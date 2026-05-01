Metu ya suena para el Real Madrid y amenaza con el CB Gran Canaria a su ex, el Barça

Desde la llegada de Néstor Che García al banquillo del Dreamland Gran Canaria, las acciones de Chimezie Metu se han disparado. Tras superar su periodo inicial de rodaje, el interior nigeriano promedia con el argentino en el banquillo cerca de 30 minutos en pista por encuentro, aportando un promedio de 18.3 puntos, seis rebotes y 1.5 asistencias. El ala-pívot se ha convertido en uno de los pilares de la revolución que ha llevado a los isleños a ganar dos de los últimos cuatro partidos, los que lleva el preparador argentino en el banquillo.

En lo personal, Metu regresa el domingo al Palau Blaugrana, donde fue un ídolo hasta su grave lesión y lo hace como uno de los pilares del nuevo Granca que desembarca en la Ciudad Condal en racha positiva tras imponerse a la heroica al Básquet Girona y sobre todo al Unicaja el pasado miércoles, con dos tiros libres de Carlos Alocén en la prórroga para enmudecer a la bulliciosa afición del Martín Carpena.

Interés merengue

Las últimas actuaciones del ala-pívot nigeriano en el cuadro grancanario no han pasado desapercibidos para los grandes de la Euroliga, en especial para un Real Madrid que ya le tuvo en su lista de futuribles antes de su lesión en el Aquiles vestido de azulgrana. El cuadro blanco ha renovado su interés por el jugador, al que finalmente parece que le va a salir bien su apuesta de fichar por los amarillos con el objetivo de volver el curso que viene a un equipo que dispute la máxima competición continental, su auténtico hábitat natural.

La paciencia y el buen trabajo en los entrenamientos le han permitido recoger los primeros frutos. Así lo reconoce el propio Metu: «Me encuentro bien, he ido mejorando cada semana, en cada entrenamiento. No he vuelto a mi 100%, pero estoy en el camino».

Creer de principio a fin

Si en algo ha influido el cambio de técnico ha sido en el ambiente del grupo, admite el interior del Granca en la antesala de su retorno al Palau. «El equipo está genial, hay muy buen ambiente, hemos estado peleando y luchando y era solamente cuestión de tiempo que pudiéramos conseguir algunas victorias», analiza. Respecto a los dos triunfos consecutivos ante el Girona y el Unicaja, afirma que «peleamos y creímos de principio a fin». «Ahora queremos una tercera», declara envalentonado .

Al Che lo que es del Che. El interior claretiano culpa al Comandante del cambio de inercia del equipo, señalando que «nos está dando mucha confianza, nos da libertad para jugar con unas pocas normas, estamos más relajados a la hora de salir a la pista y jugar». «Al principio las cosas no caían de nuestro lado: ciertas decisiones arbitrales, ciertos tiros, pero hemos seguido creyendo y peleando», argumenta.

Ni siquiera la visita a uno de los grandes de la ACB parece perturbar la confianza de la escuadra claretiana: «Ahora toca jugar contra el Barça, un gran equipo, pero tenemos que seguir haciendo nuestras cosas y podremos tener opciones de victoria».

Un partido especial

En lo personal, retorna el domingo a un Palau donde fue el jugador franquicia del cuadro blaugrana y uno de los ídolos de la afición, pero también el lugar donde se lesionó de gravedad en el Aquiles. Allí volverá a ver a algún compañero del curso pasado. «Después de lesionarme allí, creo que este partido será como la última parte de mi recuperación mental, ir, jugar bien, acabar sano, y ojalá que con una victoria, es como la parte definitiva de la recuperación mental», explicaba el jugador claretiano.

Un guiño a Alocén

Sobre la agónica última victoria en la prórroga ante el Unicaja, que decidió Alocén desde la línea de tiros libres, el nigeriano afirmó lo siguiente: «Estaba seguro de que Carlos iba a anotar los dos tiros libres. Después de los entrenamientos siempre se queda tirando, trabaja muy duro, el momento llegó, y los anotó. No tenía ninguna duda de que los iba a meter. No sabía que había sido justo en esa canasta donde se había lesionado. Seguro que ha sido como la parte decisiva de su recuperación mental. Tirar dos tiros libres, y conquistar ese miedo. Jugó un gran partido y luego anotó esos tiros. Seguro que esto le dará mucha confianza a partir de ahora. Si estaba preocupado por las lesiones, ya no lo estará. Ha sido ese clic mental que necesitaba, seguro».