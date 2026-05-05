Jorge Santana, exescolta del CB Gran Canaria: «Si durante años ningún jugador canario ha logrado consolidarse en la élite, la culpa no es del jugador»

El CB Gran Canaria, a lo largo de su historia, se ha consolidado como un club de formación. Pese a contar con una excelente base y haber impulsado a numerosos jugadores que se han asentado en la máxima categoría nacional, como es el caso de Khalifa Diop u Olek Balcerowski —ambos pilares en la consecución de la EuroCup amarilla—, hay que remontarse varios años atrás para encontrar al último jugador canario que debutó en la ACB.

Jorge Santana, considerado una de las mayores promesas de la generación del 90, campeón de Europa U16 y que llegó a llamar a la puerta del Real Madrid en 2008 tras debutar con la camiseta claretiana en la ACB, reflexiona en el pódcast QuienMarcaGana sobre el jugador canario y las oportunidades en la élite.

¿Quién fue el último jugador de cantera canario en debutar?

El desarrollo de talento local hacia la élite sigue siendo una cuestión limitada, con muy pocos casos y casi ninguna excepción. En este sentido, el último jugador canario en debutar con el primer equipo, en ACB, fue Javier López Santana, más conocido por la marea amarilla como Javi López. El base, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1999, se incorporó al club en 2016 y consiguió abrirse hueco hasta dar el salto con el primer equipo.

Su debut en la Liga Endesa llegó en 2019, en un partido ante el Delteco GBC, donde disputó sus primeros segundos en la máxima categoría del baloncesto español. No obstante, la falta de minutos en un contexto de máxima exigencia lastró su continuidad, hasta el punto de abandonar el Gran Canaria en 2022. Actualmente, el base milita en el Club Basket Cartagena, en la Primera FEB.

¿Por qué no llegan más jugadores canarios de la cantera al primer equipo?

El club ha construido, a lo largo de su trayectoria, una de las canteras más potentes del baloncesto español, logrando incluso este año ser una de las revelaciones de la novedosa Liga U22, con victorias ante equipos de renombre como Barcelona o Valencia. Sin embargo, la notable presencia de talento nacional e internacional ha reducido considerablemente la presencia de jugadores locales en las últimas etapas de formación.

La pregunta, que lleva años rondando en Gran Canaria, no tiene una única respuesta. Tal y como apunta Jorge Santana, responde a una combinación de factores. La competitividad de la ACB —considerada una de las ligas más exigentes del mundo, solo por detrás de la NBA— obliga a los equipos a priorizar resultados inmediatos, apostando por jugadores ya consolidados o fichajes exteriores en detrimento del desarrollo de cantera, salvo excepciones como la Penya.

En palabras de Jorge, si durante años ningún jugador canario ha logrado consolidarse en la élite, es necesario replantear la situación, ya que el problema no reside únicamente en el jugador, sino que puede estar en la gestión de la cantera o en la falta de entrenadores que apuesten por este modelo.

El ejemplo más inmediato lo aporta el propio exescolta. En su etapa en el Real Madrid coincidió con uno de los grandes talentos europeos de la época, Bojan Bogdanović, que no logró triunfar en el club blanco por la falta de minutos, al considerar que no tenía el nivel suficiente para la entidad. Sin embargo, el croata acabó destacando tanto en la Euroliga como en la NBA, convirtiéndose en una pieza clave en equipos como los Utah Jazz.

La ausencia prolongada de jugadores canarios asentados en el primer equipo del CB Gran Canaria plantea una cuestión estructural: hasta qué punto los proyectos deportivos de élite pueden —o deben— sostenerse también sobre la identidad local. La exigencia de la ACB no deja margen para la paciencia, y la presión por competir obliga a apostar por lo inmediato.

Sin embargo, ejemplos como los mencionados invitan a reflexionar sobre el equilibrio entre rendimiento y desarrollo. Porque cuando el talento se detecta, pero no se sostiene en el tiempo, la línea entre falta de oportunidades y falta de confianza se vuelve demasiado fina.

Quizá la cuestión no sea solo por qué no llegan más canarios, sino qué espacio real se les está reservando para poder quedarse.