto y con el Martín Carpena

El partido ante el Unicaja, además de pagarle parte de la deuda que tiene el baloncesto con él -su primera lesión de cruzado fue en el mismo escenario-, debe de servir para reforzar su confianza en su propio juego y la de su entrenador en su capacidad innata para decidir partidos.La ausencia en el corto plazo de Albicy por su lesión es vista gracias al paso al frente de Alocén con otros ojos, si bien también es cierto que ni él ni la última incorporación, Brad Jefferson, destacan por su faceta defensiva, pero a buen seguro que el Che saldrá también airoso de este nuevo contratiempo.

El director de juego aragonés necesita tiempo y paciencia para proseguir con su recuperación tras superar dos roturas de ligamento cruzado anterior, una en cada una de sus rodillas. La primera de ellas se producía en la rodilla izquierda un 13 de febrero de 2022, como jugador del Real Madrid, en un duelo ante el Unicaja, en el Martín Carpena de Málaga, en el que ayer cerraba el círculo con una actuación memorable y que puede valer por una permanencia. En una acción fortuita durante el primer cuarto, Alocén realizaba un mal apoyo en una penetración a canasta, que le provocó un giro antinatural de su rodilla.

21 meses de baja por su primera lesión con el Real Madrid

Ante el jugador se abría un proceso de recuperación, inicialmente previsto en unos nueve meses, pero que finalmente alcanzó los 21 por complicaciones en la rehabilitación y por la ausencia de buenas sensaciones en el propio jugador, que regresó a las canchas el 26 de noviembre de 2023 en un partido de liga contra el Morabanc Andorra.

Su necesidad de disputar minutos de calidad y la falta de oportunidades en el Real Madrid, por la exigencia de la inmediatez de un equipo en el que sólo vale ganar y en el que no se espera por nadie, Alocén apostaba la temporada pasada por cambiar de aires, con el beneplácito del conjunto merengue, firmando un contrato de 2+1 con el Dreamland Gran Canaria, en el que esperaba alcanzar su mejor nivel.

Segunda rotura de cruzado, pero en la otra rodilla

Sus buenas sensaciones con la elástica amarilla le llevaron incluso de vuelta a una convocatoria con la selección española, sin embargo, el destino le tenía deparado un nuevo mazazo. El 22 de enero de 2025, durante un partido de la fase de grupos de la Eurocup, ante el Wolves Vilnius, en el Twinsbet Arena de Vilna (Lituania), volvía a sufrir una segunda rotura del ligamento cruzado anterior, aunque en esta ocasión la rodilla dañada fue la derecha. En una penetración a canasta, el base aragonés sintió un crujido seco y el jugador fue consciente de que se había roto de nuevo.

En esta segunda ocasión la recuperación se extendió durante 13 meses, en los que el club incorporó a Ziga Samar como relevo para darle el tiempo necesario de recuperación, conscientes del largo trabajo que le quedaba por delante para volver a las pistas de juego. El azar quiso que regresase a una convocatoria con el Granca en febrero de 2026, ante el Casademont Zaragoza, aunque el maño no llegó a saltar a la pista de juego para enfrentarse a su exequipo.

Un paso más para mirar al futuro con optimismo

Su gran partido en Málaga debe de ser visto como un paso más en su recuperación, sin cargarle con un exceso de presión, aunque el propio jugador en sala de prensa ya mostró su predisposición en la recta final de la era de Jaka Lakovic para dar un paso al frente para asumir más minutos y liderazgo en la caseta. Sin duda alguna el Che habrá tomado nota del compromiso del base internacional del Granca, en este final de temporada en el que todavía falta confirmar matemáticamente la salvación del equipo y de paso pelear por asegurar su presencia en Europa la próxima temporada, que como anunció el propio Willy Villar ante los medios, conllevaría la renovación automática del argentino.