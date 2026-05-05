Willy Villar sigue peinando el mercado a la espera de tomar este miércoles la decisión de fichar o no a Ondrej Balvin para el CB Gran Canaria

El director deportivo del Dreamland Gran Canaria, Willy Villar, fue el encargado de presentar esta mañana en sociedad a Brandon Jefferson como nuevo base del equipo, tras estrenarse el pasado domingo como titular ante el Barça en el Palau Blaugrana. Con el fichaje del norteamericano y a la espera de que la dirección deportiva claretiana decida si finalmente hacerle un contrato a Ondrej Balvin, el equipo claretiano cuenta en la actualidad con 15 jugadores inscritos en el primer equipo en la ACB, incluyendo al lesionado Miquel Salvó y al pívot del filial Mervedi Miteo, número que se elevaría hasta los 16 en el caso de incorporar finalmente al pívot checo para que viva su segunda etapa en la Isla.

Mercado abierto

En este sentido, el propio Villar quiso dejar claro que el mercado del equipo claretiano no está ni mucho menos cerrado en cuanto a posibles entradas o salidas: "Mañana vence el plazo para decidir si fichamos o no a Balvin y mañana tomaremos la decisión en función de su estado físico y de baloncesto. Cerrado no va a estar definitivamente el mercado porque si se presenta una oportunidad muy importante, que pensemos que nos puede ayudar en los cuatro partidos que quedan, no vamos a renunciar a ello. La primera decisión por supuesto que es mañana decidir sobre Ondrej y luego estar atentos a cualquier posibilidad".

El cambio mental del equipo con la llegada de Néstor Che García

Sobre los cambios que se ha visto obligado a hacer el equipo en cuanto a entradas y salidas de jugadores por la mala temporada del equipo, el directivo isleño explicó que "durante el año hemos tenido problemas de baloncesto, pero durante mucho tiempo, desde Navidades más o menos, creo que dejó de ser ya un problema sólo de baloncesto, sino mental y que fue muy complicado de solucionar, no sólo en el deporte, sino también en la vida normal y ese problema se acentuó de tal manera que era muy difícil revertirlo". "Lo que hemos conseguido con la llegada de Néstor García es que volvemos a tener entre comillas, problemas de baloncesto, esto es, que todos a nivel mental, de confianza y de unión entre ellos, yo creo que ya en muy poco tiempo está más que solucionado y ahora, por suerte sólo tenemos que centrarnos en la parte de baloncesto, en tratar de hacerlo mejor que el rival, en ganar partidos y eso en sí mismo es un valor añadido que nos dará confianza, porque hubo un momento en el que ya no era tanto de baloncesto sino una cuestión mental, que es un tema serio y que nos ha llevado hasta aquí, pero por suerte dependemos de nosotros y eso nos llena de confianza, porque si hacemos lo que tenemos que hacer nos vamos a salvar y con la garantía de que sólo va a ser el baloncesto el que decida, porque se ve al equipo a nivel mental con otra cara, que es en definitiva lo más importante".