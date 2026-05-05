Brandon Jefferson no duda en su presentación sobre las opciones de salvación del CB Gran Canaria: "Tenemos talento de sobra para lograr el objetivo"

Brandon Jefferson no duda. Con permiso de Ondrej Balvin, el último de los fichajes del Dreamland Gran Canaria era presentado esta mañana en la sala de prensa del Arena por el director deportivo claretiano, Willy Villar. El nuevo director de orquesta claretiano no duda del talento del vestuario amarillo, que considera más que suficiente para lograr el objetivo de la salvación en los cuatro partidos que restan para el final del curso.

El 21 afirmó que su reciente debut del pasado domingo en el Palau ante el Barça "fue una buena prueba para romper el hielo con mis nuevos compañeros, aunque lógicamente ellos son un gran equipo de Euroliga, así que no fue nada fácil". "En los primeros minutos del primer cuarto pudimos hacer un buen baloncesto, pero a partir de ahí se nos fue el partido totalmente, pero ha sido una gran oportunidad para ver en lo que puedo ayudar, dónde puedo tener un rol más importante en la pista a nivel de liderazgo y experiencia y en lo que puedo aportar al grupo para conseguir ganar partidos en esta recta final", puntualizó.

Su primera vez en España

Sobre la oportunidad que se le ha abierto en su dilatada carrera de poder jugar en la ACB, el nuevo base claretiano declaró que "todo el mundo sabe que es la mejor liga doméstica de Europa, es una gran competición y es cierto que a lo largo de mi carrera no he jugado en España, pero sí he jugado contra equipos españoles, que a nivel europeo siempre están entre los mejores, ahora gracias a mi experiencia reciente en Grecia he podido competir ante dos de los mejores equipos de Europa que están disputando el playoff de la Euroliga, demostrando el nivel que tienen, así que vengo de un baloncesto muy físico como es el de la Liga griega, pero también de mucho nivel y tengo ganas de demostrar que puedo jugar en esta competición". "Me apetece aprovechar estos días sin partidos para prepararme para el regreso de la competición, para mejorar como equipo y poder afrontar este último mes con ganas y con el objetivo de conseguir victorias".

Jefferson ofreció su opinión sobre la situación que se ha encontrado en su llegada al vestuario claretiano, porque "el Gran Canaria siempre ha estado entre los equipos top de España y de las competiciones europeas, pero es cierto que temporadas así le suceden prácticamente a todos los equipos europeos". "Me he encontrado un equipo de primer nivel, con una organización muy buena, con un grupo de jugadores con muchísimo talento, el vestuario está muy bien y todo es cuestión de seguir trabajando, entrenar, porque los entrenamientos nos ayudarán mucho de cara a estos partidos que quedan de temporada y tener esa capacidad de estar unidos cuando vengan los momentos difíciles en los partidos", agregó.

Enfocados en el derbi con el Canarias

En su opinión "tenemos el talento suficiente para conseguir una buena racha de resultados en esta recta final de la temporada, tenemos que centrarnos, contamos con un gran staff técnico, debemos de confiar en la pista y jugar al nivel que sé que podemos dar". "Será muy importante en este calendario final que tenemos y que es muy duro, proteger el factor cancha y conseguir ganar nuestros partidos en casa, nuestro principal foco está puesto en el derbi con el Canarias, que es el siguiente y esta semana y media que tenemos para prepararnos nos va a venir muy bien y tenemos el talento suficiente para conseguir el objetivo de la permanencia", añadió.

Libertad y plena confianza del entrenador

Interrogado sobre los motivos que le llevaron a aceptar la oferta del Granca para incorporarse al equipo a falta en su momento de cinco partidos para el final de la temporada, Jefferson respondió que "fue una temporada larga en Grecia, pero cuando recibí la llamada del Gran Canaria y la oportunidad de jugar en España, no lo dudé, porque nunca había jugado en España y el Granca es un gran equipo, quería aprovechar esta oportunidad, soy un jugador profesional de baloncesto y me adapto rápido".

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Sobre el rol que le tiene deparado Néstor Che García en el equipo, el nuevo director de orquesta claretiano destacó que "cuando me firmó se limitó a pedirme que hiciera mi juego, que fuera yo mismo y que aportase mi talento y mi experiencia en la pista". En cuanto al overbooking de bases en la plantilla, el norteamericano, afirmó que "estoy aquí para ganar partidos, no soy un jugador egoísta, voy a ayudar en lo que haga falta para conseguir buenos resultados".