Patty Mills, la leyenda australiana del CB Canarias, la nueva variante en el derbi insular para el CB Gran Canaria del 'Che' García

El Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife se cruzan este jueves (20.30 horas) por cuarta vez en lo que va de curso en partido oficial. En la primera vuelta de la Liga Endesa, los grancanarios se impusieron por 70-71 en el Santiago Martín, tras fallar su lanzamiento desde fuera del arco Fitipaldo. Los otros dos encuentros tuvieron lugar en la Basketball Champions League; en el partido de la primera vuelta del Top 16, los amarillos volvieron a imponerse, en esta ocasión en el Arena (72-70); sin embargo, los aurinegros le devolvieron el golpe en la segunda vuelta, venciendo en casa por 79-76, arrebatándoles el primer puesto del grupo H, que les hizo perder el factor cancha en el siguiente cruce.

Mucho ha llovido desde esos tres precedentes en la Isla, hasta el punto de que no será Jaka Lakovic quien se sentará en el banquillo claretiano, tras lograr acabar con su inercia negativa en los derbis canarios, siendo Néstor Che García, en el que será su primer duelo regional, el encargado de medirse a Txus Vidorreta y su CB Canarias. La gran diferencia en el conjunto aurinegro se encuentra en la pista, en ese equipo que el propio Isaiah Wong se encargaba de recordar la diferencia de edad, se debe de sumar a otro debutante en estas lides, toda una leyenda australiana y del baloncesto mundial, poseedor de un anillo de campeón de la NBA, como es Patty Mills, que a sus 37 años amenaza la tranquilidad de la marea amarilla, tras protagonizar el fichaje más sonado de la temporada en la ACB.

Un jugador de talla mundial

Su llegada a la isla vecina le ha dotado al equipo lagunero de una nueva dimensión mundial y en la cancha, se suma al talento de Marcelinho Huertas en la zona de creación de un Canarias que lo ha utilizado en seis partidos de la Liga Endesa desde su llegada, con una media de 20 minutos en pista en los que ha promediado 14.3 créditos de valoración, 18 puntos, un rebote y 1.3 asistencias por partido.

Sin embargo, la incidencia de la estrella australiana en el juego del equipo, a pesar de tener alguna que otra actuación brillante, como los siete triples que le endosó al UCAM Murcia, no se ha traducido en victorias, sumando desde su llegada tres victorias -Unicaja, Zaragoza y Real Madrid- y otras tantas derrotas -Lleida, UCAM y Andorra-, lo que ha complicado su clasificación para un Playoff que hasta hace poco parecía asegurado. Los aurinegros son séptimos con un triunfo de ventaja sobre el noveno, el Bilbao Basket, aunque con un partido menos disputado.

Sin premio en la BCL

En cuanto a la Basketball Champions League (BCL), a pesar de su presencia en la Final a Cuatro de Badalona, el equipo cayó derrotado tanto en la semifinal ante el Rytas Vilnius, a la postre el nuevo campeón continental (87-69), en un mal partido de Mills, que se quedó en siete puntos y dos asistencias. Tampoco pudieron los isleños con él en pista superar al Unicaja en la final de consolación (85-80), a pesar de que en lo personal se desquitó anotando 23 puntos, dos rebotes y tres asistencias.

Su historial ante el 'Che'

Su presencia en la pista este jueves es por partida doble un aliciente añadido para el derbi, pero al tiempo también una preocupación añadida para el Che García, quien ya ha sufrido el talento del australiano en las competiciones FIBA. El argentino se vio las caras con el nuevo base del Tenerife en la fase de grupos del Mundial de China 2019, en un duelo en el que Australia se impuso por 82-76 a la República Dominicana, con él dirigiendo al equipo. En dicho encuentro, Mills fue el jugador del encuentro, anotando 19 puntos y sirviendo nueve asistencias en los 30 minutos; mientras que el combinado dominicano consiguió tener contra las cuerdas a los australianos, llegando al descanso con una desventaja de dos puntos.

Con anterioridad, ambos se vieron las caras también en los Juegos Olímpicos de Río 2016, dirigiendo en aquel momento a Venezuela, que perdió 81-56 ante Australia, si bien en aquella ocasión, el talentoso base no llegó a saltar a la pista, porque descansó esa jornada. Dirigiendo a la albiceleste no llegaron a coincidir en ningún partido.

Posible ausencia de ‘Marce’

El protagonismo del director de orquesta oceánico puede adquirir todavía una dimensión mayor en el duelo del jueves, dada la posible ausencia de la convocatoria de otro ilustre veterano aurinegro, Marcelinho Huertas, quien sufrió un cólico nefrítico que obligó a la hospitalización del astro brasileño. A pesar de que el jugador recibió el alta médica durante el día de ayer, probablemente Txus Vidorreta opte por darle más galones a Patty Mills, junto a Bruno Fitipaldo, Wesley Van Beck, quien probablemente supla en la convocatoria al brasileño y Jaime Fernández.

El australiano a buen seguro que será uno de los hombres a seguir de cerca sobre el parqué del Arena, en un duelo en el que al disputarse el encuentro entre semana y en un horario tardío, podría afectar a la presencia de público en las gradas, en uno de los derbis canarios más importantes a efectos clasificatorios de la historia entre ambos equipos.