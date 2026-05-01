Barça - CB Gran Canaria: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La llegada de Néstor García al banquillo claretiano ha insuflado vida a un equipo que parecía estar sin rumbo ni alma. Prueba de ello fue la victoria en el Carpena, con un Isaiah Wong en modo MVP, batiendo su tope personal con 29 puntos y remontando una desventaja inicial de -15.

Antes de forzar la prórroga, el “Che” volvió a tirar de carácter, recordando a sus pupilos que, con 3:50 por jugarse, solo estaban cinco abajo. “Don’t give up”, no paraba de repetir el míster, y no se rindieron. Carlos Alocén consumó la locura con dos tiros libres y la sonrisa de quien sabe que ha vuelto.

Carlos Alocén se despide del Martín Carpena tras su gran actuación de ayer con el Granca / Mariano Pozo

Ahora, el escenario amarillo es totalmente diferente. De poder estar dentro del infierno, el conjunto claretiano ha pasado a Burgos e igualado a Zaragoza, si bien es cierto que con un partido más, pero con sensaciones totalmente positivas. Los de Néstor García intentarán conquistar el Palau y seguir dando pasos de gigante hacia la permanencia.

En el Arena, los de Xavi Pascual se llevaron un triunfo muy sufrido, trabajado y con poco acierto por parte de ambos conjuntos. Tornike Shengelia, con 14 puntos y 6 rebotes, se postuló como el jugador más valorado con 17 créditos.

¿A qué hora juega el CB Gran Canaria?

El partido Barça - CB Gran Canaria correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa se jugará este domingo 3 de mayo, a las 18:00 hora de Canarias (19:00 hora peninsular) en el Palau Blaugrana.

Dónde ver el Barça - CB Gran Canaria

El partido entre malagueños y claretianos solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen DAZN en la opción de baloncesto, además, también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87-89 de la plataforma y en Orange.

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