El CB Gran Canaria afronta una finalísima por la salvación en el Arena ante el BAXI Manresa

La derrota del Dreamland Gran Canaria ante el Hiopos Lleida el pasado domingo ha complicado la salvación de los amarillos, que afortunadamente contaron con el favor de Porfi Fisac, al imponerse con su San Pablo Burgos en el Principado al Morabanc Andorra, resultado que por otra parte garantiza más que virtualmente la salvación del cuadro burgalés, ya que les separan dos triunfos del penúltimo clasificado, el propio conjunto andorrano y sólo quedan dos fechas por disputarse.

Haber ganado a los ilerdenses les habría dado la salvación, una oportunidad perdida de la que los discípulos de Néstor Che García intentarán resarcirse con un triunfo en casa este sábado (19.00 horas) en la visita de un BAXI Manresa situado en tierra de nadie y que puede ser uno de los jueces de la permanencia en lo que resta de curso.

La utopía de un Arena lleno

Contar con el respaldo de un Gran Canaria Arena casi lleno parece una utopía, pero lo que es cierto es que una de las razones por las que el Granca terminó claudicando en el infierno de Barris Nord fue por el descomunal apoyo de su incansable hinchada, que no dejó de apretar desde casi una hora antes de que empezara a rodar el balón, hasta el final del partido. En los momentos de debilidad, su afición se viste literalmente de sexto jugador y es capaz de llevar en volandas a su equipo hacia la victoria.

En el primer encuentro como local del Che como entrenador le acompañaron 7.154 fieles que conectaron de inmediato con el nuevo entrenador, a pesar de que el equipo perdió una de sus finales directas por la salvación ante el Casademont Zaragoza (74-78).

En el que fue el primer triunfo de la nueva era el argentino y sus hombres contaron con el respaldo de 5.812 espectadores, que pudieron vibrar con su equipo ante un Girona Bàsquet que le devolvía parte de la fe a su hinchada (100-90).

Por último, en el derbi canario ante La Laguna Tenerife, restó algo de afluencia a las gradas del Arena el que se celebrase un jueves a las 20.30 horas, un horario que redujo la presencia de aficionados a 6.589, que fueron vitales en la consecución de un triunfo cargado de emoción y de esperanza para los claretianos, en el que fue sin duda el mejor partido de los amarillos desde la llegada del Comandante al banquillo (102-83).

Último partido como local del curso

El del próximo sábado ante el BAXI Manresa es el último partido del curso como local para el Dreamland Gran Canaria, con el añadido de que una victoria de los amarillos podría confirmar la permanencia una temporada más en la máxima categoría, siempre que el Morabanc Andorra no sea capaz de imponerse en Barris Nord al Hiopos Lleida el domingo (11.30 horas), partido que los andorranos jugarán con la ventaja de conocer el resultado de los amarillos y ante un rival que ya no se juega nada más que el honor.

Teniendo en cuenta que el último partido del curso lo debe de jugar el Granca con todo un finalista de la Final a Cuatro de la Euroliga como es el Valencia Basket de los exclaretianos Pedro Martínez, Jean Montero y Matt Costello, en el imponente Roig Arena, el ganar a los manresanos este sábado se antoja decisivo para la permanencia, porque en caso contrario y siempre dependiendo del resultado que logre el Morabanc Andorra, ya que los amarillos deben de evitar a toda costa cualquier situación de triples y cuádruples empates, que es la única situación en la que perdería su ventaja en el averaje con respecto a ellos, al perderla por el coeficiente general de partidos ganados y perdidos con el resto de equipos implicados en la lucha por el descenso.

Permanecer en la ACB depende de todos

Contar con una buena entrada y que se anime de principio a fin, independientemente de como evolucione el partido, se antoja clave para lograr el objetivo, es la única manera de ayudar al equipo para que consiga una permanencia deseada por todos y que permita seguir disfrutando de la ACB en la Isla la próxima temporada.

Con el Che García el espectáculo está garantizado sobre el parqué y más si se consigue un buen acompañamiento en la grada, que mejore los 6.518 espectadores de media que han registrado los tres últimos partidos disputados en el recinto de Siete Palmas, para meter presión al Manresa y llevar en volandas a los claretianos en su despedida del Arena en el presente curso.

Para asegurar una buena respuesta de los aficionados, el club le dará la oportunidad al abonado de acudir con invitados y pondrá en marcha una serie de acciones con distintos clubs y colegios destinadas a cubrir el mayor aforo posible para una final cargada de esperanza, pero también de necesidad.