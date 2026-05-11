Un debutante contra un clásico; Néstor 'Che' García se estrena en el derbi canario con el CB Gran Canaria ante Txus Vidorreta

Un novato en los derbis canarios contra el mayor experto. El duelo de los banquillos también se juega en plena lucha por el descenso y los Playoffs. El CB Gran Canaria afronta este jueves (20.00 h., Dazn) un nuevo partido contra el CB Canarias en plena carrera por evitar el mayor fracaso de su historia en forma de descenso. Los amarillos se miden a los aurinegros en el Arena con muchas necesidades, al igual que su rival, que aún busca su clasificación para las eliminatorias por el título, con la intención de dar un golpe sobre la mesa con el que responder a las últimas dos victorias del Morabanc Andorra. Para ello, será vital el duelo de pizarras que van a protagonizar Néstor Che García y Txus Vidorreta, dos entrenadores que cuentan con trayectorias muy distintas en este tipo de partidos de máxima rivalidad.

Como en cada enfrentamiento regional, siempre hay historias nuevas que contar y otras que se repiten. En esta ocasión, el banquillo llama la atención por sí solo, dados los números de un técnico y otro: mientras Txus Vidorreta se encamina a dirigir su 22º derbi, el Che tendrá la ocasión de estrenar su presencia dentro de la historia de los encuentros por el trono del Archipiélago Canario.

Un novato entre muchas comillas

La realidad es que el Che García conoce perfectamente lo que es un envite de alta tensión en su paso por los muchos clubs que ha dirigido en Sudamérica, así como en sus distintos periplos en las selecciones de Venezuela, Argentina y República Dominicana, donde también existían ciertos partidos especiales. Incluso, en su etapa en el Fuenlabrada, vivió derbis madrileños ante el Estudiantes y el Real Madrid, por lo que esta semana se adentra en un escenario en el que ya ha navegado anteriormente. No obstante, nunca se ha visto envuelto en un choque de estas características dentro del contexto canario, un aspecto que lo convierte en un novato con muchas comillas.

Eso sí, el de Bahía Blanca parece que, por su forma de ser, entiende bien lo que supone este partido, algo muy importante dada la importancia que tiene para alcanzar el objetivo de la permanencia y el bagaje del pasado. Hasta esta temporada, el Granca había sucumbido constantemente en todos sus partidos ante La Laguna Tenerife, acumulando un parcial de 0-7 sangrante, en el que parecía que los tinerfeños se tomaban más en serio estos días señalados. A pesar de ello, esta misma temporada los amarillos dieron en el clavo en dos de los tres partidos disputados hasta ahora entre la ACB y la BCL, demostrando carácter y terminando por erradicar la llamada psicosis aurinegra, algo que debe ayudar ahora al Che.

Dominador absoluto

Por su parte, Txus Vidorreta es el entrenador que más veces se ha sentado en un banquillo a dirigir un derbi canario. Su larga trayectoria en la isla vecina le da la potestad de contar con más experiencia que nadie, siendo parte de hasta 17 derbis canarios entre todas las competiciones. Su balance de victorias, además, lo avala: 15 triunfos y solo seis derrotas. De hecho, el preparador vasco debutó al frente del conjunto canarista ante el Granca en el Santiago Martín tras suplir en el cargo al tinerfeño Alejandro Martínez en 2015, ganando su primer duelo regional.

Aun así, fue a partir de la temporada 2019/2020 cuando el bilbaíno decantó la balanza a su favor claramente, coincidiendo también con la llegada de Marcelinho Huertas y Gio Shermadini al proyecto. Desde ese curso, el técnico acumula 12 victorias en 15 partidos. Esos números exponen a la perfección el dominio que ha tenido Vidorreta en este tipo de choques, donde ha conseguido que sus jugadores se manejen como peces en el agua. No ha habido guion en el que haya naufragado hasta esta misma temporada, cuando Jaka Lakovic le ganó la partida.

Huir a cualquier precio

Sea como sea, el Che sabe que, más allá de rivalidades, este partido en casa es vital por la salvación. Ahora mismo, la zona de descenso está muy apretada, con cuatro equipos optando a una de las dos plazas de descenso, con el Granada casi desahuciado. De ese modo, en las cuatro finales que quedan para acabar la temporada, la respuesta claretiana tiene que ser contundente para no caer en el pozo, empezando por tratar de ganar al Tenerife en casa e ir a por todas en Lleida el domingo (11.00 horas, Dazn). Ya no valen las medias tintas y hay que huir como sea de una Primera FEB que sería toda una ruina para la entidad amarilla.