Isaiah Wong, el 'jugón' que lidera la ofensiva del nuevo CB Gran Canaria del 'Che' García

La exhibición que brindó ayer por la noche Isaiah Wong en la contundente victoria del Dreamland Gran Canaria ante La Laguna Tenerife no fue ninguna casualidad. Si durante la etapa de Jaka Lakovic en el banquillo el escolta procedente del Zalgiris Kaunas mostró algunos destellos espaciados en su juego que hacían presagiar su talento innato, lo cierto es que el cambio de entrenador le ha sentado a las mil maravillas.

Néstor Che García ha dado rienda suelta a la calidad de un jugador diferencial, que si bien no termina de ser decisivo desde fuera del arco, sí que es una pesadilla para sus rivales cuando protagoniza una de sus siderales arrancadas que por lo general acaban en canasta y en muchas ocasiones con el regalo añadido de algún tiro adicional con el que engrosar sus estadísticas.

Rapidez y definición

Su rapidez endiablada y sus recursos técnicos en ataque le convierten en un jugador letal y muy difícil de defender para las defensas rivales, como pudieron comprobar los aurinegros en el último derbi, donde en ningún momento pudieron evitar ir al uno por uno ante el dos claretiano y terminar claudicando ante su velocidad y precisión.

Sólo el Barça de Xavi Pascual logró minimizar su impacto en el partido, en una de las tres derrotas que ha cosechado el equipo desde la llegada del técnico argentino.

Tres triunfos con él como referente anotador

Sin embargo, el peso específico en el ataque claretiano ha sido enorme en los tres triunfos de los grancanarios. En la victoria ante el Girona (100-90), Wong logró 30 créditos de valoración, aportando 25 puntos, un rebote y tres asistencias. Ante el Unicaja (100-101) volvió a presentar un registro de 29 de valoración, 29 puntos y cinco asistencias. Y finalmente, ayer por la noche en el derbi (102-83), repitió sus 29 créditos de valoración, aportando 25 puntos, dos rebotes y tres asistencias.

El propio Isaiah Wong en la previa del duelo regional ante los aurinegros hacía hincapié en la libertad y en la confianza que le ha transmitido el técnico argentino desde su llegada, lo que ha influido en su cambio de rol, pasando a ser el principal arma ofensiva del Granca, lo que sumado al nuevo papel como líder de Nico Brussino y la recuperación de una buena versión de Chimezie Metu, es la base de esta nueva era que apunta a la salvación del equipo antes del límite.

Química del 'Che' con su staff

El argentino ha sabido dar confianza no sólo a sus jugadores, sino también a su staff técnico, que también han dado un paso al frente, recibiendo los elogios de un Che que no se cansa de agradecer el trabajo de Víctor García, Asier Setién y Eulis Báez, que se ve reflejado en la pista. Prácticamente con los mismos mimbres -Brandon Jefferson ha sido finalmente el único fichaje- el cambio de imagen ha sido radical en casi todos los jugadores, como se ha reflejado en la pista con buenos resultados y un cambio de mentalidad que ha contagiado a la grada, poniendo fin al ambiente tóxico que se había generado entre el equipo y la afición esta temporada.

El Hiopos Lleida volverá a poner a prueba la revolución del Comandante y a un Isaiah Wong desatado que se siente cómodo y al que no le pesa la responsabilidad de liderar el ataque claretiano.