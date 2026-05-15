«Vi al equipo intenso; es una noche feliz para mí»

Un hombre feliz y devoto. Néstor Che García sonríe y el Dreamland Gran Canaria también. Después de las dudas tras las victorias del Andorra, los claretianos han conseguido ganar un derbi canario ante La Laguna Tenerife, clave en la lucha por la permanencia en la ACB, y el técnico transmitió tras el encuentro su alegría y reveló cómo iba a celebrar un triunfo tan vital como este para alcanzar la meta, haciendo mención a su enorme fe.

«El equipo ha vivido una gran jornada. Los vi juntos e intensos, acompañados por el apoyo de los aficionados; ha sido fantástico. Es una noche muy feliz para mí. ¿Que cómo lo voy a celebrar? Haré mis oraciones con Dios, como hago siempre. Es la manera que tengo de quedarme tranquilo», repuso el preparador argentino.

A pesar de este pasito adelante, el de Bahía Blanca señaló que aún no es momento de relajarse y que, pese al cambio de dinámica, hay que focalizarse en el «presente y en nada más. Siempre hemos sido positivos, pero si continuamos así vamos por buen camino. Ahora nos toca jugar ante Lleida, que es un rival difícil, y esto sigue. Nos quedan todavía tres finales».

Cuestionado por el vestuario, explicó que, tras el duelo frente a los aurinegros, no observó a un equipo que se sacó un «peso de encima. Vi a un equipo tranquilo, seguro y con confianza».

Tobey, con molestias

Por otra parte, el Che desveló que el pívot Mike Tobey sufrió durante el partido un «golpe en las costillas y tiene unas molestias en la zona. Ahora, cuando acabe de hablar con ustedes, me comunicaré con los médicos para que me expongan el reporte exacto». Aun así, no quiso aclarar si el conjunto amarillo sigue o no en el mercado en busca de una pieza interior que aporte un extra, alegando que es algo que hablarán: «Todavía no me he duchado (risas), por lo que no sé lo que hablaremos con la dirección deportiva. Este equipo es muy bueno, lo dije cuando llegué y lo mantengo. De resto, ya veremos qué pasa», remarcó.

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Por último, le quitó hierro a la agresión de Fran Guerra a Kassius Robertson, asegurando que es «parte del juego y de un partido caliente como este; este era un partido caliente, de alta tensión; no tengo nada más que decir». n