Néstor 'Che' García confirma la lesión de Albicy, el debut de Jefferson y que el CB Gran Canaria viaja a la Ciudad Condal con la intención de jugarle de igual a igual al Barça

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor Che García, ofreció sus impresiones previas a su duelo con el Barça mañana domingo (18.00 horas), en un partido en el que la gran familia de la marea amarilla, incluidos los jugadores, han pasado de pensar que el equipo no podía vencer a ningún rival, a creer de verdad que tiene opciones de dar la sorpresa en el Palau. La explicación de este cambio radical de pensamiento, más allá del mero resultadismo, se debe en su opinión a que "tenemos muy buen equipo, además, yo siempre lo digo porque es mi principio de vida, que yo soy muy creyente, Dios está en todos lados para mí, por esa razón la fe nunca en mi vida la voy a perder y la intensidad no la voy a negociar; los jugadores es cierto que se han soltado. Es obvio que cuando llegué aquí sentí el ferro caliente, pero entre todos lo sacamos". "En mi día a día veo que es increíble como trabaja mi staff, los muchachos en cada práctica su intensidad es espectacular, la gente en la calle, entre todos lo sacamos, porque soy de la mentalidad de que en la cancha somos siempre cinco contra cinco, y hay días en los que uno ve el canasto como si fuese una bañera de grande y en otros se pone como un anillo de matrimonio; en ese sentido, hemos aumentado la puntería, porque estamos jugando más sueltos y tenemos un buen equipo", argumentó el Comandante.

"Hay temporadas que pueden venir así, son cosas que pasan, pero el CB Gran Canaria es una gran institución, no estaba acostumbrado a vivir esta situación en la que cada partido es una final que debemos jugar", razonó un García, que recordando el triunfo agónico en la prórroga ante el Unicaja en el Martín Carpena, admitió que "me siento orgullosísimo porque los chicos seguían creyendo, nos encontrábamos seis abajo y presionaban, robamos dos pelotas y sentía que los jugadores lo quieren; y cuando los jugadores, el staff y la gente quiere algo, todo al final conspira para que levantemos".

Jefferson debutará en el Palau

El Che avanzó que "Jefferson viaja y va a jugar" en Barcelona. "Ayer entrenó con nosotros y le vimos cosas que nos va a aportar y que creemos que necesitábamos incorporar a nuestro juego y vamos con la misma mentalidad, sabemos que el Barça es un gran nombre en el mundo, como mi club, Boca Juniors, que también es un club muy grande y el Gran Canaria es un club muy grande en el baloncesto, por eso vamos a jugarles de igual a igual con nuestras armas", resaltó. "Sabemos que ellos son el segundo equipo en porcentaje de tres puntos, que en el juego interno tienen gente muy grande y capaz, pero vamos a jugarle con nuestras cosas porque en la cancha somos cinco contra cinco", agregó.

El caso Balvin

Sobre la figura de Ondrej Balvin que se encuentra entrenando a prueba con el equipo hasta el próximo miércoles, el estratega xeneize recordó que "viene de una lesión, ayer practicamos con él primero sin contacto y después con un poco de contacto, dos contra dos, porque lo quisimos parcializar al tener cargas de trabajo diferentes de minutos de juego, porque hay jugadores que juegan muchos minutos y creo que él está aquí para evaluar como está su tobillo".

En cuanto al plazo corto que tiene, hasta el próximo miércoles, para decidir si firmar o no al pívot checo, se sinceró: "Influye mucho en su caso el reporte médico, porque viene de una lesión grande de tobillo, él mismo me decía que se encuentra bien en el ida y vuelta, pero no es lo mismo que jugar con contacto, girar y chocar".

Albicy no viajará a la Ciudad Condal

García confirmó que Albicy no será de la partida en el Palau, tras sufrir una lesión en el último partido ante el Unicaja. "Tiene una pequeña lesión, gracias a Dios no es grave, la semana que viene según los reportes médicos que tenemos, ya podría estar entrenando, además tendremos varios días libres -debido al adelanto del encuentro de la jornada 30 de la ACB por la participación del Unicaja en la Final a Cuatro de la Basketball Champions League-", explicó.

Día a día

En su hoja de ruta, el responsable del banquillo claretiano no quiere mirar más allá del siguiente día, porque "el objetivo principal nuestro es mantenernos en la ACB, el ánimo está muy bien, pero quiero recalcar que los dos primeros partidos -ante Baskonia y Zaragoza- los tuvimos en nuestra mano y el equipo salió y ganó los otros dos, por eso pienso que tiene muy buen espíritu y ahora vamos a jugar con el Barça y estamos mirando ahí, yo realmente soy honesto y desde que he llegado acá no he mirado la tabla de posiciones, ni para entusiasmarme ni para asustarme, pero el ánimo está muy bien y estamos todos muy unidos".

Un equipo más liberado y con confianza

Sobre las declaraciones de Metu referentes a que desde su llegada al banquillo claretiano les había devuelto la confianza y les había dado más libertad en su juego, el técnico amarillo admitió que "he confiado mucho en ellos porque tenemos jugadores talentosos y teníamos que subir nuestra cantidad de puntos en nuestra ofensiva, porque creo recordar que éramos el último equipo en puntos y por eso la idea fue ponernos más verticales, ponernos a atacar muchísimo más, porque sino todo el mundo nos iba a negar a Nico Brussino, a Kassius Robertson y por eso tratamos de que todo el mundo comparta bola y el que pueda decidir con el talento que tiene que lo haga, porque todos le apoyamos y si no le sale, que vaya otra vez, en ese sentido pienso que sí hemos liberado al equipo".

Cuatro bases y un solo alero

Sobre el encaje del equipo cuando se recupere Albicy de su lesión con cuatro bases y un solo alero, entre risas el Comandante respondió que "cuándo llegue el momento veré y te lo contestaré, pero ahora está lesionado, llegó Brandon Jefferson, nos agarra también con Carlitos (Alocén) en un buen momento, llegado el momento de acá a dos semanas más o menos, ahí veremos que hacemos".