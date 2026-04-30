Ondrej Balvin, un viejo conocido que se incorpora a prueba para ampliar el fondo de armario del CB Gran Canaria

Néstor Che García ya tiene reforzadas las dos posiciones que el argentino señaló en la sala de prensa del Arena, tras caer el Granca ante el Casademont Zaragoza en su estreno como local. Brandon Jefferson fue el elegido para reforzar la posición de base y Ondrej Balvin es el elegido para hacer lo propio en la de pívot, si bien en el caso del checo, a diferencia que su nuevo compañero, se incorpora al equipo a prueba, para cerciorarse de que cubre las expectativas del nuevo entrenador amarillo, en la que sería su segunda etapa en el conjunto grancanario, tras defender sus colores durante dos temporadas, entre 2017 y 2019.

Su procedencia en esta ocasión, de los Hong Kong Bulls, sumada a la reciente mala experiencia con Louis Labeyrie, ha llevado en esta ocasión a Willy Villar a establecer un periodo de prueba que asegure el acierto de su incorporación sin un coste extra para las arcas del club. Para el jugador centroeuropeo es una ocasión única para tener una nueva oportunidad en la segunda mejor liga de baloncesto del planeta, tras haber defendido con anterioridad los colores del Baloncesto Sevilla, Bilbao Basket, Movistar Estudiantes y el propio Granca, al que habría que sumar su paso la temporada pasada por las filas del Obradoiro, aunque con los gallegos militando en la Primera FEB.

Cortado en marzo por una lesión de tobillo

El pasado 8 de marzo era cortado por su último club, el Hong Kong Bulls, debido a una lesión, un esguince en su tobillo izquierdo, con lesión parcial de los ligamentos; que motivó su salida, dejando al jugador libre; siendo esta otra de las causas por las que el Granca se guarda la carta de asegurarse de que el jugador se encuentra en óptimas condiciones para ayudar al equipo en los cinco partidos que restan hasta final de temporada, empezando por el duelo del próximo domingo, en el Palau, ante el Barça.

Comunitario, pero no cupo

La condición de extracomunitario de Brandon Jefferson obligará en principio al Che a tener que sacrificar a Kur Kuath, lo que obligaba al conjunto claretiano a reforzar esa posición, si bien el checo no es cupo, por lo que para poder ser de la partida, el argentino tendrá que dejar fuera de la ecuación a un comunitario o a un cotonou. Las molestias sufridas por Andrew Albicy en la recta final del encuentro ante el Unicaja y que obligaron al técnico claretiano a darle más minutos de los inicialmente previstos a Carlos Alocén, convierten al capitán galo del Granca en el primer candidato a quedarse fuera de la convocatoria mientras se recupera de su lesión, que se espera que no revista gravedad.

La otra opción que se baraja en el staff técnico del Dreamland Gran Canaria es la de confiar en Mervedi Miteo, y que sean Tobey y el propio Balvin los que peleen por hacerse con la otra plaza en cada una de las cinco convocatorias que restan hasta final de temporada.

Un rol no protagonista

Balvin aterriza en la Isla con un rol no protagonista, pero sí que viene a aumentar el fondo de armario y a apretar a sus compañeros de posición y más con un entrenador a los mandos que ya ha demostrado que con él el esfuerzo no se negocia y que pretende tener a todos sus hombres enchufados y con la alerta roja encendida, porque es el primero que es consciente de que a pesar de las dos últimas victorias, el objetivo todavía no se ha conseguido.

Un trotamundos del baloncesto

Formado en las filas del USK Praga (2009-2010), llegó por primera vez a la ACB en el curso 2010-11, de la mano del Baloncesto Sevilla, donde permaneció hasta el curso 2016-17, en el que probó fortuna en la Bundesliga alemana, con el Bayern Múnich, terminando esa misma temporada en las filas del Movistar Estudiantes, donde fue fichado curiosamente por el actual director deportivo claretiano, Willy Villar.

En 2017 recalaba por primera vez en el Granca, de la mano de Berdi Pérez, donde militó durante dos campañas, antes de seguir su carrera en el Bilbao Basket, en el que fue su último equipo en la ACB antes de iniciar en 2021 un periplo exótico por el extranjero que le llevó a jugar en el Gunma Crane Thunders, de la Segunda División japonesa (2021-22) y el BC Prometey de la Liga letona y estonia (2024-25), club este último que abandonó a final del curso pasado para reforzar al Monbus Obradoiro en la recta final, militando el cuadro gallego en la Primera FEB. Esta temporada disputó hasta marzo la NBL con los Hong Kong Bulls, con los que disputó un total de 18 partidos en los que promedió 10,1 puntos y 6,8 rebotes.

Antitético a Tobey

Con su fichaje el Granca incorpora a un interior totalmente opuesto a Tobey, al no encajar con la concepción de cinco moderno, capaz de abrir el campo. Balvin es un jugador grande, veterano y productivo, especialmente en el rebote -una de las carencias esgrimidas por Néstor Che García-, continuador, finalizador cerca del aro y protector de la pintura. A pesar de que estadísticamente sus números siempre han sido mejores en aquellos equipos en los que ha contado con un rol principal, lo cierto es que en esta ocasión deberá de amoldarse a un papel más secundario, y más tras salir de la inactividad producida por su lesión de tobillo.