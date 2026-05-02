La fe y la libertad guían al CB Gran Canaria en su intento de asalto al Barça en el Palau

El Dreamland Gran Canaria aterriza mañana en la Ciudad Condal con ánimos renovados. La llegada de Néstor Che García al banquillo claretiano ha quitado el corsé al talento de los jugadores y le ha inyectado grandes dosis de confianza en vena para lograr lo que parecía imposible hace un mes. De temblar ante la cercanía del descenso y verse incapaces de ganar a ningún equipo de la ACB, a tener fe en retornar a la Isla con la victoria bajo el brazo aunque su rival sea un equipo de Euroliga como es el Barça en su propia morada, el Palau (18.00 horas, Dazn).

El partido le llega a los amarillos en su mejor momento del curso, tras encadenar dos victorias consecutivas a la heroica, ante el Básquet Girona en el Arena y frente al Unicaja el miércoles en Málaga. Una tercera prácticamente les garantizaría su continuidad en la ACB.

Debut de Jefferson

El partido ante los culés va a servir para ver en acción al nuevo base del Granca, Brandon Jefferson, que entra por primera vez en una convocatoria de la que se cae Andrew Albicy, lesionado en el partido ante los malagueños. Su condición de extracomunitario deja fuera de la lista a Kur Kuath, entrando en su lugar el canterano Mervedi Miteo para jugar de cinco junto a Mike Tobey, ya que el recién llegado Ondrej Balvin, quien de momento despierta algunas dudas por el estado de su tobillo tras sufrir un esguince con afectación de los ligamentos en el mes de marzo y que llevó a su último club, el Hong Kong Bulls, a cortarle. Hasta el miércoles tiene el staff amarillo de plazo para decidir si quedarse al jugador o no, una decisión que se encargaba el Che García de aclarar: dependerá del reporte que reciban de los servicios médicos del club.

Bajas en el bando culé

En el cuadro blaugrana, Xavi Pascual no podrá contar con Nico Laprovittola, lesionado de larga duración, y es seria duda la presencia de Tomas Satoransky, quien con problemas en la espalda no viajó a Vitoria para medirse al Baskonia en el último partido.

El Barça llega a la cita con la ACB, el único objetivo que le queda tras ser eliminado en el play-in de la Euroliga ante el Mónaco. Su triunfo en la última jornada liguera a domiclio contra el Baskonia en el fortín del Fernando Buesa Arena prácticamente le asegura la cuarta plaza de cara al Playoff por el título.

Un precedente inerte

De poco o nada sirve en esta ocasión el precedente del enfrentamiento entre ambos equipos en la primera vuelta durante la octava jornada, en la que el triunfo fue para los catalanes (61-72) en un choque que supuso el redebut de Xavi Pascual al frente del Barça en la Liga Endesa y en el que todavía era Jaka Lakovic el encargado de comandar la nave claretiana.

Metu quiere reivindicarse

El duelo del Palau viene marcado, en lo emotivo, por el retorno de Chimezie Metu para medirse a su exquipo, donde sufrió la lesión más grave de su carrera. Ese contratiempo le acabó llevando hasta el Granca, donde intenta recuperar su mejor versión tras casi un año alejado de las pistas. Pretende el nigeriano seguir el ejemplo de Carlos Alocén, que el miércoles cerraba su círculo particular con las lesiones con su actuación en el Martín Carpena, la cancha en la que sufrió la primera de sus roturas de ligamento cruzado; esa es la motivación extra con la que llega el ala-pívot.