Wong apunta al derbi del jueves entre el CB Gran Canaria y el CB Canarias: "Somos un equipo más joven y debemos de aprovechar nuestro atleticismo"

Cuenta atrás para afrontar un derbi canario que puede ser vital en el futuro de un Dreamland Gran Canaria en plena recta final de la temporada, en la que los amarillos se están jugando la permanencia y los aurinegros el estar en el Playoff por el título. "Es la cuarta vez que jugamos contra ellos esta temporada y la verdad es que todos los partidos han sido muy igualados, en todos ellos creo que hemos jugado muy bien y estoy seguro que se vivirá otra batalla", recordó en la sala de prensa del Arena el escolta claretiano, Isaiah Wong, quien considera vital para sumar la victoria ante los vecinos, el próximo jueves, el ser capaces de "mantener el mismo estilo de juego y de mentalidad que hemos tenido en los anteriores partidos".

Sin querer mirar mucho más allá del siguiente compromiso ante La Laguna Tenerife, el 2 apuntó que "debemos de mantenernos concentrados durante lo que nos queda en esta recta final de la temporada, son todos partidos cruciales y como equipo es importante seguir unidos, siguiendo el plan de juego establecido en cada encuentro, y estoy seguro de que si logramos hacer estas dos cosas lograremos muy buenos resultados en estos cuatro partidos, que es al final lo que necesitamos".

Un equipo descansado y preparado para la batalla

Tras una semana atípica con pocos entrenamientos en la que el equipo no jugó el pasado fin de semana al haber adelantado su encuentro de la jornada 30 ante el Unicaja, en el que se impusieron en la prórroga, declaró que "ha sido de ayuda tener descanso durante esta semana porque el equipo está descansado y hemos tenido tiempo para preparar el partido".

Entre las claves para aspirar a un triunfo el jueves, Wong apuntó al condicionante de la edad entre ambos equipos, afirmando que "una de las claves para ganar el jueves será aprovechar nuestro atleticismo, al ser un equipo un poco más joven que ellos debemos intentar ser agresivos y muy físicos desde el principio, salir a tope desde el salto inicial, porque cuando lo logramos siempre aumentan nuestras opciones de victoria y somos más peligrosos siempre que todos los jugadores estamos involucrados a la hora de encontrar tiros liberados y si lo conseguimos creo que tendremos muchas opciones de ganarle al Tenerife".

En un buen momento personal de forma

A pesar de ser clave en los dos últimos triunfos claretianos ante el Girona y el Unicaja, el jugador resaltó que "no sabría si es el mejor de la temporada, porque creo que tengo margen de mejora para ayudar más al equipo en estas cuatro jornadas que quedan por delante" y que es "consciente de que puedo mejorar, aunque es cierto que he tenido una buena racha".

Interrogado por su futuro profesional, el norteamericano se mostró tajante en su respuesta: "Sólo estoy preocupado en estos cuatro partidos en ayudar lo máximo posible al equipo en ganar, lo que tenga que pasar después en mi futuro pasará, siempre he sido un jugador que fluye con lo que ocurre y ya veré si vuelvo aquí o si jugaré en otro equipo".

Buenas palabras para Lakovic y el Che

Wong tuvo buenas palabras para sus dos técnicos durante su primer curso en la Isla, afirmando que "tanto Jaka Lakovic como Néstor García son muy buenos entrenadores, aunque muy diferentes". "Con el actual entrenador los jugadores tienen algo más de libertad para jugar y mostrar como son y ambos me han ayudado bastante durante este año", puntualizó.

El cuádruple empate

Ante la delicada situación clasificatoria con un cuádruple empate que de mantenerse a final de temporada acabaría con el equipo descendido, el escolta claretiano le quitó hierro al asfunto y declaró que "no miro otros partidos ni en lo que hacen otros rivales, sólo me fijo en nuestros partidos, en lo que hay que hacer para ganarlos". "Sé que hay un cuádruple empate en la clasificación, pero quedan cuatro partidos y lo que importa es como quede la clasificación al término de la temporada", matizó.

La llegada con la temporada empezada de Brandon Jefferson es vista con buenos ojos por un Wong que afirmó que "con los fichajes la rotación mejora porque tenemos jugadores con talento y siempre los que salen desde el banquillo también, hay más libertad para encontrar más tiros liberados para los compañeros".

Por último, quiso mandar un mensaje para recabar el apoyo incondicional de la marea amarilla el jueves, pidiéndoles que "vengan y nos apoyen, en la mayoría de los partidos que hemos ganado en casa han tenido un papel fundamental, porque nos dan un empuje extra y en el partido del jueves el ambiente siempre es muy especial, lo sabemos".