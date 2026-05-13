Nico Brussino y Tim Abromaitis juegan el derbi de los intocables: no se pierden un partido de Liga desde hace más de cuatro años

Tim Abromaitis y Nico Brussino jugarán este jueves su derbi particular. El que medirá a los dos jugadores de la Liga Endesa con mayor racha activa de partidos consecutivos jugados. El argentino del Dreamland Gran Canaria, primero en la lista, acumula 162 duelos seguidos disputados. El estadounidense de La Laguna Tenerife, por su parte, asciende a 142. Ninguno de los dos se ha perdido un partido de sus respectivos equipos en las tres últimas temporadas y tampoco en la presente 25/26. Ambos superan la barrera de los cuatro años, aunque la racha de Brussino es aún más larga que la del veterano canarista.

Nico Brussino, el 'recordman' de la Liga

Los registros de Brussino, con pasado por cierto en el Canarias, son descomunales. Juega, juega... y juega. El de Las Parejas (Santa Fe) lleva en España desde la campaña 17/18, cuando desembarcó en Europa precisamente al Granca desde Estados Unidos. El tirador llegó tras pasar por los Dallas Mavericks y Atlanta Hawks, dos equipos NBA. En Atlanta solo pasó unos meses, hasta que se desvinculó en diciembre de 2017. El cuadro claretiano acordó su incorporación el día 31.

Brussino jugó esa campaña 13 partidos. Fue su despegue en la Liga Endesa. Desde entonces, suma ocho temporadas completas consecutivas en la ACB con las camisetas del Canarias, el Casademont Zaragoza y el propio Granca. En el entonces Iberostar jugó 33 partidos en la 18/19 y en el Zaragoza 28 y 36 en las 19/20 y 20/21, respectivamente. Ya en el Granca, en su segunda etapa que comenzó en verano de 2021, encadena 34, 36, 36, 36 y los 30 de la actual 25/26. En ninguna de sus campañas en España ha bajado de 15 minutos de media en la pista y en las últimas cuatro ha superado siempre las 25 intervenciones totales.

¿Lo más llamativo de sus números? Brussino no se pierde un partido desde noviembre de 2021, cuando causó baja en la Jornada 11 de la competición. Casualmente, en un derbi contra el Canarias. El argentino no pudo participar porque acababa de superar el coronavirus. Su equipo cedió en el Santiago Martín por 98-89. Desde entonces, más de cuatro años y medio intocable. Para sus entrenadores y para las lesiones hasta la cifra vigente de 162 choques.

Nico Brussino, jugador del Dreamland Gran Canaria. / ACB PHOTO

Tim, otro intocable e incombustible

También impresionante ha sido la trayectoria reciente de Tim Abromaitis. El estadounidense llegó a España en verano de 2015, cuando fichó por La Laguna Tenerife. Diez temporadas en 11 años en la Liga (en la 19/20 defendió los colores del Zenit) han convertido al ala-pívot en un clásico contemporáneo del baloncesto nacional. Su camino: cuatro campañas en la Isla, dos en Málaga y otras cuatro de aurinegro, contando la actual. Y tiene contrato hasta 2027.

En la Liga Endesa, Tim solo ha bajado en una ocasión de los 30 partidos que alcanzará este jueves contra el Granca, cuando se quedó en 29 en la 16/17, y nunca ha promediado menos de 15 minutos en pista. Además, ha jugado todos los partidos del Canarias en la Liga desde su regreso al club. Es decir, pleno en las tres últimas temporadas (39, en la que más, la pasada) y camino de la cuarta. Su última ausencia se remonta a la recta final de su estancia en el Unicaja, cuando recibió un golpe fortísimo contra el Barça y causó baja durante varias semanas por una fractura en el maxilar izquierdo. Vamos, que para sacarle de la pista tuvieron, literalmente, que partirle la cara. El drama es que fue su compañero, Francis Alonso, quien le golpeó sin querer.

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Abromaitis causó baja por última vez en abril de 2022 al sufrir un golpe fortísimo en la cara. / Unicaja

Ni una sola ausencia desde abril de 2022

Aquello sucedió a mediados de abril de 2022 en un duelo ante el Barça en el Palau. Tim se perdió cuatro jornadas. La primera, la visita de La Laguna Tenerife al Martín Carpena, que concluyó con un brillante 64-97 a favor de los insulares. Desde entonces, 142 citas consecutivas para el ultramaratoniano de Waterbury. Y subiendo.