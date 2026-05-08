El derbi canario mide la temperatura de un CB Gran Canaria al borde del precipicio y un CB Canarias algo tocado

Un derbi canario para tomar temperatura. El duelo de máxima rivalidad regional abre un nuevo episodio de su trayectoria con un enfrentamiento con muchas cosas en juego, aunque más para unos que para otros. El próximo jueves 14 de mayo (20.30 horas, Dazn), el Arena abrirá sus puertas para la primera de las cuatro finales que le restan esta temporada al CB Gran Canaria para lograr la salvación tras nueve meses nefastos, tanto en la pista como en los despachos. Ese primer envite fratricida hará viajar hasta la Isla a un CB Canarias que, después de protagonizar un resbalón europeo en la Basketball Champions League, solo tiene los Playoffs como aliciente hasta el final de campaña.

Por tanto, este partido está marcado en rojo por parte de los dos equipos, que saben que los errores se pagan más caros que nunca a estas alturas de la temporada. Además, deben estar pendientes del desempeño de sus rivales directos para completar sus respectivos objetivos, aunque la realidad marca que el cuadro tinerfeño, que tiene un partido menos, cuenta claramente con menos necesidades.

Salvarse como sea

El Granca comenzará en el derbi un tramo decisivo del curso con el cariño de su público. La meta es evitar un fracaso rotundo en forma de descenso, que supondría un golpe directo a la historia y al futuro de la entidad, ya que el regreso de Primera FEB no es un paseo, ni mucho menos. Lo cierto es que, desde la llegada de Néstor Che García, el cuadro claretiano ha experimentado una clara mejoría en cuanto a juego y confianza, dos aspectos que, por ejemplo, sirvieron para ganar al Unicaja, pero que no fueron suficientes para competir ante el Barça.

No obstante, pese a que el calendario es traicionero por su dificultad (los isleños deben enfrentarse a Tenerife y Manresa en casa, así como al Lleida y al Valencia fuera), el panorama es más favorable que hace unas semanas por el desempeño del equipo. A eso es a lo que se agarra la plantilla, que confía plenamente en certificar la permanencia en estas cuatro jornadas. Además, el Che debutará en un encuentro siempre caliente y que, por su forma de entender el baloncesto y la vida, parece que le viene como anillo al dedo.

Mirar a los Playoffs y olvidar la BCL

Por su parte, La Laguna Tenerife llegará al derbi después de caer eliminado en las semifinales de la Final a Cuatro de la Basketball Champions League, celebrada en Badalona, a manos del Rytas. Esto ha sido un pequeño revés para el proyecto que, como cada año, aspiraba a lograr el trofeo, un aspecto para el que se reforzaron a mitad de curso con la llegada de Patty Mills. Aun así, no pudieron alcanzar la gran final pese a las expectativas puestas en levantar el que habría sido el tercer trofeo continental de su historia y deben reponerse. Asimismo, anunciaron hoy que Rokas Giedraitis, una de sus piezas importantes, sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no estará en el Arena.

Ante ese escenario, el equipo entrenado por Txus Vidorreta tiene que afrontar este último mes de competición con la premisa de cerrar el billete para los Playoffs. Ese es el único aliciente que les queda en una temporada en la que han cumplido con el mínimo exigible hasta ahora, compitiendo a gran nivel, como siempre, a falta de la guinda. Son séptimos, con 17 triunfos, igualados con el noveno, que es el Bilbao Basket, y el octavo, el Unicaja de Málaga, por lo que van a necesitar dar su máximo para colarse otra campaña más en las eliminatorias por el título.

Un derbi con morbo

Con los dos equipos jugándose algo, este enfrentamiento va a resultar vital para ambos, siendo el Granca el que tiene mucho más que perder. Los claretianos no pueden fallar y ya han demostrado este año, con Jaka Lakovic en el banquillo, todo hay que decirlo, que la psicosis aurinegra que les había llevado a perder todos sus derbis durante las tres temporadas anteriores a esta estaba superada al ganar dos de los tres duelos directos entre ambos. Ahora le toca al Che mantener el nivel, con el morbo que supone saber que el Tenerife puede ser el verdugo grancanario.