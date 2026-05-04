El Barça saca a la luz las costuras del juego interior del CB Gran Canaria

Si de algo sirvió el partido del domingo en el Palau Blaugrana ante el Barça fue para evidenciar que el Dreamland Gran Canaria tiene un claro problema en su juego interior ante equipos con cincos dominantes y eso que Jan Vesely causó baja a última hora en la convocatoria de Xavi Pascual.

La ausencia de Kur Kuath para dar entrada al recién llegado Brandon Jefferson -será presentado mañana como jugador claretiano tras su debut, con titularidad incluida, ante los azulgranas-, la falta de intimidación por parte de Mike Tobey y el recurso desesperado de Pierre Pelos en una posición que no es la suya, terminó obligando al técnico claretiano, Néstor Che García, a darle la alternativa al canterano Mervedi Miteo, con el partido ya sentenciado en favor del Barça.

Un Pelos sacrificado, pero insuficiente

Nada que objetar al sacrificio de Pelos en su intento de aportar su granito de arena en una posición, la de cinco, que no es la suya y en la que sufrió enormemente tanto en defensa como en ataque ante Willy Hernángómez y sobre todo ante Youssoupha Fall, que aprovechó su 2,21 metros para imponer su ley bajo los dos aros, sacando los colores no sólo al ala-pívot francés, sino también a un Mike Tobey, que sigue estando a años luz de su mejor nivel y que tampoco aporta el músculo necesario para hacerse respetar ante los pívots dominantes.

La aparición de Sayon Keita en la recta final del partido corroboró las malas sensaciones sobre la falta de recursos en la pintura de los amarillos, logrando sus primeros cinco puntos como local en el conjunto blaugrana. Por contra, en los poco más de cinco minutos que jugó Miteo, evidenció que visto lo visto, cuenta como mínimo con más músculo, ganas y energía que un Tobey, que dependiendo de la evolución del tobillo de Ondrej Balvin, podría ver en peligro su presencia en las próximas convocatorias. El Che se encargó desde su llegada en dejar claro que en su equipo el esfuerzo no se negocia y en el caso del pívot norteamericano con pasaporte esloveno, su temporada está siendo un drama con algunas excepciones.

Días de descanso para la plantilla

La expedición claretiana regresó hoy de la Ciudad Condal y tendrá mañana el día libre, teniendo en cuenta que este fin de semana no tienen partido al haber adelantado al miércoles pasado su encuentro de la 30ª jornada, ante el Unicaja. Se espera que el equipo entrene el miércoles, jueves y viernes, antes de tener libre para recargar las baterías durante el fin de semana.

Balvin, cuenta atrás para la decisión del miércoles

Quien no ha parado de trabajar intensamente es Ondrej Balvin, que entrenó a un buen nivel el viernes y el sábado. No viajó con el grupo a Barcelona porque se quedó durante el domingo realizando por su cuenta un trabajo pautado con los preparadores físicos del equipo amarillo, de cara a poder ganarse el miércoles un nuevo contrato con el Granca. Aunque parece que la respuesta de su tobillo está siendo positiva, como avanzó el Che García en la previa del duelo ante el Barça, la última palabra la tendrán los servicios médicos de la entidad claretiana.

Una negativa a la incorporación del interior checo al equipo dejaría al Granca con un serio problema de falta de músculo y centímetros en su rotación, con cuatro finales por delante en las que evitar cualquier tipo de doble o triple empate final que enviaría a los amarillos a la Primera FEB.

Cuatro finales exigentes para el juego interior

El primer duelo lo tendrá en el Arena el 14 de mayo en un derbi canario ante La Laguna Tenerife, en la que se desconoce como puede afectar a los laguneros su participación en la Final a Cuatro de la Basketball Champions League en Badalona. Pase lo que pase, los pívots grancanarios tendrán que probarse ante una de las mejores parejas de cincos de la ACB, formada por Gio Shermadini y Fran Guerra.

Posteriormente le tocará viajar a tierras catalanas para medirse a un Hiopos Lleida, que cuenta en la posición de pívot con una batería de cuatro jugadores, formada por Gyorgy Goloman, Cameron Krutwig, Ibou Dabo y Atoumane Diagne, que sobre el papel no deberían de suponer un problema insalvable para los interiores claretianos.

El BAXI Manresa será el siguiente equipo en visitar el Arena en la penúltima jornada, donde destaca la presencia bajo los aros de Kao Akobundu, junto a Pauly Paulicap y el veterano Pierre Oriola, que atraviesa una segunda juventud desde su retorno al equipo. Aseguran músculo y una presencia física que puede dar la lata a los amarillos en su batalla en la pintura.

Por último, los grancanarios cierran el curso en uno de los escenarios más complicados de la Liga Endesa, el Roig Arena, donde les espera un Valencia Basket, que salvo que reserve piezas de cara al arranque del Playoff, se antoja como una batalla perdida de antemano. En el juego interior cuentan con tres titanes como Matt Costello, Yankuba Sima y Neal Sako, a los que se suele sumar en ocasiones como refuerzo Jaime Pradilla; un poderío que puede repetir la mala experiencia vivida en Barcelona y volver a ver las costuras de los pívots grancanarios si el equipo llega a la capital del Turia con su panorama actual en cuanto a efectivos.