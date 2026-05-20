Carlos Alocén, base del CB Gran Canaria: "Nos jugamos media permanencia el sábado ante el Manresa"

Finalísima en toda regla. El Dreamland Gran Canaria se juega este sábado en el Arena ante el BAXI Manresa (19.00 horas, Dazn) gran parte de sus opciones de garantizar su continuidad en la Liga Endesa. La victoria, objetivo irrenunciable, aunque haya que ver también los resultados del resto de rivales directos en esta pelea por evitar el infierno. La plantilla claretiana, después de una temporada para olvidar, sabe que se juega el todo por el todo y asume el reto.

"Estamos todos muy mentalizados, es un partido muy importante. Hay en juego media permanencia. Después tendremos que esperar a lo que pase la mañana del domingo, pero estamos muy centrados en lo nuestro, en el partido del sábado, con muchas ganas todos, con mucha ilusión de seguir en dinámica de poder ganar partidos. Se nos escapó el último (en Lleida), pero queremos volver a conseguir la victoria con nuestra gente", aseguraba el base amarillo. "Ya las últimas semanas han sido de bastante mentalización por lo que nos estamos jugando, de luchar por una cosa que es complicada y no resulta agradable en este caso; han sido días un poco de tensión, entre comillas, de saber la situación y, por supuesto, este es un paso más, un partido muy importante, el más importante", apunta el director de juego del Granca.

Cuestionado por cómo se gestiona una situación tan peliaguda como esta, Alocén explica que "se vive un poco intentando estar concentrados en el día a día, entrenando bien, que el ambiente del entrenamiento sea dinámico y que sean buenos entrenamientos, que todos los días salgamos diciendo que hoy hemos entrenado bien, que hemos hecho lo que teníamos que hacer". "Así llegaremos al sábado con confianza, sabiendo cada uno el papel que tiene que desempeñar, pero viviendo el día a día poco a poco, concentrándonos en el entrenamiento del día. Ya mañana nos concentraremos en el de mañana pero muy poco a poco, muy día a día, estando juntos para que el ambiente sea bueno y creo que eso lo tenemos", añade el zaragozano.

El base del Dreamland apunta que, en situaciones clasificatorias tan estresantes, con muchos rivales directos en la lucha por la salvación, intentan "gestionar" la situación, primero, centrándose en ellos mismos: "Es lo que mejor podemos hacer y lo que mejor nos puede ir. Es verdad que inevitablemente miras la clasificación, miras el Andorra, el Zaragoza, el partido del Burgos contra el Andorra del otro día. Al final de eso también depende nuestro futuro, entre comillas, pero ya digo, lo primero es estar centrados en lo nuestro y se vive con tensión. Al final queremos seguir el año que viene en la ACB y eso depende, primero de nosotros, y después de todos esos equipos que se han unido a la parte baja, que pase lo que tenga que pasar para que salgamos nosotros bien. Pero ya digo, lo primero tiene que ser el partido del sábado y mirarnos a nosotros mismos".

Alocén reconoce que en el vestuario vive este final de temporada "intentando estar todos lo más unidos posible, que creo que es el punto en el que estamos, de mirar todos hacia un mismo punto, de mirar hacia adelante y saber que lo que tenemos enfrente es el partido del sábado y es bonito". Habla el maño de que, al menos, el Granca cuenta ahora mismo con una ventaja a la hora de intentar asegurar la salvación; si gana, la tiene en sus manos. "Es muchísimo mejor así, nada que ver poder depender de ti mismo a que tengas que depender de que pierdan otros equipos, por supuesto eso te da más confianza, te da alivio", comenta, añadiendo que con la sensación de mejoría experiementada desde la llegada de Néstor 'Che' García al banquillo "tenemos un poquito más de confianza".

Ante el reto crucial que tiene el Granca en el Arena el sábado ante el BAXI Manresa, el director de juego zaragozano espera que la afición claretiana su vuelque: "No hace falta decir lo importante que es para nosotros; este año, incluso en los malos momentos, ha estado en todos los partidos, ha habido un ambiente muy bueno en el pabellón siempre en los 40 minutos de juego. No hace falta decir nada porque lleva siendo importante toda la temporada en una situación complicada para todos, siempre ha venido con ganas de apoyar. Esta campaña, sobre todo aquí en casa, no hemos sacado muchas victorias y eso al final va haciendo mella y va haciendo callo, pero una vez más va a ser súper importante su apoyo. Los jugadores somos conscientes de que la nececitamos, y los aficionados también creo que lo saben perfectamente".

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En cuanto a su rol con el nuevo inquilino del banquillo claretiano, Alocén apunta que "ha habido partidos en los que he jugado bastantes minutos, luego otros en que lo he hecho menos". "Estoy muy centrado en que ahora mismo es una cuestión de, sea lo que sea, hacer lo que te pida el entrenador, dar todo lo que tenemos; no es el momento de mirar mucho las individualidades o si querría jugar más o querría menos, toda la plantilla está por y para lo que nos diga el 'Che', sea más o menos, vamos a estar todos ahí para sacar primero el partido de este sábado", señalaba el maño.