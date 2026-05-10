Un cuádruple empate enviaría al CB Gran Canaria a la Primera FEB

A falta de cuatro fechas para el final de la temporada regular de la Liga Endesa, el peor escenario posible se ha hecho realidad al término de la jornada 30 para el Granca. Las derrotas del San Pablo Burgos en el Palau ante el Barça (91-76) y del Casademont Zaragoza en su casa ante el Covirán Granada (74-85), sumadas a la victoria del Morabanc Andorra en el Principado ante el BAXI Manresa (104-94) y la ya conocida en la prórroga del Granca en Málaga ante el Unicaja (100-101), han provocado un cuádruple empate a nueve triunfos en la pelea por evitar la última plaza de descenso que queda por adjudicar. Esto supone que, en caso de terminar con esos cuatro equipos igualados, será la escuadra claretiana la que acompañaría al Covirán Granada a la Primera FEB, al ser el que tiene menos victorias en los enfrentamientos directos entre esos conjuntos implicados.

La explicación de que al consultar la clasificación de la ACB actualmente el Granca en vez de ser el penúltimo clasificado (17º) es el 15º, a pesar de que los amarillos están empatados con aragoneses, burgaleses y andorranos, se debe a que el criterio anterior solo se aplica cuando estos cuatro rivales hayan completado todos sus encuentros entre sí.

Al no haberse disputado todavía el duelo Andorra-Burgos, que tendrá lugar en la jornada 32, la competición toma como criterio de clasificación provisional el averaje general, que se sitúa en -153 en el caso de los grancanarios, -175 en el de los maños y -192 en el del Andorra; por dicho motivo, este último virtualmente figura en puesto de descenso en lugar de los isleños.

Lo ideal, un triunfo del Burgos en Andorra

El único resultado que salvaría al Dreamland Gran Canaria de caer a los puestos de descenso sería una victoria de los burgaleses en el Principado. Así se rompería la igualdad y, en caso de un empate a victorias con ellos, es el único adversario al que los grancanarios le tienen ganado el averaje por un solo punto, mientras que con los otros tres lo tiene perdido.

Con este nuevo panorama, el riesgo de descenso del Granca prácticamente se equipara al del Andorra. Los discípulos de Néstor Che García tienen una probabilidad de descenso aproximada de un 28%, al necesitar sumar una victoria más que sus rivales directos en las cuatro finales que les restan hasta el final. Además, con un calendario complicado que incluye un derbi canario el próximo jueves en casa, una salida a Lleida, recibir al BAXI Manresa en el Arena y cerrar el torneo en el feudo de un Valencia que podría estar jugándose la segunda plaza de cara al Playoff.

El equipo del Principado mejora sus números

En el caso del Morabanc Andorra, sus últimos resultados, a pesar de que figura como penúltimo provisionalmente, su probabilidad de caer en puestos de descenso se coloca en un 24%, sobre todo por el duelo directo con el San Pablo Burgos que se disputará en el Principado, donde los de Zan Tabak se están mostrando inexpugnables en esta recta final. Por contra, los burgaleses ven como sus opciones de perder la categoría suben hasta el 26%, por los mismos motivos que se rebajaron las opciones de los andorranos.

Por último, la inercia negativa del Zaragoza no le permite respirar tranquilos, aunque sus opciones de perder la categoría se sitúan en un 22%, porque sus rivales directos se quitarán victorias entre ellos al enfrentarse, como señalábamos antes, el Andorra con el Burgos.

Capítulo aparte merece el Granada, que se resiste a entregar la cuchara y aunque su condición de colista parece inamovible, con un 99% de probabilidades de descender, ya que una derrota en los cuatro partidos que le quedan por delante confirmaría su descenso.