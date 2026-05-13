CB Gran Canaria - CB Canarias: la fe de Néstor 'Che' García ante el Txus Vidorreta más vintage

Pocos derbis canarios han tenido a lo largo de la historia tanta trascendencia como el que se va a vivir mañana por la noche (20.30 horas, Vamos) en el Arena entre el club anfitrión, el Dreamland Gran Canaria, y su vecino, La Laguna Tenerife. Los claretianos llegan a la cita sumidos en un cuádruple empate en la zona baja de la tabla con el Zaragoza, Burgos y Andorra en la lucha por evitar la penúltima plaza de la tabla, que otorga un billete maldito para acompañar al virtualmente descendido Granada a la Primera FEB. Por su parte, los laguneros se presentan en Siete Palmas inmersos en una mala racha de resultados, con el deshonor de quedar último en la Final a Cuatro de la Champions en Badalona, con el Bilbao apretando desde abajo para arrebatarle la silla entre los ocho privilegiados que disputarán el Playoff por el título de la ACB y del que les separa una sola victoria, aunque cuentan por el momento con un partido menos disputado que su rival.

Si clasificatoriamente hay un mundo en juego sobre el parqué del Arena, pocas veces un derbi como éste ofrece un choque de estilos tan diferentes como el que plantean los dos técnicos. Por un lado, Néstor Che García, entrenador del Granca, no dudó en tildar a la forma de juego de los aurinegros de casi vintage, que recuerda al baloncesto que se practicaba en la ACB hace algunos años : se le otorga una importancia enorme a la posesión, se amasa la bola hasta conseguir el tiro más liberado posible, nada se deja al azar y todo se estudia con detalle. Un entramado dirigido por un Txus Vidorreta que ha logrado que sus hombres desarrollen su fórmula prácticamente de memoria.

El talento al poder

Por contra, desde la llegada del argentino al banquillo grancanario, prima la libertad del talento natural de los jugadores por encima de todas las cosas. El Che se pone en manos de Brussino, Metu, Wong, Robertson y del recién llegado Jefferson para intentar romper los partidos con intensidad en defensa, corazón y desatando esa calidad que en su día llevó a esos jugadores a fichar por la entidad claretiana. La reducción de efectivos en la rotación es una clara proclamación de intenciones: jugarse los garbanzos con los hombres en los que más confía. Una apuesta, la del Granca, que le fue bien contra el Granada y el Girona, pero que nada pudo hacer ante el Barça.

Albicy y ‘Marce’ se suman

La importancia vital del duelo de rivalidad regional en el Arena se refleja en la incorporación de dos jugadores llamados a ser referentes en ambos equipos, sobre todo en el caso de Marcelinho Huertas en el Tenerife; a pesar de sufrir un cólico nefrítico que le obligó a ser hospitalizado el pasado lunes, viajó a Gran Canaria y salvo que surjan malas sensaciones en las próximas horas va a estar disponible para Vidorreta, y eso que el técnico cuenta con la leyenda Patty Mills para cubrir su ausencia si fuese necesario.

Por su parte, Andrew Albicy, restablecido de sus problemas musculares, recupera su lugar en la convocatoria para uno de los partidos más importantes del año, aunque habrá que ver hasta que punto condiciona su peso en la rotación la llegada de Jefferson, que ya debutó como titular ante el Barça en el Palau y que fue el revulsivo exigido por el propio Che.