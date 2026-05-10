CB GRAN CANARIA
Un cuádruple empate enviaría al CB Gran Canaria a la Primera FEB
Los isleños se salvan de no ocupar plaza de descenso al no jugarse aún el Andorra-Burgos
A falta de cuatro fechas para el final de la temporada regular de la Liga Endesa, el peor escenario posible se ha hecho realidad al término de la jornada 30 para el Granca. Las derrotas del San Pablo Burgos en el Palau ante el Barça (91-76) y del Casademont Zaragoza en su casa ante el Covirán Granada (74-85), sumadas a la victoria del Morabanc Andorra en el Principado ante el BAXI Manresa (104-94) y la ya conocida en la prórroga del Granca en Málaga ante el Unicaja (100-101), han provocado un cuádruple empate a nueve triunfos en la pelea por evitar la última plaza de descenso que queda por adjudicar. Esto supone que, en caso de terminar con esos cuatro equipos igualados, será la escuadra claretiana la que acompañaría al Covirán Granada a la Primera FEB, al ser el que tiene menos victorias en los enfrentamientos directos entre esos conjuntos implicados.
La explicación de que al consultar la clasificación de la ACB actualmente el Granca en vez de ser el penúltimo clasificado (17º) es el 15º, a pesar de que los amarillos están empatados con aragoneses, burgaleses y andorranos, se debe a que el criterio anterior solo se aplica cuando estos cuatro rivales hayan completado todos sus encuentros entre sí.
Al no haberse disputado todavía el duelo Andorra-Burgos, que tendrá lugar en la jornada 32, la competición toma como criterio de clasificación provisional el averaje general, que se sitúa en -153 en el caso de los grancanarios, -175 en el de los maños y -192 en el del Andorra; por dicho motivo, este último virtualmente figura en puesto de descenso en lugar de los isleños.
Lo ideal, un triunfo del Burgos en Andorra
El único resultado que salvaría al Dreamland Gran Canaria de caer a los puestos de descenso sería una victoria de los burgaleses en el Principado. Así se rompería la igualdad y, en caso de un empate a victorias con ellos, es el único adversario al que los grancanarios le tienen ganado el averaje por un solo punto, mientras que con los otros tres lo tiene perdido.
Con este nuevo panorama, el riesgo de descenso del Granca prácticamente se equipara al del Andorra. Los discípulos de Néstor Che García tienen una probabilidad de descenso aproximada de un 28%, al necesitar sumar una victoria más que sus rivales directos en las cuatro finales que les restan hasta el final. Además, con un calendario complicado que incluye un derbi canario el próximo jueves en casa, una salida a Lleida, recibir al BAXI Manresa en el Arena y cerrar el torneo en el feudo de un Valencia que podría estar jugándose la segunda plaza de cara al Playoff.
El equipo del Principado mejora sus números
En el caso del Morabanc Andorra, sus últimos resultados, a pesar de que figura como penúltimo provisionalmente, su probabilidad de caer en puestos de descenso se coloca en un 24%, sobre todo por el duelo directo con el San Pablo Burgos que se disputará en el Principado, donde los de Zan Tabak se están mostrando inexpugnables en esta recta final. Por contra, los burgaleses ven como sus opciones de perder la categoría suben hasta el 26%, por los mismos motivos que se rebajaron las opciones de los andorranos.
Por último, la inercia negativa del Zaragoza no le permite respirar tranquilos, aunque sus opciones de perder la categoría se sitúan en un 22%, porque sus rivales directos se quitarán victorias entre ellos al enfrentarse, como señalábamos antes, el Andorra con el Burgos.
Capítulo aparte merece el Granada, que se resiste a entregar la cuchara y aunque su condición de colista parece inamovible, con un 99% de probabilidades de descender, ya que una derrota en los cuatro partidos que le quedan por delante confirmaría su descenso.
Un Canarias deprimido examina a sus vecinos
El Granca se reencuentra con la competición este jueves en un derbi canario incómodo en el que los favores no se contemplan a ambos lados del charco. Si los claretianos necesitan vencer a los laguneros para intentar poner tierra de por medio con la zona roja, los tinerfeños no llegan a la cita en condiciones de hacer concesiones. Su doble derrota en Badalona en la Final a Cuatro de la Basketball Champions League ha dejado tocada la moral aurinegra. Además, el equipo de Txus Vidorreta llega a la recta final del curso sin tener asegurado su boleto para el Playoff por el título. A diferencia de las temporadas anteriores, los grancanarios conseguían esta temporada imponerse a sus vecinos en el encuentro de la primera vuelta celebrado en el Santiago Martín (70-71), pero también hay que decir que los laguneros no contaban entonces con el refuerzo de Patty Mills, que minimiza la lesión reciente de un Rokas Giedraitis que deberá ser reemplazado en la convocatoria por Wesley Van Beck. Para el Granca, solo le vale ganar en un cruce desigual, al que habrá que ver cómo llega La Laguna Tenerife en cuanto a sus dos interiores principales, Gio Shermadini y el grancanario Fran Guerra, que pueden poner en apuros a unos claretianos que deberán sacrificar a Kur Kuath y encomendarse a la dupla Tobey-Miteo, con la ayuda de Pierre Pelos y Chimezie Metu dentro de la zona.
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