Baño del CB Gran Canaria ante un CB Canarias superado en el derbi canario de las necesidades (102-83)

La fe del Che García está claro que mueve montañas. El hambre competitivo del Dreamland Gran Canaria mostrado sobre el parqué del Arena barrió de la pista a un deprimido La Laguna Tenerife, que no se encontró cómodo en ningún momento sobre la pista y terminó siendo vapuleado en el marcador con un 102-83 que incluso por momentos amenazó con ser mayor.

El técnico argentino suma su tercera victoria en seis partidos, la décima de la temporada para el Granca que supera la primera de las cuatro finales que le restan para salvar la categoría.

Capítulo aparte se merece el recital de un Isaiah Wong que desde el cambio de inquilino en el banquillo ha destapado por completo el tarro de las esencias y ha dado un recital ante un Canarias que nunca fue capaz de frenarle en el partido, firmando 29 créditos de valoración, 25 puntos, dos rebotes y tres asistencias.

La impotencia aurinegra quedó reflejada en la expulsión de Fran Guerra a falta de nueve minutos para el final por una doble agresión del pívot grancanario del Canarias a Kassius Robertson.

De menos a más

El derbi arrancaba con la igualdad por bandera, con Nico Brussino tirando del carro ofensivo claretiano ante un Canarias con mucha presencia de su juego interior con Fran Guerra y Gio Shermadini campando a sus anchas por la pintura grancanariana, para marcar las primeras ventajas en el electrónico.

Un triple de Metu, el primero de los amarillos cambiaba las tornas y contagiaba a Wong y a Vila, metiendo la directa para estirar el luminoso hasta los cinco puntos de renta (19-14).

El dos claretiano incendiaba el Arena con su explosividad, Pelos estiraba la renta, pero un triple de Jaime Fernández y una canasta sobre la bocina de Fran Guerra cerraba el marcador del primer acto con un 26-21.

Un ritmo frenético para acabar con la resistencia aurinegra

El Granca marcaba el ritmo que mejor se acomodaba a sus necesidades, apretando en defensa y encontrando a Jefferson, Vila y Pelos fuera del arco, para poner tierra de por medio, ante un Canarias que no terminaba de sentirse cómodo sobre la pista del Arena (39-26).

Vidorreta, técnico de los aurinegros visiblemente enfadado con el juego de sus hombres congelaba el reloj a poco más de cinco minutos para el descanso, tras encajar tres certeros tiros libres ejecutados por un desatado Isaiah Wong para colocar el 40-26.

Con Patty Mills no basta

Patty Mills desde fuera del arco amenazaba con recortar diferencias, pero el Granca volvía a encomendarse a Wong para contrarrestar los puntos del australiano con un 2+1 y Metu duplicaba el castigo con un canastón desde la media distancia para desesperación de Txus Vidorreta en la banda (49-31).

El Canarias se encomendaba a la picaresca en la pintura de Shermadini para recortar diferencias, pero el Granca cortaba la racha del georgiano de golpe con un triple esquinado de Metu que cerraba la primera parte con un 57-41 en el luminoso.

Wong mete la directa hacia la décima victoria del curso

El tercer acto arrancaba con las mismas sensaciones que la primera parte, con Wong dando un recital de explosividad, sumando además el primer triple de Nico Brussino, que tras su gran arranque en el partido parecía querer afinar también su fusil de francotirador. Doornekamp cargaba con el peso de los puntos de su equipo en los primeros compases del asalto, junto a Patty Mills que volvía a mostrar su muñeca prodigiosa desde fuera del arco para mantener a los canaristas en la pelea (62-50).

Wong seguía destrozando cinturas en los defensores del Tenerife. Brussino y Jefferson volvían a martirizar el aro de sus vecinos desde la larga distancia, mientras Mills y Shermadini intentaban mantener vivo a un Canarias a la deriva, que echaba en falta la presencia de Huertas en pista y que veía como el electrónico reflejaba un amplio 79-61 a falta de 10 minutos para el final.

Agresión de Fran Guerra a Robertson

En una penetración a canasta de Wong, Fran Guerra perdía los papeles ante Kassius Robertson, propinándole un puñetazo en la cara y posteriormente cuando el jugador canadiense se levanto, le volvió a empujar en presencia de uno de los árbitros que tuvo que agarrar al pívot grancanario del Canarias.

Tras una exhaustiva revisión en el vídeo el jugador era expulsado abandonando la cancha en medio de un clamor de la afición isleña que reprendía la acción del interior aurinegro, mientras Vidorreta tenía sus más y sus menos con la grada.

Fiesta triplista de Kassius y Jefferson

Robertson se cobraba un botín desde la línea de castigo de cuatro puntos, Sastre cortaba la mala racha visitante con un triple, pero el Granca le pagaba de inmediato con la misma moneda con Jefferson justificando su fichaje desde fuera del arco por partida doble y Robertson duplicando el golpe (96-66).

Con el partido decidido, el Che apostaba por Vila al cinco y Brussino de cuatro, con la mente puesta en el duelo ante el Lleida del próximo domingo.

La irrupción de Abromaitis en la recta final del duelo le servía al Canarias para maquillar el marcador final, mientras Wong seguía perforando el aro rival cada vez que se le daba la más mínima oportunidad. Miteo recibía el cariño de la afición al saltar a la cancha junto a Samar en el último minuto para cerrar la décima victoria claretiana con un triunfo apoteósico en el derbi de las necesidades (102-83).