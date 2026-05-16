Hiopos Lleida - CB Gran Canaria: la tranquilidad pasa por el asalto del Barris Nord

El Dreamland Gran Canaria afronta mañana (11.00 horas, Dazn) la primera de las tres finales que le restan para dar carpetazo a la peor temporada de la época moderna de la entidad claretiana. Y lo hace ante un Hiopos Lleida con pedigrí claretiano en sus filas, el que otorgan dos jugadores que dejaron un grato recuerdo en la afición amarilla, como son Oriol Paulí y la leyenda John Shurna.

Los amarillos visitan a los ilerdenses en el Barris Nord por segunda vez. En su único choque celebrado en casa del Lleida el triunfo fue claro para los locales (88-78). En cuanto a la presente temporada, los discípulos de Gerard Encuentra visitaron el Arena el pasado 17 de enero en un partido en el que los catalanes se impusieron merecidamente por 50-68.

Mucho ha llovido desde entonces. Para empezar, Néstor Che García es quien ocupa el banquillo claretiano en la actualidad en lugar de Jaka Lakovic. El Hiopos Lleida llega a la cita con la salvación virtual en el bolsillo, aunque mostrándose algo irregular en la recta final del curso, con dos victorias en sus últimos cinco encuentros disputados, si bien ambas se consiguieron en su fortín ante dos equipazos como el Barça (90-80) y el Bilbao Basket, recientemente proclamado bicampeón de la FIBA Cup (90-81). Sin embargo, los ilerdenses sorprendían en su visita al Río Breogán en un choque en el que la victoria les otorgaba matemáticamente la salvación, pero no pudieron con los lucenses (114-87).

El mejor momento del curso

Por contra, el Granca llega en su mejor momento de la temporada. El efecto Che García ha disparado las acciones de la entidad claretiana tras sumar tres triunfos en sus seis partidos al frente del equipo, el último con premio doble, al tumbar a su eterno rival, La Laguna Tenerife, en un derbi para la historia que les permite tener un salvoconducto de una victoria sobre el Morabanc Andorra y les da la oportunidad de lograr incluso la permanencia matemática a falta de dos jornadas para el final de la temporada regular, algo imposible de creer hace un mes en la Isla. Por contra, una derrota les podría obligar a tener que ganar el próximo partido en casa ante el Manresa. En ambos casos será clave que el Andorra no gane al Burgos en la jornada de mañana (18.00 horas).

Wong, Brussino y Metu, la triada de la esperanza

Isaiah Wong ha asumido sobre sus hombros el peso ofensivo de los amarillos, pero el escolta norteamericano no está solo. Nico Brussino ejerce de líder del vestuario en la cancha y Chimezie Metu, aunque sigue pecando de algo de egoismo en sus acciones buscando hacer los números que le permitan recalar el curso que viene en un equipo de Euroliga, aporta un buen puñado de puntos en cada partido que le sirven al técnico argentino para seguir haciendo crecer a un equipo que cuando llegó era el que peor esta jugando de toda la ACB.

A pesar del cansancio acumulado ambos entrenadores podrán contar con todos sus efectivos para el duelo de mañana. En el caso de los grancanarios, Tobey, que se tuvo que acabó el partido del jueves ante el Canarias con un fuerte golpe en las costillas no le impedirá ser de la partida ante los catalanes; al igual que en los casos de Metu y Pelos, cuyas molestias físicas no les debería de impedir saltar por la mañana a la pista de Barris Nord.