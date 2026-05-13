Vidorreta analizó al nuevo CB Gran Canaria del 'Che' García en la víspera del derbi canario ante el CB Canarias: "Ha reducido la rotación y juegan con más chispa"

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, arrancaba su comparecencia previa al derbi canario ante el Dreamland Gran Canaria de mañana (20.30 horas, Vamos), ofreciendo el parte de la enfermería aurinegra, arrojando algo de luz sobre la posible presencia de Huertas sobre el parqué claretiano: "Ya conoceis la lesión de larga duración de Rokas (Giedraitis), Marcelinho (Huertas) no ha podido entrenar todavía, vamos a ver como se encuentra hoy, entre otras cosas porque el lunes la noche la pasó en el hospital por un cólico nefrítico que le produjo muchísimo dolor, estuvo ingresado prácticamente 24 horas y ayer ya le dieron el alta, pero como estábamos con el entrenamiento avanzado cuando llegó, hizo algún ejercicio de tiro y será realmente hoy cuando veamos cuales son sus sensaciones y decidamos si se encuentra disponible para el partido de mañana o no. El resto están bien, aunque Patty Mills arrastra alguna molestia, pero que no le ha impedido entrenar".

"Conozco bien a Marce y viajar va a viajar seguro, si no juega será en el último momento cuando él lo decida si no se encuentra con buenas sensaciones, salvo que ahora a la mañana tengamos alguna noticia negativa. Él decide si viaja o no porque aunque es un viaje corto, al final son dos noches fuera de casa, pero en principio cuento con que viajará porque la decisión final la tomaremos mañana por la mañana en Gran Canaria".

Con ganas de cambiar la inercia negativa

El técnico bilbaíno reconoció que "estamos con ganas de retomar la dinámica de jugar para revertir esta mala racha de resultados que estamos teniendo, sabemos que tenemos un calendario muy complicado en este esprint final y que tenemos que estar muy concentrados, ya pasó el via crucis anual de la Final Four de la BCL y vamos a tratar de acabar el año bien, clasificándonos para los Playoffs".

Primer derbi en mucho tiempo sin Lakovic, primero ante el 'Che'

Vidorreta mostró su lado más sentimental y solidario ante el que fue su rival en las últimas tres campañas y media en los derbis regionales, Jaka Lakovic, comentando con cierta nostalgia que: "va a ser el primer partido después de muchos en el que no esté Jaka Lakovic, a quien le envío un abrazo, un entrenador que creo que ha marcado una época en el Granca y que sólo hace un año estábamos los dos técnicos abrazados en el hotel porque nos habíamos clasificado ambos para las semifinales de la Copa, ambos eliminando al Valencia, que era uno de los favoritos y otros al Barça, que siempre es favorito y creo que ese es un recuerdo que siempre va a permanecer en mi memoria. Además de un gran entrenador es un gran tipo".

Sobre el nuevo inquilino del banquillo claretiano, Néstor García, el vasco afirmó que: "conozco al Che, tengo una buena relación desde hace muchos años, creo que es un entrenador que ha reducido la rotación, está jugando como en mi opinión hay que hacer cuando estás en una situación delicada como la que están varios equipos en la parte baja de la clasificación, con los jugadores en los que confía plenamente, se ha reforzado con la llegada de Brandon Jefferson, al que conocemos bien, Metu ya está en forma, que es algo que le costó porque venía de una lesión dura y mucho tiempo de inactividad. Lo que ha cambiado es que la rotación es más corta y que los jugadores que estaban saliendo de un periodo largo de inactividad, como son Alocén y Metu, están en una mejor condición, unido a que ellos mismos hablan de que tienen algo más de chispa que viene dada por esas dos victorias que les han dado algo más de aire, porque si la igualdad es la que es, imaginaos si no hubiesen conseguido esa victoria en Málaga o ante el Girona".

El partido que tiene en mente

El estratega bilbaíno afirmó que "espero a un equipo con mucha capacidad para el uno contra uno, especialmente de Wong, Metu y Jefferson, e incluso de Alocén y que cuando tienen la oportunidad se están pasando bien la pelota, que es algo que han hecho siempre, incluso cuando han tenido malos resultados, aunque la pelotita no entraba y sus porcentajes no eran los mejores".

En cuanto a la ausencia de Kuath de la rotación y a la apuesta por el small ball -juego con ala-pívots en lugar de cincos puros-, respondió que "tendremos que adaptarnos un poco, porque es evidente que Kuath estaba jugando poco durante los últimos partidos, pero contra nosotros venía haciendo partidos buenos y eso supongo que lo pondrán en valor, aunque tienen muy clara la rotación ahora con Metu de cuatro, Tobey de cinco y Pelos sustituyendo a los dos. Lo hicimos bien en el último partido que tenemos que hacer".

Dos derrotas en sus tres últimos enfrentamientos directos

Txus Vidorreta comentó el cambio de inercia de los claretianos en los derbis esta temporada: "Ha sido su mejor año contra nosotros y en cambio, el peor en ambas competiciones, tanto en Liga Endesa como en la Champions League. Son cuestiones que sabrán más internamente a que se han podido deber, desde fuera sólo puedo decir que hemos jugado tres partidos igualados y nos han ganado dos, que son resultados mucho mejores a los que habian tenido anteriormente, pero han empeorado contra otros equipos".

El bilbaíno no dudó en elogiar a su rival de mañana, recordando que "el Gran Canaria lo ha hecho muy bien estos últimos años, ha sido todo un campeón de la Eurocup recientemente". En comparación con su propio equipo, señaló que "venimos haciendo muy buenas temporadas, incluso en esta, en la que nos estamos sobreponiendo a situaciones que siempre suceden a todos los equipos".

La guerra por evitar el descenso

El responsable del banquillo lagunero, analizó lo apretada que está la zona baja de la tabla, exponiendo que "no sólo el Granca, también Andorra, Burgos o Zaragoza salían con otras expectativas y ahora les toca contener el aliento y salvar la categoría. "Es un lío porque siempre hay equipos que no esperan estar ahí y la realidad es que están cinco equipos que se han reforzado mucho durante la temporada, ahí está el caso del Granada que está ganando partidos porque prácticamente ha cambiado la plantilla casi entera, con refuerzos en todas las posiciones; Burgos ha fichado bien y el Andorra nos ganó en el último segundo como el Granca ganó con dos triples tras prórroga en Málaga", agregó. "Va a llegar hasta la última jornada con la última plaza de descenso por decidir, porque quedan cuatro jornadas y el Granada está a tres, aunque están consiguiendo victorias de mucho mérito y el Lleida ha cogido mucho aire con su última victoria", concluyó.