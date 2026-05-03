El Barça le da un baño de realidad al CB Gran Canaria en el Palau (91-69)

Kevin Punter en la primera parte y Fall en la segunda marcaron las diferencias en el choque entre el Barça y el Granca, impidiendo cualquier atisbo de sorpresa sobre el parqué, para terminar cortando la racha claretiana de dos victorias con la que llegaban los pupilos de Néstor Che García al Palau (91-69).

Sorprendió la falta de energía de los grancanarios, quizás debido al esfuerzo de tener que jugar el miércoles ante el Unicaja, pero lo cierto es que si el objetivo era pelearle a los de Xavi Pascual de tú a tú, en esta ocasión no fue así, con un Barcelona que jugó a lo que quiso, que maniató a Metu, Wong y Brussino, y que no quiso hacer sangre ante un Dreamland Gran Canaria que sigue metido en un lío tras las recientes victorias del Burgos y el Andorra. Cabe recordar que los amarillos no juegan el próximo fin de semana y podría producirse un triple empate que les colocase por primera vez en descenso directo.

Titularidad de Jefferson

Néstor Che García volvía a sorprender con su quinteto inicial dando la titularidad al recién llegado Brandon Jefferson, que no tardaba en conectar con Kassius Robertson para que el canadiense anotase los primeros puntos de los claretianos; aunque era Kevin Punter quien hacía un destrozo en la defensa rival anotando los primeros nueve puntos azulgranas, con el primer triple del partido incluido.

La reacción claretiana llegaba de la mano de Robertson y un Metu que se reivindicaba con sus primeros cinco puntos para prácticamente liquidar toda la ventaja inicial del Barça (11-10).

Jefferson se presenta en sociedad

Jefferson completaba su carta de presentación con un triplazo que volteaba el marcador para sorpresa de un Palau que asistía a un nuevo episodio del pique particular entre Punter y Metu, que le devolvía la ventaja a los discípulos de Xavi Pascual, con la colaboración de Willy Hernangómez (19-16).

El Barça apretaba el acelerador con la conexión española entre Juan Núñez y el propio Hernangómez, llevando al Che hasta el pedal del pánico para frenar el intento de despegue de los locales a menos de dos minutos para el final del asalto (23-16).

Pelos y Alocén compensaban con sus dos canastones el efecto Brizuela en la recta final de una primera manga que se cerraba con un 29-20 favorable al Barça.

Sequía anotadora

El marcador se congelaba en el arranque del segundo acto, rompiendo la sequía Núñez y Shengelia convirtiendo las dos primeras canastas de campo y el Che no dudaba en parar el encuentro a 06:38 para el descanso con un 34-22 en el luminoso, para encontrar la receta que desbloquease el ataque isleño.

El Granca seguía sin dar con la tecla. Norris machacaba el aro de los amarillos que seguían sin anotar más allá de los dos tiros libres convertidos por Metu en el inicio del asalto. Wong rompía la sequía con cuatro certeros tiros libres que compensaban una nueva canasta de Shengelia, que seguía haciendo daño en la pintura claretiana (40-26).

Reacción de Tobey y Wong

Robertson recortaba diferencias desde fuera del perímetro, pero el escenario seguía bajo el control del Barça, que imponía los centímetros de Fall bajo el aro y el acierto desde el triple de Punter para estirar la renta camino del descanso. El Granca apretaba los dientes en defensa y encontraba en ataque a Tobey y a Wong para despertar las alarmas en el banquillo de Xavi Pascual que lo paraba a 19 segundos del final de la primera parte en busca de una última jugada para recuperar parte de la ventaja perdida, cerrando Punter el luminoso con un 48-34 en el luminoso.

Atasco en un Granca maniatado en ataque

El Granca mantenía su atasco en ataque en el reinicio del juego, contagiando al Barça, destapando el aro blaugrana Pelos tras capturar un rebote tras un ensayo de triple fallado de Brandon Jefferson. La réplica la daba Shengelia anotando en medio del sandwich entre Metu y el propio Pelos (50-36).

Un nuevo parcial de 4-0 por obra del ala-pívot georgiano del Barça y de Willy Hernangómez obligaba a Néstor Che García a congelar el crono a 05:44 para el final del asalto, con un preocupante 54-36 campeando en el marcador.

Falta de energía y de claridad de ideas

Punter le sacaba los colores a Tobey con un triple en su presencia, mientras el Granca mostraba una falta de energía y de claridad de ideas que no invitaban al optimismo en el banquillo visitante. Robertson engrosaba sus estadísticas con un triple anotado con cierta fortuna, pero el Barça recurría a Parra y al acierto recuperado de Shengelia desde la línea de castigo para mantener una ventaja prácticamente inalcanzable para su rival en el partido (65-41).

Un triple de Alocén y dos tiros libres convertidos por Tobey le servían para maquillar el marcador al término del tercer acto (65-46).

Exhibición de Fall

Fall hurgaba en la herida claretiana con 10 puntos de su cuenta particular que el Granca minimizaba con dos triples de Robertson y Alocén, al tiempo que el Che daba entrada a Miteo para intentar paliar la sangría del gigante senegalés del Barça en la pintura (77-54).

El Comandante aprovechaba los minutos finales, con el partido ya perdido, para dar minutos a Vila y Samar, aprovechando ambos para reivindicarse ante su técnico con un triple cada uno.

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Xavi Pascual también aprovechaba para darle minutos a Keita, que se estrenaba como anotador ante su afición en la recta final de un duelo dictado para sentencia. Brandon Jefferson mejoraba sus guarismos con un triple, Maniema aportaba su granito de arena desde la línea de castigo y Miteo decía la última palabra colocando el 91-69 final.