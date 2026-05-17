Néstor 'Che' García, tras perder el CB Gran Canaria ante el Hiopos Lleida: "Este equipo va a seguir luchando"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor Che García, ofreció su valoración del duelo entre su equipo y el Hiopos Lleida, que finalmente se decantó en favor del cuadro local por 75-72: "Fue un partido muy claro de ver, en el que nosotros sufrimos muchas pérdidas en el primer tiempo, 11, producto y mérito de la defensa de ellos, no nos entró la bola y entonces ellos realmente jugaron a su ritmo y lo hicieron muy bien. En el segundo tiempo, a partir de la mitad del tercer cuarto, nosotros defendimos mucho mejor, entró el balón y a partir de ahí se hizo un partido muy parejo que estaba para cualquiera de los dos. En la última mitad del último cuarto el partido fue muy emotivo, cada pelota era la vida y terminaron resolviéndolo ellos de una mejor manera merecidamente".

El estratega argentino ofreció su explicación sobre la reacción de sus hombres que pasaron de perder de 21 puntos a ganar de cinco durante un tramo del encuentro; en su opinión "el basket es así, hoy en día en el baloncesto moderno que nosotros terminásemos 16 abajo al descanso no es ventaja, somos un equipo guerrero que hemos aumentado nuestro nivel de juego y nuestras estadísticas, en el primer tiempo ellos dominaron y al final nos faltó nada más que Pepe -Pierre Pelos- hubiera metido el triple y ellos lo hubieran fallado".

Prohibido rendirse

El Che reivindicó el espíritu competitivo de sus hombres: "Venimos ganando juegos y salvo con el Barcelona, todos los juegos se nos cierran en la última pelota, el equipo no se entrega, está peleando por permanecer y eso es bueno, ante un equipo como ante el que jugamos hoy, que es intenso y que tampoco se entrega, me pareció que el último cuarto ya era una cuestión de para uno o para otro".

El responsable del banquillo claretiano lamentó que "entre las pelotas perdidas y los rebotes ofensivos que ellos agarraron en la primera parte, les dimos 18 oportunidades más en ataque y a pesar de eso los teníamos en 40 puntos, esto lo tomamos como una reflexión, que si nos pegábamos más atrás en defensa el balón iba a terminar entrando y se nos dio".

Tocados, pero no hundidos

A pesar de que la derrota ante el Hiopos Lleida devuelve al equipo a la zona de peligro, volvió a incidir en que "anímicamente estamos bien, el equipo cree en lo que estamos haciendo, por momentos puede salirnos o no, y hay cosas que no dependen de uno por mucho que hagamos". "Nos hemos levantado de situaciones difíciles para seguir luchando y este equipo va a seguir luchando, nos quedan dos juegos, no hay nada definido y nosotros nos encontramos jugando por momentos el mejor basket desde que yo estoy".

Pipopos a la afición de Barris Nord

Interrogado por el ambiente que se vivió esta mañana en Barris Nord, el Comandante manifestó que "la cancha estaba hermosísima, llena de gente y a los que nos gusta el deporte, al menos a mí por momentos me causaba una alegría ver como se ponía esa gente cada vez que nosotros atacábamos, apoyando a su equipo, eso es una de las cosas hermosas que tiene este deporte, yo ya lo sabía viéndolo desde mi país por televisión y ahora desde acá, que la gente apoya mucho al equipo y pasa en casa también, en Gran Canaria, la gente realmente ama a sus equipos, y por su puesto que ayuda en muchas ocasiones al equipo local". "En ocasiones también puede jugar un poco en contra porque la gente por la ansiedad de ganar puede transmitir nervios", concluyó.