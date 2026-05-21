El CB Gran Canaria vuelve a convertir el Arena en un fortín

Nunca es tarde si la dicha es buena. El Dreamland Gran Canaria parece que, cuando el presente curso de la Liga Endesa llega a su epílogo, recupera una de sus señas de identidad en las últimas décadas: su pujanza como local. Y quizás esa pérdida de poderío en el Arena ha llevado al conjunto claretiano a la agónica situación en la que está inmerso, peleando por asegurar su continuidad en la ACB a falta de dos jornadas para la conclusión del torneo liguero.

Pero con la llegada de Néstor Che García se ha abierto una puerta a la esperanza. De los siete encuentros que lleva el argentino al frente, en los tres celebrados en el Arena se han sumado dos victorias consecutivas en las últimas apariciones del Granca ante su público, contra el Girona y en el derbi frente La Laguna Tenerife. La única derrota llegó con el Zaragoza, ante el que se peleó el triunfo hasta los últimos instantes.

Esa racha de dos partidos seguidos ganados en el Arena solo se había dado anteriormente en el presente curso liguero una sola vez. Habría que trasladarnos hasta las navidades pasadas, con Jaka Lakovic en el banquillo, para encontrar dos resultados positivos del Dreamland Gran Canaria en Siete Palmas. El 20 de diciembre se imponía al Covirán Granada, ya descendido a Primera FEB, y el 3 de enero los claretianos daban la sorpresa venciendo al UCAM Murcia.

Es más, ese duelo frente a los murcianos figuraba como el último triunfo del Granca en el Arena hasta que llegaba la victoria antes reseñada frente al Girona, el 25 de abril. Entre una y otra, 112 días de intervalo entre una y otra. Los dos últimos partidos consecutivos ganados por los amarillos en el coliseo de Siete Palmas sirven para mejorar algo sus registros actuando como local: cinco triunfos y 11 derrotas.

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Ese atisbo de mejoría del cuadro isleño en casa, inyecta moral a los aficionados del Granca ante la final que tiene este sábado (19.00 horas, 'Dazn') en el Arena con el BAXI Manresa como rival. La escuadra grancanaria se juega la vida en la que es su última aparición de la temporada 2025-26 en su feudo, pues termina su andadura la próxima semana visitando al Valencia Basket en el Roig Arena. De vencer a los manresanos, los del Che García darían un paso de gigante hacia la permanencia, que incluso podría ser ya matemática dependiendo de los resultados de sus rivales directos.