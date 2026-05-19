El CB Gran Canaria necesita reenganchar al soldado Mike Tobey para la batalla final por la permanencia

El comandante Néstor 'Che' García necesita reenganchar a todos sus soldados para la doble batalla final que le queda por delante al Granca para salvar la categoría. El partido ante el BAXI Manresa del sábado en el Arena y el de la última jornada en el Roig Arena ante el Valencia requieren del compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla claretiana.

El compromiso y la aportación al juego del equipo de Mike Tobey distan mucho del nivel que se le debe exigir a un jugador que cuenta con la nómina más alta de la actual plantilla del Granca, en una temporada en la que ha terminado siendo el único cinco puro con el que cuenta el técnico argentino en el equipo. Con la salida del equipo de Jaka Lakovic, su principal valedor a la hora de su renovación el pasado año, ha generado un bajón de rendimiento mayor todavía con respecto a la mediocre temporada que lleva el pívot norteamericano con pasaporte esloveno.

Un pívot moderno que no ejerce como tal

Llamado a ser un pívot moderno, con capacidad para abrir el campo con su tiro de tres, lo cierto es que Tobey ha entrado en la recta final de la temporada con una apatía que contrasta con la intensidad con la que están jugando la mayoría de sus compañeros y que es acorde a lo que se está jugando el equipo, nada más y nada menos, que la permanencia una temporada más en la ACB.

Sus números están siendo los más bajos de toda su trayectoria en la ACB, con un promedio de 9.5 créditos de valoración, 8.6 puntos y 4.9 rebotes, con menos de un 25% de acierto en triples, teniendo el segundo peor +- del equipo en lo que va de temporada (-3.5), sólo superado por el -4.5 del capitán amarillo, Andrew Albicy.

Balance negativo en seis de sus últimos partidos

Desde la llegada de García al banqullo claretiano, el 18 ha tenido un + - negativo en casi todos sus partidos, lo que en resumidas cuentas viene a indicar que con él en pista el equipo pierde enteros, más allá de las estadísticas convencionales de puntos y rebotes. Así ante el Baskonia tuvo un + - de -2, ante el Casademont Zaragoza fue de un -13, ante el Bàsquet Girona fue de un -8, ante el Unicaja fue de un -7, ante el Barça un -6, ante La Laguna Tenerife fue de un +10 y finalmente ante el Hiopos Lleida volvió a las andadas con un -8. En resumen, sólo en el derbi canario el equipo jugó bien estando él en pista, aunque también es cierto que en ese partido prácticamente todo el equipo rayó a un gran nivel y fue el mejor encuentro con el Che en el banquillo.

Más allá de sus estadísticas preocupa su falta de intensidad y de compromiso con el grupo, en una temporada en la que estaba llamado a ser uno de los referentes del equipo, por su experiencia y por la calidad que se le presupone. Cierto es que nunca se ha caracterizado por ser un interior intimidante bajo los aros, pero el equipo necesita que de un paso al frente y que se sume a los Isaiah Wong, Pierre Pelos, Nico Brussino o Chimezie Metu, como los principales referentes ofensivos de un equipo que debe de bajar al barro para sacar los dos partidos que quedan por delante para asegurar el objetivo.

Búsqueda infructuosa de un relevo

El bajo nivel del esloveno obligó a Willy Villar a peinar el mercado en busca de un nuevo cinco, pero lo único que encontró fue a un Ondrej Balvin que no convenció al staff técnico durante su breve periodo de prueba. Pierre Pelos ha terminado siendo el hombre sacrificado para ayudar en dicha posición, aportando ese compromiso y dureza que le falta a Tobey, pero que no le da ante interiores muy físicos y de muchos centímetros. La opción Mervedi Miteo no termina de convencer al técnico claretiano, que sigue confiando en poder reenganchar a esloveno para la causa claretiana y Kur Kuath no cuenta para el equipo al tener que salir de la rotación para dar entrada a Brandon Jefferson.

Poder contar con un Tobey a su verdadero nivel sería un lujo en la situación actual de la temporada. El sábado ante el Manresa cuenta con una ocasión única de congraciarse con su afición y aportar su granito de arena para sumar una victoria vital en la lucha por una salvación que se ha enconado más de la cuenta y en la que sólo con la unión de los jugadores, de la afición, de la directiva y del staff técnico se podrá sacar el objetivo adelante.