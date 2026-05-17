El CB Gran Canaria roza una remontada para la historia, pero Batemon les da el tiro de gracia en el último minuto (75-72)

Final cruel para un Dreamland Gran Canaria en su duelo ante el Hiopos Lleida en el que los hombres de Néstor Che García llegaron a remontar hasta 21 puntos y llegaron a tener un doble lanzamiento de tres para igualar la contienda y forzar la prórroga, pero los tiros de Nico Brussino y Chimezie Metu fueron escupidos por el aro catalán, para certificar la derrota de los claretianos (75-72) y la permanencia matemática un año más del conjunto local.

James Batemon con su aparición en la recta final del encuentro dinamitó todo el esfuerzo de los grancanarios que se sobrepusieron a una horrenda primera parte para tirar de épica a partir de la mitad del tercer asalto, para meterse en partido y ver como terminaba muriendo en la orilla por pequeños detalles.

La situación clasificatoria del Granca al término de esta jornada dependerá en gran parte del resultado que se pueda dar en el duelo directo entre el Morabanc Andorra y el San Pablo Burgos en el Principado. Lo mejor, un triunfo de los burgaleses para mantener una victoria de ventaja sobre los andorranos.

El infierno de Barris Nord hace su trabajo

El infierno de Barris Nord comenzaba calentando la caldera desde antes incluso del salto inicial, contagiando a sus jugadores que ejercían una presión alta en toda la cancha y se adelantaba con el primer triple de la mañana, de la mano de Oriol Paulí. El Granca sufría para encontrar buenos tiros, mientras los catalanes aprovechaban la falta de adaptación de su rival para abrir la primera brecha en el marcador con un canastón de Ejim pisando la línea de triples (7-2).

La falta de acierto evitaba un castigo mayor para los grancanarios, que recortaba diferencias con Metu. El técnico isleño, Néstor Che García movía su banquillo buscando la fluidez de juego que no terminaba de hacer acto de presencia y se veía obligado a parar el duelo a 3:21 para el final del primer asalto tras colocar Adriá Rodríguez una bombita inteligente (10-4).

El parón no frenaba la inercia positiva del Lleida que seguía estirando su renta, aunque Wong conseguía estrenarse desde fuera del arco para suavizar su mal arranque de partido, concediendo seis rebotes defensivos y sobreviviendo gracias al desacierto de los catalanes de cara al aro.

Una jugada de pizarra de Batemon con Krutwig servía para cerrar el primer acto con 16-9 que evidenciaba el mejor juego de los locales en el primer acto.

La diferencia de intensidad y las pérdidas marcan la diferencia

Dos triples de Jefferson y Pelos le servía a los claretianos para responder a los puntos de Batemon en el reinicio del juego. Pero un nuevo parcial de 4-0 de la mano de Agada y Krutwig obligaba a Néstor Che García a tener que parar el reloj a 7:14 para el descanso (24-15).

Kassius Robertson se sumaba al festival triplista de los amarillos, pero el Lleida seguía con su pico y pala en defensa y en ataque para volver a hacer daño con Krutwig y Dani García, que alcanzaban los dobles dígitos de renta (28-18).

El Granca seguía sin ser capaz de igualar la intensidad del Lleida, además de conceder demasiadas pérdidas que eran celebradas como si de canastas se tratasen por la afición de Barris Nord. El Che daba entrada al Harry Potter maño, Carlos Alocén, que no tardaba en dar una asistencia virtuosa a Pelos para intentar mantener en la pelea a los amarillos (34-22).

La conexión Agada-Ejim estiraba la renta junto a Millán Jiménez, aunque era Carlos Alocén desde la línea de castigo los dos últimos puntos para cerrar la primera parte con un 40-24, que recordaba al encuentro de la ida en la que los amarillos en el Arena se quedaron en 50 puntos en la primera vuelta.

Oriol Paulí se exhibía ante sus ex en el arranque de la tercera manga, bastándose para contrarrestar por si solo el triple inicial de Brussino y los dos tiros libres de Metu, para poner contra las cuerdas a un Granca sin respuesta ante un rival que le pagaba con la misma medicina con la que los isleños arrollaron al Canarias el pasado jueves (47-29).

Un nuevo acelerón del Lleida con dos canastones de Batemon y Paulí obligaban al Che a tener que parar de nuevo el partido a 4:17 para el final del encuentro en busca de soluciones en el peor partido de la nueva era, junto al del Barça (52-31), debido sobre todo al calamitoso porcentaje de acierto de los grancanarios.

Wong y Pelos, al rescate

Isaiah Wong, desaparecido durante todo el partido, parecía entrar en trance, anotando 10 puntos en un abrir y cerrar de ojos, con dos triples incluidos. El dos alistaba para la causa a Robertson que desataba por primera vez en el partido las dudas en Gerard Encuentra que tenía que pararlo tras encajar un triplazo del catalán a 2:26 para el final del tercer acto (54-42).

El Granca apretaba los dientes con la aparición estelar de su líder ofensivo y conseguía el casi milagro de llegar vivo al último asalto (56-46).

Remontada interruptus por obra de Batemon

La mejoría en defensa de los claretianos y un nuevo triple de Pelos devolvían la fe en la remontada. El acierto desde la línea de castigo reducía la desventaja hasta los seis puntos, con poco más de ocho minutos por disputarse. Paulí perdonaba sus dos libres y Albicy encontraba a su compatriota Pierre Pelos bajo el aro para llevar por segunda vez a Gerard Encuentra hasta el pedal del pánico a 7:45 para el descanso (60-56).

La dupla Pelos-Wong se asociaba con Metu que con dos triples consecutivos completaba la remontada claretiana y cambiaba el escenario, llevando de nuevo a Encuentra a un nuevo tiempo muerto a 4:35 para el final (62-67).

Batemon aparecía en escena en el cuadro ilerdense para recortar diferencias, para que Krutwig con un palmeo colocase la igualada en el marcador. El Granca se levantaba con Tobey y Wong con un canastón desde cinco metros que enmudecía al Barris Nord (70-72).

Dos tiros libres de Batemon ponían de nuevo la igualada. Pelos fallaba desde fuera del arco y de nuevo Batemon penalizaba su fallo con un triple que les colocaba por delante a seis segundos para el final. El Che lo paraba. Pero los dos lanzamientos de tres de Brussino y de Metu no perforaban el aro catalán y la victoria terminaba cayendo del lado ilerdense (75-72), complicando la salvación claretiana a falta de dos partidos para el final del curso y certificando matemáticamente la permanencia del Hiopos Lleida.