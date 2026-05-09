La Fonteta se tiñe de amarillo y el CB Gran Canaria de Lucas Maniema se clasifica para la 'Final a Seis' de la Liga U

La cantera brilla. Próximo destino: Burgos. El filial del CB Gran Canaria, que esta temporada participa en la Liga U, la competición promovida por la FEB y el CSD para ayudar a los jóvenes a dar el salto al mundo profesional, consiguió clasificarse para la Final a Seis del torneo, que se va a celebrar del 15 al 17 de mayo en la ciudad burgalesa, donde se decidirá al primer campeón de la historia del torneo. Lo hizo después de tumbar al Valencia Basket en un duelo igualado, que se definió al final y en el que los amarillos se mostraron mucho más sólidos que su rival (87-91).

Un despertador que sonó tarde

El encuentro arrancó con dudas para un Granca que no terminaba de encontrarse cómodo. La realidad reflejaba que el Valencia saltó a pista más entero y concentrado, lo que le llevó a cometer menos errores y estar más acertado. Eso ayudó a los locales a colocar sus primeras ventajas, llevando a Ermis Papakonstantinou a pedir su primer tiempo muerto (16-9). Los claretianos apretaron en su regreso al aprovechar la superioridad de sus hombres interiores, pero, de nuevo, el cuadro taronja logró escaparse con un triple final del letón Talcis para poner el 23-15.

Poco a poco, los amarillos entraron en calor, aunque les costó. Gracias a un esfuerzo defensivo y a una clara mejoría ofensiva, sustentada en una circulación de balón más aseada y en una toma de decisiones correcta, la escuadra visitante comenzó a volar de verdad en La Fonteta. Clave en esa resurrección fue el grancanario Fabián Díaz, que entró a pista para revolucionar el juego insular en ambos lados de la pista, protagonizando varios robos y un par de canastas fundamentales para que el CB Gran Canaria se marchase al vestuario dominando en el marcador (43-46).

Brayan González entra en ebullición

Tras la vuelta de los vestuarios, se vio la mejor versión del Granca. Lucas Maniema tomó las riendas, apretó en defensa y se mostró mucho más altruista que nunca, encontrando a compañeros liberados y elevando el porcentaje de acierto isleño. Dentro de esa circunstancia, el hispano-venezolano Bryan González se erigió como protagonista, anotando desde el exterior y resultando complicado de defender para sus pares. Además, los hombres grandes de los visitantes también pusieron su granito de arena en la zona para conformar los mejores minutos claretianos del choque. Sin embargo, no fue suficiente para romper el partido porque el Valencia Basket resistió de forma encomiable (69-73).

Los problemas aparecieron para el conjunto grancanario, que tuvo que ver cómo se lesionaban Tsafack y Code Mbengue, a pesar de que este último pudo regresar a pista. Entonces, todo se apretó mucho. Entre Heinonen y Maniema dieron aire a los de Papakonstantinou después del empate a 82 taronja (83-87), pero faltaba un último empujón para estar en la primera Final a Seis de la historia de la Liga U.

Cierre claretiano

La imponente figura de Code Mbengue aportó un extra defensivo y se convirtió en un gran socio para Maniema. De todos modos, siguió siendo insuficiente porque Valencia se guardó un as en la manga. Una canasta de Tazo y un error de Mbengue provocaron que, a 23 segundos del final, los valencianos tuvieran posesión para jugar la prórroga o ganar. No obstante, el trabajo atrás del Granca resultó determinante para no perder la ventaja y acabar cerrando el partido con dos tiros libres de un Eetu Heinonen al que no le tembló la muñeca (87-91).

Con este triunfo, el Granca se clasifica para la Final a Seis de la Liga U después de una temporada en la que ha cumplido de sobra con la meta puesta para esta competición, empezando desde el Grupo B, compitiendo genial en el A durante la segunda parte de la competición y ganando este Play In a domicilio para soñar con el trofeo. Ahora, toca disfrutar de un gran premio tratando de tumbar al Zaragoza en los cuartos de final.